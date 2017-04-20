USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Бомонд

Eleven Restaurant & Lounge исполнилось 6 лет: самые яркие моменты дня рождения – ФОТО 20.04.2017 16:25

Представляем читателям 1news.az фоторепортаж с грандиозного празднования 6-летия Eleven Restaurant & Lounge, прошедшего на днях с огромным успехом.

Даже не верится, что Eleven только 6 лет – казалось бы, что это любимое жителями Баку и гостями столицы заведение было всегда, так как оно стало родным, дорогим и любимым для многих с самого первого дня своего открытия.

Ежегодно заведение грандиозно отмечает свой день рождения, не стал исключением и 2017 год – вечер 6-летия был незабываемым, собрав в Eleven всех тех, кто был рядом все эти прошедшие 6 лет, а также тех, кто открыл для себя заведение сравнительно недавно.

Одним из слоганов мероприятия была фраза «Ночь, которая будет ярче, чем день!», полностью себя оправдавшая, так как атмосфера на праздновании дня рождения была нереальной – гости вспоминали былое, радовались достигнутым Eleven высот, желая любимому заведению еще больше успехов.

С днем рождения, Eleven Restaurant & Lounge!

Ф.В, Г.Р. 

1339количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТОЗавершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕОУ футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТОВера Брежнева показала весенний Баку 8.000.000 подписчикам в Instagram - ФОТОДжулия Робертс названа самой красивой женщиной года - ФОТОWashington Times: Армения уподобилась Северной Корее17-летнему пилоту Формулы-4 ампутировали обе ноги после страшной аварии - ФОТО - ВИДЕОНевеста, бросившая в день свадьбы жениха и сбежавшая с возлюбленным, готовится к новой свадьбеАзербайджанец устроил сюрприз возлюбленной, сделав предложение в эфире турецкого ТВ – ВИДЕОМарин Ле Пен выступает за присоединение Карабаха к Армении

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля17:13 Украина и Иран намерены запустить тестовый поезд между странами, который будет проходить через Азербайджан16:59 Начал функционировать официальный сайт проекта «ABAD»16:53 В России азербайджанцы устроили поножовщину, есть погибший и раненые16:47 Вооруженные силы Азербайджана выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники – ФОТО16:40 Эльмар Мамедъяров: Азербайджано-итальянские связи носят стратегический характер16:25 Eleven Restaurant & Lounge исполнилось 6 лет: самые яркие моменты дня рождения – ФОТО16:07 Стартовали съемки второй части социальной драмы «Pərdə» - ФОТО15:45 Названы нерабочие дни в мае - КАЛЕНДАРЬ15:41 В центре Баку вор-рецидивист напал на женщину и отравился, испугавшись ареста15:36 Вера Брежнева восхищена азербайджанской народной песней «Sarı gəlin» - ВИДЕО15:17 В Азербайджане найден труп экстрасенса - ФОТО15:10 В Азербайджане предлагают запретить депутатам получать подарки15:04 Легендарной Насибе Зейналовой – 101 год – ФОТО14:57 Новруз Мамедов требует доказательств своего владения недвижимостью в США14:51 В Баку мужчина заблокировал грейдер, протестуя против ремонта дороги – ФОТО