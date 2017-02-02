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Футбольный тренер Амина Гейдарова вне игры – ФОТО – ВИДЕО 02.02.2017 19:57

На телеканале CBC Sport продолжается проект «Foto+», в котором профессиональная команда стилистов меняет образы известных азербайджанских спортсменов.

Автор и ведущий программы – Садиг Гулиев, он же выступает в проекте и как фотограф, а гостем новогоднего эфира проекта стала в прошлом капитан сборной Азербайджана по футболу среди девушек U-17, а ныне футбольный тренер Амина Гейдарова.

Как ее преобразили стилисты, выбравшие для съемки в корне отличающиеся друг от друга образы, можно увидеть на фотографиях и видеоролике, приведенных ниже.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Садиг Гулиев

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