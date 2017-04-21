Как сообщает 1news.az со ссылкой на Cosmo.ru, 28-летний сводный младший брат звезды Голливуда Дженнифер Энистон Алекс учился в колледже в Калифорнии, но так и не получил диплом, бросив образование.

Учебникам Алекс предпочел музыкальные фестивали и панк-культуру - он коллекционирует черепа животных, а о звездной сестре никогда не говорит с друзьями.

Сейчас Алекс живет в городе Санта-Круз, где его подловили папарацци в компании парня, переодетого в девушку. И если верить изданию Radar Online, Алекс и его знакомый трансвестит — не просто друзья.

«Алекс уже давно перевел свои отношения с этим мужчиной на новый уровень: они вместе живут у друзей, а когда приятели не могут выделить им место для ночлега, Алекс и его бойфренд просто шатаются по улицам целые ночи напролет», — рассказал таблоидам источник, близкий к сводному брату Дж.Энистон.

В.Ф, Г.Р.