USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
Бомонд

Звезде «Великолепного века» Халиту Эргенчу вручена премия International Icon Award - ФОТО 21.04.2017 11:31

В крупнейшем городе Пакистана Карачи состоялось торжественное вручение премии Lux Style Awards (LSA).

LSA – одна из самых престижных премий в Пакистане, вручаемая с 2002 года представителям кино, шоу и модельного бизнеса, отличающимся и выделяющимся своим стилем; премия вручается в 30 номинациях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hurriyet.com.tr, специальным гостем LSA 2017 стал звезда сериалов «Muhteşem Yüzyıl» и «Vatanım sensin», турецкий актер Халит Эргенч, которому в рамках церемонии была вручена специальная премия International Icon Award.

Отметим, что сериалы с участием Х.Эргенча пользуются большим успехом и в Пакистане.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Gecce.com 

222количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
EMIN заинтриговал поклонников премьерой клипа «Good love» – ФОТО – ВИДЕОУдивление и восторг: украинцы впервые пробуют блюда азербайджанской национальной кухни - ВИДЕОЖерар Пике потроллил Криштиану РоналдуНазваны нерабочие дни в мае - КАЛЕНДАРЬВера Брежнева восхищена азербайджанской народной песней «Sarı gəlin» - ВИДЕОEleven Restaurant & Lounge исполнилось 6 лет: самые яркие моменты дня рождения – ФОТОЛегендарной Насибе Зейналовой – 101 год – ФОТОВера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТОТурецкий лоукостер открывает рейсы в ЕреванTurkish Airlines примет участие в судьбе маленькой Кадижи, родившейся на борту самолета - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 апреля12:16 В азербайджанских школах все еще имеют место случаи избиения детей – Аслан Шахвердиев12:08 Президент Азербайджана принял президента Международной шахматной федерации - ФОТО11:59 Торговля оружием, радующая армянских военных, происходит за счет краха армян Москвы - Мубариз Ахмедоглу11:50 Сегодня вечером будет частично ограничено движение на трех оживленных дорогах Баку11:35 Карабах стал «предвыборной фишкой» во французской президентской гонке11:31 Звезде «Великолепного века» Халиту Эргенчу вручена премия International Icon Award - ФОТО11:24 Для автомобилей придумали зонт – ВИДЕО11:14 Надежная основа выгодной для Азербайджана экспортной перспективы10:59 В Вашингтоне для бедных и бездомных женщин организовали вечер азербайджанской культуры - ФОТО10:57 На месте снесенного «Дома охотников» будет разбит парк - ФОТО - ВИДЕО10:39 Вера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТО10:32 В Армении прошли ночные военные учения российских летчиков10:27 Обнародована дата встречи президентов Турции и США10:19 Минтранспорта, связи и высоких технологий прокомментировало информацию о снятии с его баланса Бакинского автовокзала10:18 Официальный курс маната ко всем валютам на 21 апреля