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Бомонд

Шеф-повар, который готовит… в одном нижнем белье – ФОТО – ВИДЕО 25.04.2017 18:28

Накачанный полуобнаженный мужчина, готовящий на кухне, – это, наверное, одна из самых популярных женских фантазий.

И причем не только сексуальных. Иногда просто хочется, чтобы мужчина принимал участие в домашних делах… Но сейчас не об этом. Вернемся к фантазиям.

С недавнего времени у телевизионных кулинаров существенно упали рейтинги и знаете почему? Да потому что у них появился конкурент, на которого хотят смотреть даже без звука! Нет… Стоит говорить всю правду – на него хотят смотреть даже если он будет готовить полную «бурду».

Вы наверняка догадались, что 27-летний парень родом из Перу ворвался на экраны ТВ не в одночасье, а до того, как научился сексуально взбивать в миксере все, что попадется под руку, успел поработать моделью. И самое интересное, что заприметил Франко Норьегу один из самых культовых фешн-фотографов современности – Марио Тестино, корни у которого тоже перуанские.

Но даже с такой протекцией у Франко не все шло гладко. В 2007 году он все еще верил в актерский талант и думал, что со смазливой внешностью ему заказана прямая дорога на большой экран.

Но позже осознав, что своего шанса можно прождать еще долго, он переехал в Нью-Йорк и открыл ресторан перуанской кухни Baby Brasa, совмещая желаемое с полезным.

Процесс создания блюда Франко Норьега снимает на камеру и выкладывает в свой Instagram. У предприимчивого повара уже набралось больше 360 тысяч поклонников. Или скорее поклонниц. Ведь Франко просто сказочно красив: накачанный торс, кубики пресса, легкая небритость…

Ну все, зачем столько текста, если можно на него посмотреть. И да… Не забудьте хотя бы для виду изредка отвлекаться на ингредиенты и названия блюд, которые будет готовить Франко Норьега.

С.К.

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