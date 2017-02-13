Школьница из Лос-Анджелеса Лола Чуил благодаря своей необычной внешности стала Instagram-сенсацией.

За жизнью темнокожей школьницы модельной внешности с ником «черная Ханна Монтана» @theblackhannahmontana в Instagram следят более 334.000 человек.

О новой звезде социальных сетей Л.Чуил известно лишь несколько фактов - она учится в старшей школе и говорит на восьми языках. У девушки необычная внешность - угольно-черная кожа, тонкий нос, высокие скулы и невероятно пухлые губы.

Поклонники называют Лолу юной Наоми Кэмпбелл и пророчат ей успешную карьеру в модельном бизнесе.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @theblackhannahmontana