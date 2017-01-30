Иванка Трамп оказалась в центре скандала - на этот раз интернет-пользователи осудили бизнесвумен за дорогое платье, продемонстрированное в разгар хаоса и массовых протестов в США.

В первые дни после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал несколько указов, в частности один из них уже начали реализовывать - указ, запрещающий беженцам и гражданам семи стран въезд на территорию США. Это вызвало волну акций протеста по всей стране. Однако вышли на улицы далеко не все жители Штатов.

Привычному образу жизни осталась верна и дочь Трампа. В минувшие выходные она вместе с супругом Джаредом Кушнером посетила одно из светских мероприятий, опубликовав позже на своих страничках в социальных сетях снимок с мужем, сделанный во время приема.

Кадр вызвал негативную реакцию: пользователи сочли неуместным дорогие наряды Иванки и Джареда, когда жизнь и безопасность беженцев вызывают вопросы.

Под публикацией Трамп можно найти тысячи самых разных комментариев: от «восхитительный образ» и «красотка» до сравнений ее платья с одеждой, которую вынуждены носить беженцы. Кто-то даже сравнил дочь президента с королевой Франции Марией-Антуанеттой, якобы ответившей на заявления о страдании своего народа: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные».

Как сообщают западные СМИ, платье Иванки Трамп стоит около 5 000 долларов.

Spletnik.ru