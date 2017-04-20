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Азербайджанец устроил сюрприз возлюбленной, сделав предложение в эфире турецкого ТВ – ВИДЕО 20.04.2017 10:12

Очередной выпуск свадебного телевизионного шоу «Zuhal Topalla», выходящего в эфир на турецком телеканале Star TV, запомнился интересным моментом, связанным с азербайджанской парой Эльвином и Гюлай, проживающими в Стамбуле.

Эльвин и Гюлай обручены уже более шести месяцев – азербайджанская пара является большими поклонниками проекта «Zuhal Topalla», в эфире которого они появились как гости, но стали главными звездами очередного выпуска этого турецкого свадебного шоу.

Эльвин устроил для своей возлюбленной сюрприз, в осуществлении которого ему помогла как команда программы, так и все зрители, присутствующие в зале, развернувшие в эфире плакат со словами «Benimle evlenirmisin?» (Ты выйдешь за меня замуж?).

Признавшись в любви к Гюлай на нескольких языках, Эльвин надел на нее фату и корону и сделал предложение руки и сердце, на которое девушка ответила согласием – как это было, можно увидеть в ролике, приведенном для просмотра ниже.

Ф.В, Г.Р. 

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Азербайджанец устроил сюрприз возлюбленной, сделав предложение в эфире турецкого ТВ – ВИДЕО
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