Эльмира Ахундова

Заслуженный журналист Азербайджана

Впервые я познакомилась с Соной Велиевой заочно – увидела ее портрет и стихи в газете «Каспий».

Помню, меня поразили и сами стихи, и внешний облик их автора. С фотографии на меня смотрела изящная, хрупкая женщина с утонченно-благородными чертами лица и большими, грустными глазами. Я еще тогда подумала: накинь на эту прелестную головку келагаи, одень ее в национальный наряд и пред нами будет точная копия наших потомственных аристократок XVIII-XIX веков, выросших в ханских дворцах и посвящавших свои дни музыке и стихам.

Позднее мне довелось лично познакомиться с этой удивительной женщиной и первое впечатление от той фотографии только усилилось. От Соны ханым – ее жестов, поведения, манеры разговора – действительно веяло истинным аристократизмом, которому нельзя научиться, его можно только впитать в себя с молоком матери. Немногословная, приветливая, отзывчивая, с чутким и ранимым, как у всех поэтов, сердцем, открытая и в то же время погруженная в себя, в свой богатый внутренний мир.

О богатстве и многоцветии внутреннего мира Соны Велиевой говорят ее стихи, отличающиеся лиричностью и философской глубиной, воспевающие любовь к родной земле и уважение к общечеловеческим ценностям. Прочитав ее стихи, я постигла и печаль, поселившуюся в ее глазах – это было отражением душевной тоски и боли от осознания несовершенства и несправедливости, царящих в этом мире. Народный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы в предисловии к одному из стихотворных сборников Соны Велиевой так охарактеризовал особенности ее творчества:

«В каждом стихотворении и даже в каждой строчке спрятана окрашенная любовью боль азербайджанской женщины за родные земли, оказавшиеся под пятой вероломных врагов. Эта боль не дает поэтессе, гражданину и патриоту ощутить сполна состояние счастья, в чем бы оно ни выражалось…»

А известный журналист Галина Микеладзе считает, что «Сона Велиева – человек, на генетическом уровне знающий особенности своего народа и ностальгически связанный с нашим общим прошлым. Ей более всего дороги нравственная чистота, от которой она черпает характеры своих героев и жизненные принципы…»

Обычно поэты бывают замкнуты в себе и своем внутреннем мире, мало интересуясь окружающей действительностью. Однако Сона ханым – человек неравнодушный, более того, отмеченный яркой гражданской позицией, живущий по принципу «если не я, то кто?». Именно поэтому наряду с художественным творчеством она занимается публицистикой, книгоизданием, просветительством, культурологией. Учредитель газет «Kaspi»-«Каспий», она вдохнула новую жизнь в это старейшее на Кавказе издание и сделала его одним из самых успешных проектов в области периодической печати нашей страны. Я имею честь называть себя автором газеты «Каспий» и с радостью наблюдаю за тем, как она с каждым месяцем становится все интереснее и содержательнее. Причем Сона Велиева и ее коллектив не останавливаются на достигнутом, они постоянно работают над новыми образовательными и культурологическими проектами: недавно, например, открыли сайт“Artkaspi.az”, выпустили книгу «Каспий – территория просветительства», где собраны статьи о выдающихся азербайджанских просветителях и поборниках независимости.

Книгоиздание – вообще особая страница в деятельности Соны ханым Велиевой. Каждый ее книжный проект – знаковый, потому что является новым словом в исследовании той или иной исторической личности, новым взглядом, новым месседжем, адресованным молодому поколению. Именно таким новым взглядом стали книги, изданные Соной ханым, о выдающемся азербайджанском поэте и мыслителе Гусейне Джавиде. По инициативе Соны ханым организованы и получили широкий резонанс литературные конкурсы – памяти Мубариза Ибрагимова, Мамеда Араза и др.

Сама просветитель по натуре (одна ее деятельность в качестве руководителя образовательного центра «Каспий» чего стоит!), Сона Велиева с благоговением и любовью относится к выдающимся просветителям прошлых веков, старается донести информацию о них до молодых азербайджанцев. Это желание подтолкнуло ее к амбициозному проекту – созданию художественно-публицистического полотна о жизни и деятельности основоположника азербайджанской печати Гасан бека Зардаби. Задуманный роман впоследствии разросся до большого эпического полотна, в котором нашли отражение многочисленные реалии азербайджанской действительности второй половины XIX – начала ХХ веков. Книга получилась резонансной, имела большую прессу и читательский успех.

Думаю, что впереди у Соны ханым Велиевой – много планов и много новых интересных проектов. Мы еще не раз услышим о них, восхитимся ими, как и всем, что она делает. Ибо Сона ханым всегда вкладывает в свои проекты много души и большой труд.

Пожелать этой удивительной женщине в день ее красивого юбилея хочется одного: чтобы ушла неизбывная грусть из ее поэзии, чтобы мотивы поруганного и порушенного отчего края перестали быть актуальными и чтобы древняя земля Карабаха предстала перед ней во всей красе не во сне, а наяву. В одном из интервью Сона ханым призналась, что она очень счастливый человек во всех смыслах этого слова: она состоялась и в творчестве, и в семье. Однако есть у нее внутри боль, которая не дает ей сполна ощущать свое счастье – это порушенная целостность нашей земли:

«Это меня тревожит и как мать, и как женщину, и как гражданина. Может, кому-то это покажется странным, ведь об этих горестях много говорится и пишется, но мы все равно это переживаем вновь и вновь. Эта боль уменьшает мои успехи и в работе, и в жизни, нарушает мою внутреннюю гармонию. Без единства и целостности земли человеческая душа тоже не в состоянии быть целостной…»

Для того чтобы достичь заветной цели, приблизить священный для всех день освобождения наших земель и трудится сегодня Сона Велиева, пробуждая своей поэзией и прозой самые светлые и глубокие чувства к Родине, гордость за ее прошлое и веру в ее будущее. В этом она видит смысл своей многогранной деятельности. Хочется пожелать ей на этом благородном пути новых больших удач!