Мир обсуждает новую звезду социальных сетей - испанца Фрэна Суареса, славу которому принесла страница в Instagram, где он делится снимками из личной жизни.

Ф.Суарес работает в одной из клиник в Мадриде, однако славу ему принесла далеко не профессиональная деятельность, а откровенные снимки в Instagram, где за сексуальным медбратом следят более 84.000 подписчиков.

Помимо работы в клинике, Ф.Суарес подрабатывает танцовщиком и моделью, а также постоянно посещает спортивный зал, активно пропагандируя подписчиков заниматься спортом.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.