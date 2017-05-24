Терроризм известен практически столько же, сколько существует современное человечество, и в развитии своем не уступает прогрессу цивилизации.

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора через насилие, запугивание, устрашение. По целенаправленности терроризм определяется как националистический — преследует сепаратистские или национально-освободительные цели.

Государственным терроризмом также называют террористические акты, совершаемые сотрудниками специальных государственных органов, и когда само государство финансирует и поддерживает террористические группировки. Не правда ли, напоминает что-то хорошо, до боли знакомое…

«Сегодня, как и в 1988 году, борьба народа Арцаха за самоопределение — единственно верный путь», — заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая на первом заседании Национального собрания шестого созыва.

Что же, можно вспомнить уже прошедший сто лет назад этап «борьбы армянского народа за самоопределение», когда ежегодно, вспоминая жертв собственного, т.н. «геноцида армян» в Османской Турции, количество жертв совершенно фантастическим образом возрастает год от года. Еще пару лет назад, на столетие так называемого «геноцида» муссировалась цифра от 1 миллиона до миллиона 200 тысяч армян. Сегодня, видимо, считая это большим уважением, каждое армянское СМИ сообщает количество якобы погибших сто лет назад, не менее как 1,5 миллиона армян, а некоторые, видимо, особенно патриотично настроенные, не стесняются озвучивать цифру в два миллиона. С такой математической прогрессией еще через год-другой так называемый «геноцид армян» будет фигурировать 4—5 миллионами «жертв», больше, чем сегодня проживает в Армении.

Пытаясь всеми средствами, а в основном банальным подкупом, в мировом общественном мнении армяне стараются приравняться со своим так называемым «геноцидом армян» конкретно к Холокосту. Холокост признан во всем мире как акт реального геноцида, совершенного немецкими нацистами по отношению к евреям, имеются решения Нюрнбергского трибунала, а также большая доказательная база, даже исполнители этой трагедии известны и многие понесли наказание.

В армянском же варианте, как уже было неоднократно отмечено, доказательная база абсолютно отсутствует. Что, собственно говоря, и было отмечено во многих документах по проводимым расследованиям после окончания Первой мировой войны странами-победителями. И, кстати говоря, сами армяне несколько десятилетий не вспоминали о том предательстве, которое совершили турецкие граждане армянского происхождения во время этой Первой мировой войны, отдав свое правительство и образ жизни на потребу царской армии, оккупировавшей турецкие вилаяты.

Удивляет, что еще издавна армянские граждане испытывали любовь и пиетет к насильственным, устрашающим других людей действиям, которые в наше время, как мы писали выше, обозначаются одним словом — терроризм. Еще в 1885 году в Турции была создана первая армянская политическая партия «Арменакан», платформа которой предусматривала достижение местного армянского самоопределения при помощи просвещения и пропаганды, а также обязательной военной подготовки.

Для чего мирным жителям, в основном занимающимся сельским хозяйством, нужна отдельная от государства, собственная, так сказать, национальная, военная подготовка?! В 1887 году возникла социал-демократическая партия «Гнчакян», целью которой уже было, как записано в уставе, «освобождение турецкой Армении путем вооруженной революции с участием всех этнических групп и создание независимого социалистического армянского государства». Но тоже как-то не пошло…

И вот, в 1890 году была создана армянская националистическая партия «Дашнакцутюн». Программа партии, ставившей своей целью «приобретение турецкой Арменией с помощью восстания политической и экономической свободы», принципиально предусматривала террор в ряду прочих средств борьбы. В первой редакции программы 1894 года в разделе «Средства» пункты 8 и 11 гласили: «Подвергать террору представителей власти, изменников, предателей, ростовщиков и всякого рода эксплуататоров, разорять и разрушать правительственные учреждения».

Первоначально террор был направлен против тех армян, которые находились на службе у султанского режима и считались предателями: так, дашнаками были убиты руководитель разведки султана армянин Арташек, глава жандармерии Адиси Тигран, Максут Симон-бей и многие другие. Вот с террором армянам стало как-то веселее, стала наблюдаться общественная и политическая активность, к тому же, подоспела война.

Ну, а как известно, во время Первой мировой войны, когда мужское турецкое население ушло на фронт, армяне, в местах своего компактного проживания, воспользовавшись беззащитностью оставшихся в тылу турецких женщин, детей и стариков, подняли восстание и начали устанавливать свою, армянскую власть. Само собой, это происходило под руководством и по всем, террористическим правилам армянской националистической партии «Дашнакцутюн». Было море крови… Так или иначе, Первая мировая война закончилась, турецкие солдаты вернулись по домам, и что же они там увидели ?! Дома сожжены, семьи убиты, а вокруг только ходят, кто не сбежал, красуются армяне, вчерашние соседи…

Так или иначе, но по сей день армянские шовинисты не в силах пережить факт признания геноцидом лишь Холокоста.

«Дашнакцутюн» и ее последователи не смогли преодолеть элементарную зависть и посвятили себя ненависти не только к туркам, но и к евреям. Зависть и ненависть к еврейскому народу, а как позже выяснилось и не только к еврейскому, росла и развивалась.

Учитывая статистику, этнические меньшинства в Армении составляют всего 2% населения страны согласно переписи 2011 года. А конкретно евреев, вообще, 127 человек, то есть менее 0,01%. Как говорится, слов нет, одни чувства… Для наглядности приведем несколько примеров «хорошего» отношения армян к евреям. 24 декабря 2007 года еврейский мемориал жертвам Холокоста в столице Армении, Ереване, подвергся нападению вандалов. На мемориальном камне были обнаружены нацистские свастики, а еврейские надписи были забрызганы черной краской.

19 октября 2010 года в Ереване неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, который был установлен в столице Армении в 2006 году. Злоумышленники красной краской нарисовали на памятнике свастику, а также надпись на армянском: «Смерть жиду».

И на десерт — «толерантное» заявление армянского министра охраны природы, в те годы, Вардана Айвазяна, сделанного им в ходе встречи с журналистами. Говоря о деятельности американской компании «Глобал голд», министр заявил буквально следующее: «Вы знаете, кого защищаете? Вы защищаете жидов! Пойдите и выясните, кто стоит за этой компанией и можно ли их пускать сюда!»

Национализм и его активизация — это признак упадка нации, кризис ее идеологии, регресс. Мононационализм — это трагедия для любого народа, которая сказывается на его дальнейшем развитии как нации, на формировании его государственности. А в Армении, где практика подтвердила научную теорию, данный фактор привел к реальной деградации армянской государственности. Иначе как объяснить, что когда весь мир торжественно отметил 71-ю годовщину Победы над фашизмом в Армении с помпой в центре города открывают памятник нацистскому негодяю Гарегину Нжде. Фактически Республиканская партия Армении и ее лидер президент Саргсян еще раз подтвердили этим, что придерживаются нацистской идеологии Гарегина Нжде, что сегодня пропагандируется в Армении как идеология национального бытия.

С точки зрения гитлеровской нацистской идеологии — все логично. И уже не вызывает сомнений тот факт, что Армения, страдающая хроническим диагнозом великодержавного шовинизма, уже на генетическом уровне проповедует тоталитаризм, жестокость и идеологию человеконенавистничества, что и есть определяющие составные части терроризма. И именно бывшие террористы, как Гарегин Нжде, стали главарями, руководителями армянских вооруженных формирований, участниками военных действий на стороне гитлеровцев.

Уже не один раз в мировой прессе упоминается, что в гитлеровских архивах сохранилась докладная записка Розенберга, который после знакомства с Нжде представил Гитлеру документ, в которой путем изучения антропологии армянского народа признавалось «арийское происхождение армян». Кстати, из представителей всех народов, кто вольно-невольно, но сотрудничал с Гитлером, только армяне претендовали на свое «арийство», то есть представительство высшей расы. Приходится делать вывод, что гитлеровский нацизм и все, что с этим было связано, — это трагедия мирового масштаба, а армянские претензии на «особую нацию» — это фарс, историческая трагикомедия самого армянского народа.

Для наглядности добавим уже печатавшиеся ранее факты, что Нжде обратился к Гитлеру еще до начала Второй мировой войны — в 1934 году! Так сказать, по велению сердца. В 1941 году в Софии Нжде уже официально связывается с гитлеровскими оккупантами и ведет с ними переговоры о созыве в Берлине конференции дашнаков с целью создания «Армянского освободительного комитета при гитлеровской армии». Эта конференция созывается в апреле 1943 г., делегатами из Болгарии были Нжде и Каро Казаросян, на ней было принято решение начать вербовку добровольцев для борьбы с Советской армией. В результате чего для Гитлера в войне с СССР стало хорошим подспорьем создание армянских военных формирований, куда стекались со всего мира националисты, сепаратисты, террористы и другие подобные неуравновешенные личности армянского происхождения: 815-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 813-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 812-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 606-е Armenische Nachschub-Kompanie/Армянское вспомогательное подразделение; 619-е Armenische Nachschub-Kompanie/Армянское вспомогательное подразделение; 810-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 125-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 9-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 248-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 416-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 413-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 254-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 257-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 198-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 809-е Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 814-й Armenisches Infanterie-Bataillon/Армянский стрелковый батальон; 597-й Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 51-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 144-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 146-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 592-е Armenische Nachschub-Kompanie/Армянское вспомогательное подразделение; 591-е Armenische Nachschub-Kompanie/Армянское вспомогательное подразделение; 538-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 676-е Armenische Bau-Kompanie/Армянское строительное подразделение; 12-е Armenische Eisenbahn-Bruckenbau-Kompanie/Армянское подразделение, предназначенное для конвоя, работ на железной дороге.

Интересно знать, каким образом армянские фашистские легионеры «боролись за независимость Армении», уничтожая евреев, русских, поляков и представителей других народов?! Конечно, для полного перечисления всех известных данных не хватит места в данном материале, а особо интересующиеся могут ознакомиться с ними в открытом доступе, в «его величестве, Итернете», где на русском, где на немецком, где на английском языках, было бы желание…

В общем, можно сказать, что вполне закономерной выглядит неестественная любовь армянской нации к террористической деятельности не только их собственных, армянских террористов, но и к террористам других национальностей, как к гитлеровцам, так и к террористам других вероисповеданий, как «ИГИЛ», буквально ко всем, кто способен проявить насилие, способность убивать, издеваться.

Интересно, но в Сирии, где, по слухам, базируется и разгулялась «ИГИЛ», была самая большая диаспора армян. Армянская община в Сирии была одной из самых многочисленных и мощных в мире, где до войны проживало около 150 тысяч армян, из которых порядка 60 тысяч жили в экономической столице страны — Алеппо, а остальные, в основном, в Дамаске, Латакии, Кесабе и Эль-Камышли. Когда начались военные действия, армяне каким-то образом вдруг быстренько «саморастворились» — кто в Турцию, кто куда. Но ни один армянский отряд по защите своей, по месту рождения и проживания, Сирии не был создан.

Во всяком случае, по данным армянской статистики, с момента начала конфликта в Сирии, в Армению переселилось почти 20 тысяч сирийских армян, из которых в республике осталось меньше 3 тысяч.

Любопытно, что бывший основатель первого в Армении разведывательно-диверсионного отряда Вова Вартанов «в вопросе ослабления и ликвидации Азербайджана» предложил своей стране… ни много ни мало — сотрудничество с «ИГИЛ». По особому доверию, так сказать… Видимо, эта тема уже обсуждалась с некими представителями террористов…

Вспомним, как армяне уже пугали своих соседей ядерной бомбой. Официальный представитель еврокомиссара по иностранным делам Федерики Могерини, Майя Коцьянчич сообщила, что в Еврокомиссии проверяют заявление бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна о наличии в республике атомного оружия: «Вы знаете нашу позицию относительно нераспространения ядерного оружия, вы знаете наш подход — он ясен». Примечательно в данном контексте, что руководитель парламентской фракции партии «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» Армен Рустамян считает высказывание своего коллеги-депутата вполне серьезным, цитирую: «Он знает что-то, раз говорит такое, он умный человек, был премьер-министром. У него есть основания для подобного заявления, мы действительно развивающая атомную энергетику страна, ничего другого не скажу, это военная тайна».

Но такими террористическими повадками Армения бросает открытый вызов не только Азербайджану, но и системе региональной безопасности Европы в частности и всему человечеству в целом.

Обетованная земля,.. обетованная государственность,.. всемирное признание… Фантазия, которую на протяжении столетий армяне лелеют внутри себя, на алтарь которой были положены любовь, труд, талант, служение — и миллионы армянских жизней. Фантазия, ставшая жуткой реальностью: юридически Армения есть, а ни государственности, ни признания, кроме, как страны-агрессора, ни экономики, ни просто нормальной, спокойной жизни нет…

Будущих поколений армянского государства просто нет, они остались на уровне развития террористических принципов сознания: сегодня я могу — и взял, украл, убил. А завтра, если «я не могу», — меня просто нет. Армянская нация превратилась в существование в виде «террористического микроба», то есть «терровируса», от которого уже шарахается цивилизованная часть человечества и против которого, как и положено, создается антивирус. Посмотрим высказывания классиков…

«Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями» (воспоминания русского дипломата генерала Маевского, из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»).

«Одна из причин возникновения противоречий между азербайджанцами и армянами заключается в беспощадной жестокости армянских шовинистов, направленной против гуманизма, заботливости и патриотизма азербайджанского народа» (американский армянский писатель Л.З.Сурмалиян ).

Армянский писатель В.Папазьян в начале ХХ века, предоставляя сведения о развитии армян, пишет: «Армянский народ был совершенно невежественным, неграмотным, диким и прежде всего несознательным, люди, в основном, занимались грабежами и разбоем».

Интересовавшийся прошлым армян историк, между прочим, армянского происхождения Каракашян писал, что «нет сведений о прошлом армян, которое можно было бы считать историей или же летописью» (Каракашян. История восточного вопроса. Лондон, 1905 год).

«Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля их отцов и прадедов» (А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору).

«Я с армянами никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления» (французский путешественник граф Де-Шолье).

«Корыстолюбие, интриги, клятвопреступления, продажность, низкопоклонство кажутся главными национальными особенностями этого племени, ибо у — армянина нет родины, которой он гордился бы, а только горькое сознание, что его народ уже 1300 лет — раб и всеми ненавидимый паразит» (из справки прокурора Эчмиадзинского Синода армяно-григорианской церкви А.Френкеля, представленной им в 1907 году императору Российской Империи, в качестве прокурора он работал с 1892 года).

На сегодня у армянского народа есть их международно признанная территория. Никто, во всяком случае, пока не нападал на эти земли, хотя у соседей основания имеются. Но Армения и армянское руководство продемонстрировали всему миру свою фашистскую и неонацистскую сущность. И если действительно дело не пресечь в зародыше, не прервать пуповину проростания заново фашизма, сегодня именуемого терроризмом, то армянские неофашисты начнут заниматься тем же, что и их «кумир» Гарегин Нжде — т.е. помимо уже совершенного геноцида азербайджанского народа, начнут геноцид русских, евреев и других народов, которых ненавидят животной ненавистью, но пока что вынуждены «терпеть». А подтверждение этому уже есть.

Стратегия «мирной» экспансии приведена в обращении католикоса всех армян, которое приведено в книге Г.Шахназарова «Судьба» (стр.50—52 на арм. яз.). Вот его обращение: «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях. В Армавире, Северной Армении (так у армян именуется Ростовская область) наших земель уже 80% , и если разумно поступать, мы заселим и всю Ростовскую область. Беспокойству нет причин, нас поддерживают русская церковь и много наших сторонников, занимающих высокие посты. Я думаю, что 680.000 армян в Москве уже что-то значат. Дети мои, мирно, тихо скупайте дома, уговаривайте местных оттуда уезжать, укореняйтесь на родной земле. Вы видели, как разваливается СССР, вскоре мы будем способствовать развалу России. Пора в крестовый поход против тех, кто изгнал наш многострадальный народ из земли его! Эчмиадзин — 12.06.1988».

Надо признать, что прогресс действительно есть, со стороны виднее, как все чаще и чаще лица армянской национальности представляют так называемое «российское общество», на российском телевидении, где они показаны то в криминальной хронике, то в бытовых сюжетах, а некоторые даже как политологи…

Армянская церковь, единственная в мире, особая и неповторимая, это действительно на протяжении столетий, воплощение армянской триады: агрессивность, терроризм и сепаратизм. Удивительно, но они не понимают, что мировое сообщество в частности и человеческая цивилизация в целом уходит далеко-далеко вперед: «Агрессия — свидетельство бессилия». А уж про бессилие и его последствия столько всего написано…

Татьяна Чаладзе,

заслуженный журналист

Азербайджанской Республики