Певица поработала в фоторедакторе и приделала к своим снимкам лицо королевы

Рианна и дня не может прожить без провокации. И похоже поняв, что к ее необычным предпочтениям в одежде поклонники уже более-менее привыкли, звезда решила втянуть в свои модные дела Елизавету II.

В своем Istagram-профиле Рири опубликовала серию шокирующих снимков, на которых королева Великобритании разгуливает по улицам и позирует фотографам точь в точь в таких же откровенных нарядах как у певицы. Конечно, все догадались, что на снимках звезда просто вставила лицо монархини вместо своего, но от этого кадры не стали менее забавными.

Похоже, что таким образом Рианна решила поздравить Елизавету с 91-летием. 21 апреля держательница английского престола отметила день рождения. Королева отказалась от пышного праздника, ограничившись чаепитием в кругу семьи.

С.К.