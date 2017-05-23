Что для каждого из нас значит услуга ASAN xidmət?

Уверен, что если бы этот вопрос прозвучал в 2013 году, то большинство ответов походили бы друг на друга — эта структура существенно сократила для людей потерю времени, устранила дополнительные расходы и облегчила им доступ к государственным услугам. Но сегодня такие ответы не прошли бы ввиду своей чрезмерной упрощенности. Они не отражали бы полностью действительность, поскольку созданный указом №685 Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 13 июля 2012 года ASAN xidmət всего за несколько лет не просто существенно расширил спектр услуг, проник во многие сферы нашей жизни, стал параллельно оказывать услуги лицам, не являющимся гражданами нашей страны, но и превратился в своеобразный бренд Азербайджана и пример для подражания для других государств.

Президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014—2018 годах», сказал, что в 2016 году с началом деятельности в Масаллы и Габале центров ASAN xidmət их число в регионах достигло 6, а в нынешнем году предусматривается открыть новые центры в Губе и Мингячевире, и делается это прежде всего для того, чтобы развитие страны носило всесторонний и стремительный характер.

«Мы создали ASAN xidmət, который функционирует уже несколько лет, — отметил Ильхам Алиев. — Оттуда не поступало ни одной жалобы. Во всяком случае, я не слышал. Коэффициент одобрения составляет 98 процентов. Поступило тринадцать миллионов обращений. Население у нас еще не достигло 10 миллионов, но уже было 13 миллионов обращений. Это новшество в сфере общественных услуг. О чем это свидетельствует? Во-первых, о нашей воле и политике. Во-вторых, это показывает, что так работать можно. Если можно там, то можно повсюду. Поэтому отношения чиновник — гражданин, эти вопросы очень важны для общества, развития».

Однако тут следует отметить, что развитие носит столь всесторонний и стремительный характер, что даже статистика, приведенная Президентом в начале года, уже успела значительно измениться.

Сегодня число обращений, поступивших во все 11 действующих в стране центров ASAN xidmət, уже превысило 15,22 млн. Только в регионах ASAN səyyar и ASAN Qatar, то есть благодаря выезду и оказанию услуг населению непосредственно на местах, удалось обслужить более миллиона граждан, а в центры ASAN Kommunal, даже несмотря на то, что они начали работать только с нынешнего года, уже поступило более 27 тысяч 300 обращений. И наконец, запущенная совсем недавно услуга ASAN Viza уже предоставила 62.367 электронных виз.

На последнем новшестве хотелось бы остановиться подробнее. Церемония презентации портала ASAN Viza состоялась 16 декабря 2016 года. Нацелена она на иностранцев и лиц без гражданства, которые могут приобрести электронную визу посредством трехступенчатой системы — обратись, оплати и загрузи е-визу — в течение трех рабочих дней. Государственная пошлина за электронную визу составляет 20 долларов США и является одноразовой электронной визой со сроком пребывания в стране до 30 дней.

Однако ASAN Viza преследует и другую цель, которую четко озвучил Президент Ильхам Алиев в ходе республиканского совещания экспортеров ненефтяной продукции, прошедшего в Евлахе 17 апреля текущего года.

«Считаю, что решающую роль в развитии туризма играет наша политика, связанная с визами, — отметил тогда глава государства. — Начало функционирования ASAN Viza и получение визы упрощенными электронными путями, конечно, обеспечили этот приток. Мы еще находимся на первоначальном этапе развития туризма, так как пока идет процесс популяризации Азербайджана. Конечно, свою роль в этом процессе сыграли организованные в нашей стране международные мероприятия, и Европейские игры, и предстоящие в скором времени Игры исламской солидарности, особенно соревнования «Формула-1». Аудитория «Формулы-1» составляет 500 миллионов человек. Каждый из них воочию увидит красоту нашего города, и многие из них хотят приехать в Баку».

Этим вопросам Президентом уделяется столь повышенное внимание, что появились даже подписанные им специальные указы по упрощению визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением такого уровня международных соревнований. К примеру, одноименный указ в связи с приездом гостей на соревнование Гран-при Азербайджана «Формула-1», был подписан Президентом Ильхамом Алиевым 2 марта 2017 года, и в документе четко прописаны все этапы и правила упрощения визовых процедур.

Однако визовое направление — это лишь одно из целого комплекса госуслуг ASAN.

Что же такое ASAN xidmət для Азербайджана?

В том-то и дело, что в зависимости от потребности в том или ином виде государственных услуг каждый из нас находит в нем свою пользу. Возьмем, к примеру, Центр ASAN Kommunal, открытый недавно на втором этаже Бакинского железнодорожного вокзала после реконструкции этого здания.

Этот центр оказывает услуги всем гражданам, независимо от места прописки, в том числе пассажирам, которые пользуются вокзалом. Люди успешно осуществляют коммунальные платежи, проверяют счета, посылают обращения в ОАО «Азеришыг» и «Азерсу», а также Производственное объединение «Азеригаз». В центре для ОАО «Азеришыг» и «Азерсу» предоставлено по 10 окон для услуг, а для Производственного объединения «Азеригаз» — 9 окон. Также там действуют центры нотариальных и банковских услуг, и последнее может быть интересно не только гражданам нашей страны, но и тем, кто прибывает в Азербайджан поездами дальнего следования. То есть все максимально нацелено на удобство людей.

Кстати, если говорить об удобстве, то все центры ASAN xidmət обеспечены специальными мониторами для регулирования системы очередности, постоянно подключенными к Интернету компьютерами самообслуживания, «электронными информационными киосками», отражающими информацию о пошлинах, услугах и образцах заполнения заявлений, терминалами ASAN Ödəniş, таксофонами «108 Колл-центр». И если мы упомянули о системе ASAN Ödəniş, то необходимо сказать, что благодаря данной системе пользователи могут сохранить в памяти применения абонентские коды, банковские счета, номера протоколов и другие назначения платежа и одним касанием осуществить сам платеж.

Функция автоматизированного перечисления денег, предусмотренная в мобильном приложении, своевременно осуществляет платежи вместо пользователей и информирует их об этом. Это — первое использование на азербайджанском языке мобильной операционной системы сектора государственных платежей.

Несколько слов скажем и о запущенном также недавно едином портале AsanDoc.az, где с помощью мобильной цифровой подписи Asan İmza можно подписать любой необходимый документ в электронной форме. Эта услуга ASAN может стать особо интересной лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Дело в том, что оператор Asan İmza ввел в действие эту услугу для облегчения процедуры подписания таких необходимых документов, как электронные налоговые декларации, электронные налоговые счета фактуры, заявления на регистрацию физического или юридического лица, уведомления о заключении трудового договора, отчеты об обязательном государственном социальном страховании, регистрации лица, подлежащего страхованию и т.д. Получить доступ к порталу AsanDoc.az можно с любого устройства, включая смартфоны и планшетные компьютеры, для которых предусмотрены специально разработанные приложения. Сама процедура подписания документа занимает всего несколько минут, и при этом клиент использует PIN-код, который ему выдается в момент получения сертификата электронной подписи Asan İmza.

Как видим, чем больше мы говорим о государственной услуге ASAN, тем больше дифференцируются способы и методы ее применения, а главное — нацеленность на аудиторию. И потому очень сложно ответить на вопрос о том, что такое ASAN xidmət для Азербайджана?

Например, приятно осознавать, что для многих представителей молодежи услуга позволяет проявить себя в качестве волонтеров.

«Конечно, мы не можем отделить ASAN xidmət от волонтерского движения, — коснулся этой темы Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Центра ASAN Kommunal №1 в Баку 28 декабря 2016 года. — Это тоже новшество. До создания ASAN в Азербайджане не было волонтерского движения. Мы слышали о волонтерах. Но не знали, что такое волонтерское движение. Сегодня в Азербайджане уже живет такое движение. Как мне сообщили, в центрах ASAN xidmət в качестве волонтеров были привлечены 10 тысяч молодых людей, многие из которых сегодня трудятся, работают на различных должностях во имя дальнейшего развития нашей страны».

Хотелось бы добавить, что молодежная организация «Добровольцы ASAN» уже настолько прочно стоит на ногах, что заключает соглашения с различными частными структурами об оказании волонтерской поддержки. Так, буквально на днях Бюро конгрессов Азербайджана был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому члены «Добровольцы ASAN» привлекаются к реализации проектов локального и международного значения.

Сложно поверить, но ASAN хidmət успешно вошел и в медицинскую сферу. Так, во всех столичных центрах этой структуры при поддержке Республиканского лечебно-диагностического центра под девизом «Поддержка здоровой жизни» гражданам оказывается услуга ASAN Check-up. Речь идет об обследовании, которое проводится путем небольшого забора крови из пальца натощак, измерения роста, артериального давления и температуры. Система также определяет риск сердечно-сосудистых заболеваний на предстоящие 10 лет. Главной целью обследования является пропаганда среди населения здорового образа жизни, и результаты в течение семи минут автоматически отправляются на мобильный телефон, электронный адрес и личную страницу гражданина в Интернете.

Система при обнаружении проблемы со здоровьем человека, наряду с уведомлением, также дает рекомендации. Через портал в виде графика можно наблюдать изменения параметров здоровья.

И все же перечень успехов, которых добился Азербайджан с запуском системы ASAN был бы неполным, если не коснуться вопроса борьбы с коррупцией. По словам члена Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией, заведующего Отделом работы с правоохранительными органами Администрации Президента Фуада Алескерова, усиление прозрачности в государственном управлении, развитие электронных услуг и борьба с коррупцией являются одними из приоритетных направлений государственной политики. И в этом плане модель ASAN хidmət, полностью исключающая факты коррупции при оказании государственных услуг, принята на международном уровне, как лучший опыт. Созданная по инициативе президента Азербайджана ASAN хidmət, удостоена международного сертификата Международной организации стандартизации именно по стандартам качественного управления. Добавим также, что во многом именно благодаря этому виду государственной услуги не столь давно Азербайджан успешно прошел 3-й квалификационный раунд Антикоррупционной сети CRECO и OECD группы государств Совета Европы против коррупции.

В завершении отметим, что на протяжении пяти лет своей работы служба ASAN доказала, что успешно справляется со всеми возложенными на нее обязанностями и является одним из лучших достижений современного Азербайджана. Повышение профессионального уровня государственных служащих, прозрачность, рост доверия к госорганам, усиление борьбы с коррупцией, более широкое использование электронных услуг, — это далеко не полный перечень изменений, свидетелями которых все мы ежедневно являемся. И кто знает, какие, благодаря этой услуге, новые достижения сумеет зарегистрировать наша страна в рамках повышения эффективности институциональных реформ?

Рауф НАСИРОВ

Источник: газета «Бакинский рабочий»