Instagram-блогер Харун Мамедов «спел дуэтом» с Джесси Джей: «Sən də mənib bacım, gəl oxuyaq...» – ВИДЕО

Сегодня, чтобы стать популярным не нужны телеканалы и прочие средства массовой информации.

Достаточно быть креативным, инициативным и уметь пользоваться социальными сетями, в которых можно без особых проблем сколотить армию из лояльных подписчиков.

Блогер Харун Мамедов тому подтверждение. Недавнее видео, которое он «залил» в свой Instagram, на котором он «поет дуэтом» со всемирно известной британской певицей Джесси Джей, стало очередным хитом среди азербайджанских пользователей.

Известность в Instagram Х.Мамедову принес своеобразный дубляж сцен из известных кинофильмов, сериалов и роликов, «взрывающих» соцсети – каждая дубляжная работа Instagram-блогера становится хитом.

Не стало исключением и очередное видео, однако в этот раз Харун Мамедов не дублирует, а в свойственной ему забавной манере «поет дуэтом» со звездой мирового шоу-бизнеса Джесси Джей ее хит «Flashlight».

Ролик уже собрал более 200.000 просмотров.

Отметим, что на страницу Х.Мамедова в социальной сети Instagram (@harun.memmedov.1) подписано более 544.000 пользователей.

Кстати, подобные ролики, в которых Джесси Джей исполняет караоке версию песни «Flashlight» с фанатами с помощью приложения Smule имеют многомиллионные просмотры в YouTube.

Феликс Вишневецкий