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Бомонд

Эмили Ратаковски обнажила длинные ноги и грудь в фотосессии для глянца - ФОТО 24.04.2017 19:56

25-летняя красотка показала стильные образы из новых коллекций культовых брендов в новом фотосете для L’Officiel Paris.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в новой стильной фотосессии для глянца L’Officiel Paris, передает НВ.

25-летняя звездная красотка стала главной героиней майского номера модного издания, появившись на его страницах в ярких образах из новых весенне-летних коллекций именитых брендов.

Так, на обложке глянца модель предстала в пиджаке в полоску от Giorgio Armani, надетом на голое тело, а также примерила комплект из бра и шортов от Dior и пляжный наряд черного цвета от Miu Miu.

Автором новой модной фотоистории с Ратаковски выступил малоизвестный, но талантливый фотограф Сэм Никсон, который регулярно сотрудничает с L’Officiel Paris.

С.К., Э.Т.

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