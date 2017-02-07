На турецком канале Star продолжается свадебный проект «Zühal Topalla».

Очередным азербайджанским участником шоу, в котором люди знакомятся, а затем создают семьи, стал кикбоксер из Баку по имени Самир, прилетевший в Стамбул на программу «Zühal Topalla», к девушке по имени Анджелина, которая понравилась ему, когда он наблюдал за эфиром в качестве зрителя в столице Азербайджана.

Однако Самир Анджелине не понравился, и пары не сложилось – как проходила встреча участников в эфире, можно увидеть, просмотрев видео, приведенное ниже.

Ф.В, Г.Р.