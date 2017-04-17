В Москве прошел конкурс красоты «Мисс Россия».

В этом году корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, а также возможность участвовать в мировых конкурсах красоты получила представительница Свердловской области Полина Попова.

В финале конкурса приняли участие 50 самых красивых девушек страны. Титул первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс была объявлена Альбина Ахтямова из Башкирии.

Полина Попова родилась в Екатеринбурге. Девушка живет на Урале всю жизнь, но часто путешествует и работает моделью в других странах, о чем свидетельствуют рассказы подруг и фотографии самой Поповой в Instagram. Она в совершенстве знает английский и учит китайский язык. Любит играть в теннис и готовить.

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Газета.ру

Фото: РИА Новости