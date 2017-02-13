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Бомонд

Уютный мир на 11 ступеней выше – ФОТО 13.02.2017 13:00

Модная точка на карте ночного Баку с отменной азиатской кухней  - Eleven Restaurant & Lounge, где каждый найдет то, что искал.

С воскресенья по вторник ресторан превращается в оазис в центре городской суматохи - смотря с одиннадцатого этажа в панорамные окна, можно заметить, насколько динамичен Баку, и оценить атмосферу спокойствия, которая царит в заведении. Для ценителей азиатской кухни и чистой радости в эти дни действует скидка - 15% на блюда и 10% на алкоголь.

Вход в ресторан абсолютно свободный, не считая выходных, когда действует довольно строгий, но оправданный фейс-контроль. В любой день недели гости с легкостью могут забронировать столик, набрав +99451 510 0011.

Шеф ресторана Бонг Эстевес будет только рад, если гость попросит его приготовить «что-нибудь особенное».

Подготовка к выходным начинается уже в среду, когда дается старт серии джазовых вечеров. Удачное сочетание безупречного вкуса, где можно насладиться бесплатными закусками, винами по специальным ценам и глубоким и проникновенным дыханием мелодий джаза.

Затем, нарушая все мыслимые и немыслимые ресторанные концепции, наступает четверг – день неограниченных суши, когда можно отведать разнообразные виды суши, роллов, маки и нигири, заплатив всего 25 AZN на человека  и  параллельно наслаждаясь музыкальным талантом исполнителей, с которыми можно ощутить свободу, заключенную во внутренней энергии исполнения.

Все поклонники ресторана могут каждую пятницу и субботу заказать свое любимое блюдо и напитки по акции «Happy Hours» с 19.00 до 22.00.

Тем, кто разделяет любовь к живой музыке, ресторан предлагает насладиться выступлениями лучших бэндов столицы.

Если стрелки часов сошлись на 12-ти, значит - пришло время насладиться музыкой диджеев. Резиденты заведения с радостью разделяют пульт с известными бакинскими и мировыми диджеями.

Прикоснуться к ауре заведения легко и просто: ресторан располагается на 11-м этаже гостиницы Park Inn by Radisson Baku, что на проспекте Нефтчиляр – двери ресторана открыты с 18:00 и до поздней ночи.

На правах рекламы 

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