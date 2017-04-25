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Бомонд

Элтон Джон попал в реанимацию 25.04.2017 12:57

Актер восстанавливается после интенсивного лечения и переносит ближайшие концерты.

70-летний Элтон Джон перенес тяжелую болезнь, которая потребовала серьезного лечения и могла привести к летальному исходу. Певец подхватил опасный вирус во время своего южноамериканского тура по пути из Чили в Великобританию.

Врачи так и не смогли определить тип инфекции, но начали интенсивную терапию, несколько дней Элтон Джон провел в реанимации. 22 апреля его выписали из больницы.

«Я очень благодарен опытным врачам, которые обо мне позаботились», – передает менеджер слова певца.

Сейчас Элтон проходит курс восстановления у себя дома, но под присмотром медиков. Ближайшие концерты пришлось перенести. Певец продолжит работу 3 июня, на этот день у него запланировано выступление в британском городе Туикенеме.

Источник: ok-magazine.ru

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