Изменена процедура оглашения победителей премии «Оскар»

Трансляции не будет, вместо нее на официальном сайте «Оскара» появятся записанные ролики с именами победителей.

Найти трансляцию «Оскара» в Интернете, кажется, будет еще сложнее – c этого года на официальном сайте премии не будет трансляции церемонии, которая традиционно проходит в театре Самюэля Голдуина в Беверли-Хиллз.

На сайте будут появляться заранее записанные видео с именами победителей.

В этом году счастливчиков, которые получат заветную статуэтку, назовут Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон и другие номинанты и победители прошлых лет.

Напомним, что в начале января состоялась церемония награждения победителей премии «Золотой глобус». Ее часто называют «репетицией» «Оскара», потому что на этом кинособытии нередко предсказывают обладателей главной кинопремии.

Судя по тому, что триумфатором «Золотого глобуса» стал фильм «Ла-Ла Ленд», все уверены, что эта картина будет главным претендентом на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Но полный список номинантов будет объявлен 24 января, тогда и узнаем.

Ok-magazine.ru