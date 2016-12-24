Новогодняя ночь не за горами. И вопрос: как провести ее незабываемо – сегодня волнует многих.

В этот день никто не сидит дома: все встречаются, чтобы вместе зажечь на танцполе, поднять бокал шампанского, загадать желание и рассказать о своих планах на следующие двенадцать месяцев. Долго думать не надо. Как и в прошлом году, так и в этом – решила выгодно отличиться администрация отеля «EL Resort» - она предлагает провести Новый год в одном из самых живописных уголков Азербайджана — в Гахе. Уверяют, что этот Новый год запомнится надолго. Это еще отличная возможность убедиться в том, что Гах привлекателен и красив не только в теплое время года, но и зимой. Чистый искристый снег, свежий горный воздух и… яркий, незабываемый праздник.

В праздничной программе — национальные, эстрадные, джазовые композиции, любимые xиты и дискотека, конкурсы с призами, салюты, развлекательное шоу для детей, лотерея, незабываемый фейерверк и другие развлечения. Шеф-повар введет в искушение превосходным меню, а о хорошей музыке позаботится целая группа талантливых музыкантов – судите сами – Excellent Music Band и Микаил Рафиев, Бейбут Керимов и специальные гости из-за границы. Плюс администрация отеля придумала отличные развлекательные конкурсы не только для взрослых, но и для маленьких гостей. Все это в канун Нового года, 31 Декабря, в одном из самых живописных уголков Азербайджана — Гахе, в отеле «ELResort».

За подробной информацией обращайтесь по номерам: +994 70 44 55 202 / +994 2425 55202.

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