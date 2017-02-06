Минувшие выходные запомнились бакинскому зрителю еще одним праздником КВН.

Трехдневный КВНовский марафон, который состоялся в Театре песни им. Рашида Бейбудова, собрал на сцене сразу 22 коллектива, которые представляли различные учебные заведения нашей страны.

Впервые в Азербайджанской Юниор-лиге приняла участие школьная команда из-за рубежа, и теперь лига вполне может примерить на себя статус международной.

Каждый из дней отметился своим звездным составом жюри. В эти дни в нем приняли участие популярный певец Азад Шабанов, ведущая Хусния Магеррамова, режиссер и продюсер Ниджат Меликов, актриса команды «Парни из Баку» Яна Никитина, победитель конкурса «Хочу на Первый» Фарид Исмаилов, финалист Высшей Лиги в составе Сборной Дагестана Али Алиев и DJ China.

Все дни в жюри на твердую пятерку отработали актер «Сборной Баку» Самандар Рзаев и председатель жюри, директор Юниор-лиги Джавид Шахбазбеков.

Комментируя исход игры, Джавид Шахбазбеков сказал:«Каждый раз мы беремся за разные эксперименты. Сегодня впервые у нас в стране три дня подряд шли КВН-концерты с абсолютно разным творческим материалом. Наши школьники играют на очень профессиональном уровне. Мы благодарим Министерство образования и лично министра Микаила Джаббарова за поддержку в этом проекте. И если мы продолжим в этом ритме, то скоро азербайджанские школьники смогут представлять страну на федеральном российском телеканале».

По результатам игр команды расположились следующим образом.

Первый четвертьфинал

1. «Спектр смеха», школа №7 - 9.8 балла

2. «Шехерушаглары», школа №18 – 9.8

3. Сборная школы № 23 – 9.6

4. «Восточный Экспресс», лицей им. Зарифы Алиевой – 8.4

5. «Пятый элемент», школа №5 – 8.4

6. Школьная сборная Мардакян – 8.2

7. Сборная школы №200 – 7.6

Второй четвертьфинал

1. «Великолепная семерка», Baku Modern School – 10 баллов

2. «160% смеха», Гимназия №160 – 9.8

3. «Не по-детски», г. Махачкала – 9.6

4. Сборная школы №25, пос. Бузовна – 9.4

5. Сборная школы №134 – 9.4

6. Сборная школ №189-190 – 8.8

7. Сборная школы №57 – 8.4

8. «8-е чудо», школа №8 – 8.2

Третий четвертьфинал

1. «Онлайн», школа №227 – 9.8

2. Сборная школы № 6 – 9.8

3. «Муня и 4 гнома», школа №1 – 9.4

4. «Анкара», лицей Анкара – 9

5. «Женская сборная», школа №16 – 9

6. «Black people », школа №86 – 9

7. «Интеграл», школа №145 – 8.6

По итогам трех четвертьфиналов в следующий этап получили путевки сразу 16 команд. Гостям из Дагестана был вручен отдельно Кубок «Дружбы» как приз зрительских симпатий за искрометный колоритный юмор.

Кроме того, руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов добрал в полуфиналы еще две команды: «Интеграл» и Сборную школ №189-190 и принял решение, что вместо двух полуфиналов будут проведены три игры, которые и определят имена финалистов.

«Приятно, что всего за три года нам удалось поднять КВН на уровень, когда мы можем легко давать три концерта подряд. Этот КВНовский праздник мы приурочили ко Дню молодежи, ведь сегодня Азербайджанский Клуб веселых и находчивых - одно из самых активных молодежных движений в стране, каждый месяц мы проводим несколько мероприятий, в которые вовлечены сотни людей. Основная задача такого ритма - выявление талантов, потому как сегодня попадание «Сборной Баку» в Высшую лигу повысило градус ответственности перед нашей командой. Мы считаем, что страну должны представлять самые лучшие!», - отметил руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

Азербайджанский Клуб веселых и находчивых выражает благодарность за помощь в возрождении отечественного КВН министру молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азаду Рагимову и председателю Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейле Алиевой.

В.Ф, Г.Р.