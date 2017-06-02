Азербайджано-американские отношения со времени установления дипломатических связей отличались тесным партнерством и взаимным уважением.

Были, конечно же, и непростые периоды, когда «благодаря» стараниям армянского лобби, представители которого нередко пробирались даже в высшие эшелоны власти, в отношениях государств случались и неприятные эпизоды.

Однако с избранием Дональда Трампа президентом США в двусторонних отношениях, похоже, начался новый этап.

Красноречивым свидетельством тому являются поздравительные послания главы Белого дома Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики - 28 Мая и XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия».

По сути, этот новый этап азербайджано-американских отношений характеризуют два основных аспекта.

США, как заявил Дональд Трамп, более не намерены строить свою внешнюю политику, основываясь на принципах вмешательства во внутренние дела других государств в попытке управлять ими. Американский президент ставит целью построение с другими странами равноправных, взаимовыгодных связей, основанных на уважении интересов друг друга.

Такая политика предполагает устранение негатива и похолодания в отношениях, которые наблюдались в период президентства Барака Обамы, дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства.

Об этом в своем письме Ильхаму Алиеву пишет и сам Дональд Трамп.

"Азербайджан является ценным партнером Соединенных Штатов Америки. Совместными усилиями ведя борьбу с терроризмом, мы делаем все возможное для укрепления глобальной безопасности. Мы находимся рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений посредством диалога в области безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов".

"Азербайджан является новым источником энергии для Европы, и мы благодарны Вам за многолетнее и успешное сотрудничество в этой области. Наряду с работой, проводимой Вами в сфере диверсификации вашей экономики, мы желаем налаживания новых полезных бизнес-связей между нашими странами. Соединенные Штаты Америки также решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - пишет Дональд Трамп, подчеркивая, что с нетерпением ожидает "работы с Вами, как с нашим активным партнером, во имя лучшего будущего как для наших стран, так и для всего мира".

Эти слова подтверждают приверженность американского лидера к устойчивому развитию и углублению 25-летнего американо-азербайджанского сотрудничества.

Немаловажным является и акцент Трампа на важной роли Азербайджана в укреплении глобальной энергетической безопасности, в том числе, в разработке и экспорте энергоресурсов в Каспийском регионе. "Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают Южный газовый коридор, приветствуют усилия Азербайджана и его международных партнеров, направленные на завершение создания данного коридора".

"Я поддерживаю и приветствую усилия Азербайджана в области диверсификации экономики и проведения реформ, желаю изучения и других сфер сотрудничества, служащих благосостоянию наших народов. Сегодня, когда вы продолжаете реформы в экономической, управленческой и судебной сферах, Соединенные Штаты Америки готовы работать с Вами. Соединенные Штаты Америки также привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта посредством процесса Минской группы, что послужит укреплению региональной безопасности".

Интересно, что в обоих посланиях американский президент отмечает приверженность США мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Не исключено, что тем самым Трамп показывает нацеленность Соединенных Штатов на активизацию своей миссии как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Безусловно, Трамп понимает, что армяно-азербайджанский конфликт сегодня представляет собой главное препятствие для обеспечения стабильности и безопасности в регионе и его дальнейшего развития, невозможного без тех масштабных транснациональных проектов, которые вместе с дружественными государствами реализует Азербайджан.

Об особом отношении новой американской администрации к Азербайджану как важному партнеру и авторитетному государству региона свидетельствует и приглашение Президента Ильхама Алиева на первый арабо-исламо-американский саммит в Эр-Рияде.

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Это демонстрирует высокую оценку мирового сообщества усилиям Азербайджана в обеспечении глобальной безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом, его приверженности сохранению и развитию вековых традиций толерантности и мультикультурализма.

Сильную политическую волю к борьбе с мировым терроризмом Азербайджан многократно доказывал на деле, одним из первых поддержав США после трагедии 11 сентября, посылая своих миротворцев в горячие точки, открыв свое воздушное пространство для перевозки грузов для миссии İSAF в Афганистане, и пресекая на корню любые проявления радикализма и нетерпимости внутри страны.

Таким образом, Азербайджан успешно справляется с воистину исторической миссией, на собственном примере доказывая и показывая, что народы могут и должны жить в мире и согласии во имя лучшего будущего.

Ф.Багирова