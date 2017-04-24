Сегодня один из лучших современных авторов нашего телевидения, ведущая проекта «История одной песни» на Общественном телевидении Кенуль Арифгызы стала свидетельницей крайне щепетильной ситуации.

Как стало известно, сотрудники телеканала Mədəniyyət не только украли идею Кенуль, но и присвоили чужой труд. Свое мнение об этом и свое отношение к происходящему ведущая озвучила на своей странице в социальной сети Facebook.

«На телеканале Mədəniyyət идет концерт, перед каждым музыкальным номером авторы рассказывают историю создания этой композиции – авторы весь материал взяли из «Истории одной песни», и самое интересно, они даже не удосужились поменять текст – предложения и цитаты те же что и в моем проекте. Спасибо, телеканал Mədəniyyət. Смешно наблюдать за этой картиной со стороны! Стыдно!» - написала Кенуль Арифгызы.