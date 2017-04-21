В крупнейшем городе Пакистана Карачи состоялось торжественное вручение премии Lux Style Awards (LSA).

LSA – одна из самых престижных премий в Пакистане, вручаемая с 2002 года представителям кино, шоу и модельного бизнеса, отличающимся и выделяющимся своим стилем; премия вручается в 30 номинациях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hurriyet.com.tr, специальным гостем LSA 2017 стал звезда сериалов «Muhteşem Yüzyıl» и «Vatanım sensin», турецкий актер Халит Эргенч, которому в рамках церемонии была вручена специальная премия International Icon Award.

Отметим, что сериалы с участием Х.Эргенча пользуются большим успехом и в Пакистане.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Gecce.com