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Бомонд

Похожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТО 13.02.2017 13:18

Школьница из Лос-Анджелеса Лола Чуил благодаря своей необычной внешности стала Instagram-сенсацией.

За жизнью темнокожей школьницы модельной внешности с ником «черная Ханна Монтана» @theblackhannahmontana в Instagram следят более 334.000 человек.

О новой звезде социальных сетей Л.Чуил известно лишь несколько фактов  - она учится в старшей школе и говорит на восьми языках. У девушки необычная внешность - угольно-черная кожа, тонкий нос, высокие скулы и невероятно пухлые губы.

Поклонники называют Лолу юной Наоми Кэмпбелл и пророчат ей успешную карьеру в модельном бизнесе.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @theblackhannahmontana

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