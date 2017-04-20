Представляем читателям 1news.az фоторепортаж с грандиозного празднования 6-летия Eleven Restaurant & Lounge, прошедшего на днях с огромным успехом.

Даже не верится, что Eleven только 6 лет – казалось бы, что это любимое жителями Баку и гостями столицы заведение было всегда, так как оно стало родным, дорогим и любимым для многих с самого первого дня своего открытия.

Ежегодно заведение грандиозно отмечает свой день рождения, не стал исключением и 2017 год – вечер 6-летия был незабываемым, собрав в Eleven всех тех, кто был рядом все эти прошедшие 6 лет, а также тех, кто открыл для себя заведение сравнительно недавно.

Одним из слоганов мероприятия была фраза «Ночь, которая будет ярче, чем день!», полностью себя оправдавшая, так как атмосфера на праздновании дня рождения была нереальной – гости вспоминали былое, радовались достигнутым Eleven высот, желая любимому заведению еще больше успехов.

С днем рождения, Eleven Restaurant & Lounge!

Ф.В, Г.Р.