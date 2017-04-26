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Немусульманин: Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда – ФОТО 26.04.2017 11:48

Имя Линдси Лохан в последнее время часто мелькает в Сети в связи с тем, что актриса увлеклась исламом, хотя, по ее признанию, религию она не меняла и не собирается менять.

Многие поклонники предполагали, что желание изучать новую культуру и религию — это следствие романа с мусульманином. Однако пока папарацци пытались подловить Линси с новым возлюбленным, она уже с декабря прошлого года встречалась со своим менеджером — Скоттом Карсеном.

И хотя Instagram Линдси пустует, Скотт, как оказалось, регулярно выкладывает фотографии с актрисой. Судя по подписям к фото, пара уже успела побывать в Таиланде, на Бали, а прямо сейчас влюбленные отдыхают в Греции.

Впрочем, узнав о том, что Скотт активно ведет свой аккаунт и обновляет «хронику отношений», Линдси тоже выложила фотографию, на которой она запечатлена с Карсеном в свой микроблог, однако очень скоро снимок исчез из ленты.

Источник: ok-magazine.ru

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