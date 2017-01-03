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Бомонд

Ким Кардашьян изменяет мужу? - ФОТО 03.01.2017 15:59

Несколько недель назад в мировых СМИ появились слухи о том, что брак рэпера Канье Уэста и светской львицы армянского происхождения Ким Кардашьян в настоящее время переживает не лучшие времена, и что даже в скором времени супруги планируют развод.

В турецких медиа активно обсуждаются подробности причин предстоящего бракоразводного процесса Канье Уэста и Ким Кардашьян. Основной причиной называют регулярные измены светской львицы своему пока еще законному супругу. Журналистам удалось вычислить личность любовника Ким Кардашьян, по вине которого брак Ким и Канье буквально трещит по швам.

Предполагаемым любовником Ким Кардашьян является молодой американский футболист Маркетт Кинг, с которым Ким сблизилась в то время, пока ее муж лежал на лечении в психиатрической больнице. Место и обстоятельства знакомства предполагаемых любовников пока остается неизвестным. Согласно последним данным, Ким Кардашьян в настоящее время работает недалеко от Лос-Анджелеса, а Маркетт Кинг работает в Калифорнии. Официальных данных об отношениях Ким и Маркетта пока не поступало

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