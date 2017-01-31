USD1.9165
EUR2.0500
RUB0.0320
Brent52.41
WTI55.14
Золото1 201.56
S&P 500 Index2 280.90
Nikkei 22519 095.34
Бомонд
Bu xəbər
azərbaycanca

В одном из лучших клубов Баку - Eleven - состоялась закрытая вечеринка Collezione Italia – ФОТО 31.01.2017 15:36

На мероприятии в минувший уик-энд, которое прошло в рамках общения компании с бизнес-партнерами в неформальной обстановке, присутствовали около 200 гостей.

Среди них было как руководство и сотрудники компании, так и ведущие азербайджанские архитекторы, дизайнеры интерьера, арт-директоры, редакторы журналов, директоры строительных компаний, основатели дизайн-студий и групп.

Гостям была предоставлена возможность не только ознакомиться с работой компании и убедиться в том, насколько она соответствует современным стандартам, но и вживую пообщаться с сотрудниками, что способствовало созданию более благоприятной почвы для дальнейшего сотрудничества.

Для создания особо приятной платформы для общения на площадке мероприятия была организована насыщенная программа - праздничный фуршет из блюд европейской и японской кухни, различные напитки и живая музыка.

Музыкальную часть вечера украсила приятная lounge музыка, плавно переходящая в живое выступление популярной бакинской кавер-группы Dervish Blues Band & Nara White, придавшей вечеру торжественную праздничную атмосферу.                                     

В заключение мероприятия гостям были вручены подарки от Collezione Italia.

Collezione Italia вышел на азербайджанский рынок в марте 2016 года. Официальное открытие и презентация экспозиционного центра для ведущих специалистов и лидеров в области дизайна и интерьера, архитекторов и представителей бомонда состоялись в мае того же года.

Расположившись на территории более 25000 квадратных метров, Collezione Italia вобрал в себя лучшие итальянские и европейские бренды дизайна и интерьера класса люкс. Среди них - Agoprofil, Oikos, Laboratorio İtaliano, Veneta Cucine, Team 7, Besana, Gianfranco Ferre, Jesse, Armando Rho, Biba Salotti, Gessi, Karol, İBB, Artesi, Petracers и другие.                    

Для дизайнеров и архитекторов пространство Collezione Italia это место не только утонченной роскоши, но и источник для творческого поиска совершенно разного стиля в интерьере, начиная от классики и арт-декора до хай-тека.

На правах рекламы

175количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщину из Ирана сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОАзербайджанец стал новым замминистра экономического развития РоссииИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОНовые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОУ 52-летней Моники Беллуччи новый роман – ФОТОАзербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕОТрамп уволил и.о. генпрокурора США за отказ выполнять его указАзербайджанский военнослужащий покончил с собой из-за девушки? – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января16:05 Человеческие судьбы: Что чувствуют те, кому Трамп закрыл въезд в США – ФОТО15:56 Глава Минобороны Армении отбыл с официальным визитом в Иран15:53 Сабина Бабаева перепела одну из самых красивых баллад XX века – ВИДЕО15:51 В Баку проведена спецоперация по задержанию наркодилера15:50 Дисциплинарный комитет АФФА признал ошибку Рамиля Диниева15:46 В Азербайджане мужчина убил свою 13-летнюю дочь15:40 АФФА назначила своего сотрудника управляющим «Интера»15:36 В одном из лучших клубов Баку - Eleven - состоялась закрытая вечеринка Collezione Italia – ФОТО15:29 Как модернизируют вагоны Бакметрополитена - ФОТО15:24 Леонид Парфенов исполнил хит легендарной группы «Гая» - ВИДЕО15:16 Новые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО15:08 Рашад Садыхов, Самир Аббасов, Махмуд Гурбанов на курсах УЕФА Pro15:00 Эскалация в Донбассе: стороны предоставляют противоречивые данные о потерях – ФОТО14:51 Футболист, не подошедший «Анжи» в «Сабаиле»14:45 Выездной «ASAN xidmət» окажет услуги гражданам в ряде городов Азербайджана