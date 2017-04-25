Между первой леди и старшей дочерью президента США пробежал холодок. Причина – нежелание Мелании вслед за мужем перебираться в Вашингтон.

В предвыборной гонке семья Трампа казалась безупречной. Красавица-жена, успешные дети. Но, как оказалось, и в их «королевстве» случаются ссоры. Черная кошка пробежала в отношениях Мелании и Иванки Трамп.

По словам инсайдеров, в последнее время Мелания и Иванка стали относиться друг к другу с заметной холодностью. Источники считают, что причина в том, что Иванка официально является советником президента, а Мелания Трамп не может полностью выполнять обязанности первой леди из-за своего сына Бэррона: до окончания учебного года миссис Трамп отказывается переезжать в Вашингтон, чтобы не травмировать мальчика.

Напомним, что на матери Иванки Трамп, чешской модели Иване, Дональд Трамп был женат с 1977 по 1992 год. У Иванки также есть два брата: старший Дональд и младший Эрик.

На словенке Мелании Кнаусс нынешний глава американского правительства женился в 2005 году. При этом надо заметить, что официальный представитель Белого дома все слухи о ссорах отрицает. А Иванка во всех официальных интервью говорит о мачехе с восхищением.

«Мелания очень умная, теплая и сердечная. Она всегда была милосердным человеком и работала со многими благотворительными организациями. Я уверена, она будет очень сильной и эффектной первой леди», – не раз подчеркивала дочь президента во время предвыборной гонки.

Интересно, что разница в возрасте между дочерью Дональда Трампа от брака с Иваной Зельничковой и его третьей женой Меланией составляет всего 11 лет, что делает их больше похожими на сестер.

Источник: wday.ru