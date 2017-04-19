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Азербайджанка вновь в списке самых богатых жен чиновников Кремля и правительства РФ – ФОТО 19.04.2017 12:12

Российское издание Forbes Woman опубликовало рейтинг самых состоятельных жен чиновников Кремля и правительства РФ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Forbes.ru, данные для рейтинга самых богатых жен чиновников издание взяло из опубликованных деклараций членов Администрации Президента, Совета Федерации, Государственной Думы и Кабинета Министров РФ за 2016 год.

Самой богатой супругой по результатам 2016 года стала жена депутата ГД Александра Некрасова Елена Некрасова с годовым доходом в 582 миллиона рублей.

17-ю позицию в рейтинге занимает азербайджанка Зумруд Рустамова, супруга заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича – сумма ее годового дохода за 2016 год составила 60,5 миллионов рублей, в то время как доход ее супруга за прошлый год составляет 24,8 миллиона рублей.

И если в общем рейтинге Forbes Woman З.Рустамова находится на 17-й позиции, то в том же рейтинге, но среди жен членов российского правительства в 2016 году она – вторая. Опережает ее супруга первого вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга, заработавшая 61 миллион рублей, а замыкает тройку лидеров среди жен членов правительства РФ Елена Налимова (51 миллион) – супруга министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.

Напомним, что по итогам 2015 года З.Рустамова возглавляла рейтинг Forbes Woman, заработав 141 млн 903 тыс. рублей.

Зумруд Рустамова родилась в 1970 году в Москве, получила образование в Московском экономико-статистическом институте. Вышла замуж за Аркадия Дворковича в 2001 году - пара воспитывает троих сыновей.

З.Рустамова является заместителем генерального директора горнорудной компании «Полиметалл», занимающейся приоритетной разработкой золота в России, а также членом совета директоров ряда крупных российских предприятий. В прошлом она была заместителем министра имущественных отношений РФ.

Отметим, что З.Рустамова из дербентской азербайджанской семьи.

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Ф.В, Г.Р.

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