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Бомонд

Шеф рекомендует: новинки в меню ресторана Intourist – ФОТО 22.12.2016 12:50

Если вы задались вопросом, где вкусно поесть, то Intourist Baku вам по секрету подскажет.

В ресторане Intourist Baku есть «меню от шефа». Так вот, в этом сезоне там появились фантастические новинки, которые просто необходимо попробовать.

Новшества зимнего меню уже получили свою высокую оценку, а сегодня речь пойдет о специальных блюдах от шефа.

Во-первых, это - авторское прочтение классического и всеми любимого салата «Оливье». Помимо привычных продуктов, шеф добавил в салат подкопченную утку и рыбу, тигровые креветки и даже икру. И это не только очень вкусно, но еще и по-праздничному красиво.

Во-вторых, по многочисленным просьбам постоянных гостей в меню вернулась горячо любимая нами форель. В «меню от шефа» обжаренную форель подают под ореховым соусом с двумя видами риса – невероятно вкусно.

В-третьих, появилось еще одно блюдо из гастрономических путешествий шефа – пражский шницель. Говяжью отбивную обжаривают в кляре и подают с деревенским картофелем и грибным соусом. Бармены рекомендуют к шницелю взять пряный коктейль NY Sour.

В-четвертых, для любителей необычных блюд в меню добавили «Говяжье ребро на гриле с зеленой пшеницей и карамелизованным луком». Нежное мясо в сочетании с перловкой, зеленью и можжевеловой ягодой оставляет незабываемое послевкусие. Блюдо немного острое и кисло-сладкое одновременно.

Ну, и, конечно, куда же без котлеты по-киевски. Хоть и не новинка, но такая вкусная!

Собирайтесь с друзьями и приходите в Intourist в эти выходные - кстати, парковка тут бесплатная.

Адрес простой: отель Intourist, первый этаж, ул.М.Усейнова 51, напротив Baku Eye. Тел.: (994 12) 310 33 10; (994 50) 285 19 45.

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