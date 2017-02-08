Всем известно, что лучший подарок на день Валентина – это эмоции, а эмоции вызывают в первую очередь ароматы.

Но как подобрать духи в подарок и не ошибиться?!

7 дней красоты и любви в отделе парфюмерии и косметики Emporium помогут вам сделать правильный выбор! Вас будут ждать лучшие ароматы и подарочные наборы от любимых брендов по особым ценам, а также каждый день с 8-го по 14 февраля в различных корнерах отдела покупателей будут ждать скидки! А консультанты Emporium подскажут, какой аромат подойдет именно вашей любимой!

The One от Dolce&Gabbana, как и видно по названию, для единственной! Этот аромат с ярко выраженной сексуальностью и провокационными нотками оценит женщина чувственная и страстная.

Она любит Лондон, восхищается Кейт Мидлтон и лучший отдых для нее – на траве в Гайд парке? My Burberry от Burberry, в котором запечатлен аромат Лондона после дождя, приведет ее в восторг!

12 лучших парфюмеров Франции трудились над этим ароматом, который создан для истинной дамы, которая знает толк в настоящей французской парфюмерии и французском шике!

Ароматы Jo Malone подойдут любительницам экспериментов, независимо от возраста. Ведь их можно наносить как отдельно, так и смешивать друг с другом, получая свой неповторимый аромат.

Modern Muse от Estee Lauder создан для Женщины-Загадки. Аромат окутывает вуалью таинственности и подчеркивает шарм.

Она для вас как наркотик? Скажите ей об этом, подарив Black Opium от YSL. Но будьте готовы к тому, что вам придется дарить его ей всю жизнь.

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