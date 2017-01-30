USD1.9165
EUR2.0563
RUB0.0320
Brent55.24
WTI52.98
Золото1 193.35
S&P 500 Index2 294.69
Nikkei 22519 346.74
Бомонд

Иванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТО 30.01.2017 17:56

Иванка Трамп оказалась в центре скандала - на этот раз интернет-пользователи осудили бизнесвумен за дорогое платье, продемонстрированное в разгар хаоса и массовых протестов в США.

В первые дни после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал несколько указов, в частности один из них уже начали реализовывать - указ, запрещающий беженцам и гражданам семи стран въезд на территорию США. Это вызвало волну акций протеста по всей стране. Однако вышли на улицы далеко не все жители Штатов.

Привычному образу жизни осталась верна и дочь Трампа. В минувшие выходные она вместе с супругом Джаредом Кушнером посетила одно из светских мероприятий, опубликовав позже на своих страничках в социальных сетях снимок с мужем, сделанный во время приема.

Кадр вызвал негативную реакцию: пользователи сочли неуместным дорогие наряды Иванки и Джареда, когда жизнь и безопасность беженцев вызывают вопросы.

Под публикацией Трамп можно найти тысячи самых разных комментариев: от «восхитительный образ» и «красотка» до сравнений ее платья с одеждой, которую вынуждены носить беженцы. Кто-то даже сравнил дочь президента с королевой Франции Марией-Антуанеттой, якобы ответившей на заявления о страдании своего народа: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные».

Как сообщают западные СМИ, платье Иванки Трамп стоит около 5 000 долларов.

Spletnik.ru

1222количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТОСиноптики сообщают: дороги покроются льдомЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТОСамые яркие моменты дня рождения Айгюн Кязимовой – ФОТОО том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьемПранк в Баку: Кому окажут помощь скорее - плохо или хорошо одетому человеку? - ВИДЕОМашаллах Ахмедов взят под арест в зале суда

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 января18:49 Члены Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана награждены почетными дипломами Президента18:44 Стали известны лого и слоган «Евровидения 2017» - ФОТО – ВИДЕО18:34 Награжден ряд лиц, отличившихся в сфере работы с молодежью18:28 Сотрудник полиции: «В магазине закончилась соль, иначе я бы продолжил посыпать дороги» - ВИДЕО18:20 Самир Аббасов отметил юбилей во главе «Сумгайыта»18:12 Jerusalem Online: Факты оккупации, игнорируемые международным сообществом17:56 Иванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТО17:48 Расписание матчей 16 тура «Топаз премьер-лиги»17:40 Женщину сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТО17:32 Михаил Леоньтьев журналистам: «Не ваше собачье дело»17:24 Евросоюз планирует расширить диалог и сотрудничество с Азербайджаном17:16 Азербайджанский военнослужащий покончил с собой из-за девушки? – ФОТО17:08 Глава МИД Катара посетит Азербайджан16:55 Президент Азербайджана принял гендиректора Еврокомиссии - ФОТО16:47 Увидел свет очередной номер альманаха «Военный сектор»