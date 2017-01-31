На мероприятии в минувший уик-энд, которое прошло в рамках общения компании с бизнес-партнерами в неформальной обстановке, присутствовали около 200 гостей.

Среди них было как руководство и сотрудники компании, так и ведущие азербайджанские архитекторы, дизайнеры интерьера, арт-директоры, редакторы журналов, директоры строительных компаний, основатели дизайн-студий и групп.

Гостям была предоставлена возможность не только ознакомиться с работой компании и убедиться в том, насколько она соответствует современным стандартам, но и вживую пообщаться с сотрудниками, что способствовало созданию более благоприятной почвы для дальнейшего сотрудничества.

Для создания особо приятной платформы для общения на площадке мероприятия была организована насыщенная программа - праздничный фуршет из блюд европейской и японской кухни, различные напитки и живая музыка.

Музыкальную часть вечера украсила приятная lounge музыка, плавно переходящая в живое выступление популярной бакинской кавер-группы Dervish Blues Band & Nara White, придавшей вечеру торжественную праздничную атмосферу.

В заключение мероприятия гостям были вручены подарки от Collezione Italia.

Collezione Italia вышел на азербайджанский рынок в марте 2016 года. Официальное открытие и презентация экспозиционного центра для ведущих специалистов и лидеров в области дизайна и интерьера, архитекторов и представителей бомонда состоялись в мае того же года.

Расположившись на территории более 25000 квадратных метров, Collezione Italia вобрал в себя лучшие итальянские и европейские бренды дизайна и интерьера класса люкс. Среди них - Agoprofil, Oikos, Laboratorio İtaliano, Veneta Cucine, Team 7, Besana, Gianfranco Ferre, Jesse, Armando Rho, Biba Salotti, Gessi, Karol, İBB, Artesi, Petracers и другие.

Для дизайнеров и архитекторов пространство Collezione Italia это место не только утонченной роскоши, но и источник для творческого поиска совершенно разного стиля в интерьере, начиная от классики и арт-декора до хай-тека.

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