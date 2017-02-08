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Линдси Лохан: «В период Рамазана я соблюдала пост и молилась» - ФОТО 08.02.2017 11:06

Голливудская актриса Линдси Лохан стала гостьей ток-шоу на кувейтском телевидении, в ходе эфира которого сделала ряд интересных заявлений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Thenews.com, Л.Лохан рассказала в эфире кувейтского ТВ следующее: «Чувствую невероятное душевное спокойствие, когда читаю Коран, в период священного месяца Рамазана я соблюдала пост и молилась».

Актриса также поделилась на своей странице в Instagram фотографией с передачи, которую сопроводила изречением мусульманского ученого-мухаддиса Аль-Бухари.

Отметим, что в своих заявлениях иностранным СМИ Л.Лохан не подтверждает и в то же время не отрицает принятие ислама, заявляя, что она «духовный человек, открытый для познания нового», подчеркивая, что «Коран открыл двери для познания духовности и поиска истинного смысла».

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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