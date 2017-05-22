«Вместе мы сильны» - арабо-исламско-американский саммит, прошедший вчера под этим девизом в Эр-Рияде, приковал к себе внимание всего мира.

Наряду с включением в повестку значимых и более чем актуальных сегодня проблем борьбы с терроризмом и обеспечения глобальной безопасности саммит привлек внимание участием президента США.

Саудовская Аравия стала первым государством, которую Дональд Трамп посетил в рамках своего первого зарубежного турне в качества президента Соединенных Штатов.

Он прилетел в Эр-Рияд 20 мая вместе с женой Меланьей и дочерью Иванкой. Обе были в закрытых нарядах, но не стали покрывать головы шарфами.

В Саудовской Аравии Дональда Трампа встретили с большими почестями, вручив ему высшую награду страны за гражданские заслуги - орден короля Абдель-Азиза, и организовав светский прием, на котором американский лидер вместе с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом поразили всех собравшихся традиционным арабским танцем с саблями.

Этот танец, учитывая вековую склонность арабских народов к многозначительным намекам, можно расценить и как показатель уважения и доверия к новому американскому лидеру.

«Ястребом на терроризм»

Разочаровывать саудийцев Трамп не стал, и в первый же день визита между США и Саудовской Аравией была заключена оружейная сделка на $110 миллиардов.

Это крупнейший в истории США единовременный контракт на продажу вооружения, в рамках которого Саудовская Аравия закупит 150 вертолетов Black Hawk («Черный ястреб») на общую сумму $6 млрд, танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой охраны, противоракетные комплексы «Пэтриот» и THAAD.

Оружейная сделка позволит королевству вносить более весомый вклад в операции по борьбе с терроризмом в регионе и снизить нагрузку на США, связанную с этими операциями, заявил американский Госдеп. Он также добавляет, что контракт поможет Саудовской Аравии поддерживать безопасность в регионе Персидского залива «перед лицом опасного иранского влияния и связанных с Ираном угроз».

«Большие надежды»

На следующий день на открытии саммита Трамп выступил перед лидерами мусульманских стран с получасовой речью, которую наблюдатели расценили как смягчение прежней риторики.

По сообщению Би-Би-Си, в своей речи американский президент ни разу не употребил оскорбительного для мусульман словосочетания «радикальный исламский терроризм», но рассказал о «надеждах на мирную интерпретацию ислама».

Подчеркнув необходимость противостояния экстремизму в исламе, Трамп заявил, что борьба с экстремизмом - это «не битва между разными верами», а «битва между добром и злом».

Как бы в подтверждение этого призыва по завершении саммита в Эр-Рияде при участии американского президента и саудовского монарха состоялось открытие Международного центра по борьбе с радикальным мышлением с говорящим названием - «Здравомыслие».

В ходе восьмидневного турне Трамп посетит также Израиль и Палестину, Брюссель и Ватикан, а также саммит «Большой семерки» на Сицилии.

Таким образом, президент США нанесет визиты в центры трех основных религий - ислама, иудаизма и христианства, возможно, желая тем самым продемонстрировать стремление США объединить против терроризма весь цивилизованный мир.

Образцовая модель

Весьма символичным с этой точки зрения является и участие в саммите Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ведь призыв саммита к закладке фундамента новых отношений между странами во имя более светлого будущего для всех как нельзя лучше сочетается с многовековыми и бережно сохраняемыми в Азербайджане традициями толерантности и мультикультурализма.

В Азербайджане, расположенном в сложном географическом пространстве, подверженном влиянию шиитского Ирана, суннитской Турции и христианской России, в мире и согласии проживают представители десятков народов и религий. Сегодня трудно найти вторую такую страну, где мирно сосуществуют мусульмане (как шииты, так и сунниты), христиане, иудеи.

Приверженность и политическую волю к борьбе с террористическим злом республика неоднократно доказывала на деле, посылая своих миротворцев в горячие точки, открыв свое воздушное пространство для перевозки грузов для миссии İSAF в Афганистане, и пресекая на корню любые проявления радикализма и нетерпимости.

Неслучайно в Глобальном индексе терроризма за 2015 год Азербайджан занял место среди стабильных стран мира, где предотвращаются потенциальные террористические угрозы и принимаются превентивные меры.

Таким образом, Азербайджан успешно справляется с исторической миссией объединять восточную и западную цивилизации, причем не только с геополитической, но и с духовной точки зрения. Своим примером он словно демонстрирует всему миру: жить в мире и согласии можно и нужно - для этого необходимы лишь сильная политическая воля и социальная солидарность.

«Там, где смыкаются интересы»

О значении арабо-исламско-американского саммита в Эр-Рияде и важности приглашения и участия в нем Азербайджана мы побеседовали с известным азербайджанским политологом, профессором Западного университета Фикретом Садыховым:

«Реальность заключается в том, что это первый саммит, в котором участвовал новоизбранный президент США. Думаю, это серьезная заявка Вашингтона на оптимизацию сотрудничества с исламским миром в целом, и ближневосточными государствами, которые ориентируются на Запад, входят в коалицию и среди которых есть немало союзников Соединенных Штатов в лице той же Саудовской Аравии, Катара, Кувейта – стран Персидского Залива.

По сути, на саммите были сделаны очень важные заявления в связи с дальнейшим улучшением и усовершенствованием отношений между США и этими ближневосточными государствами, была достигнута договоренность по ряду важных и серьезных геостратегических вопросов.

Правда, Трамп на саммите призвал к еще большей изоляции Ирана в данном регионе, но насколько это будет соответствовать реалиям и насколько возможно – есть определенные сомнения.

В принципе, Иран в определенном смысле и так находится в изолированном положении, потому что с него пока еще не сняты многие санкции после заключения ядерной сделки с «шестеркой» международных посредников.

Но, тем не менее, конечно это будет способствовать дальнейшему оказанию давления на Иран, на его позицию в ближневосточном регионе, в сирийском кризисе, на выход за пределы региона.

Что касается участия в саммите Президента Ильхама Алиева, то это - важный фактор, свидетельствующий о том, что Азербайджан принимают, его ценят и признают в качестве ведущего государства этого региона.

Тесное сотрудничество Азербайджана с исламским миром, причем не только в политической и экономической сферах, но и в туризме и спорте, сегодня - важный показатель наших отношений. Естественно, Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений со странами Персидского Залива, в частности, с Саудовской Аравией, с которой у нас уже имеются тесные связи и, что немаловажно, существует формат военно-технического сотрудничества.

Участие азербайджанского лидера в столь значимом и авторитетном международном форуме свидетельствует о том, что Азербайджан признают в качестве страны, где замыкаются интересы ведущих государств, и с которыми крупнейшие державы, в частности, США, лидеры исламских стран хотели бы сотрудничать, реализовывать масштабные проекты и развивать двусторонние связи.

Азербайджан, наверное, одна из немногих, а возможно, и единственная страна, которая является членом Совета Европы, ОБСЕ, и одновременно ОИС, активно сотрудничает с ближневосточными государствами. Это - результат грамотной, взвешенной и продуманной политики.

Мы понимаем, что от голоса арабских и, в целом, исламских государств, зависит принятие решений, резолюций в международных структурах. В качестве примера можно привести избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН, когда за нас проголосовало 155 государств, значительная часть которых представляла исламский мир.

Со своей стороны, ОИС приняла не одну резолюцию, признающую территориальную целостность Азербайджана и осуждающую Армению как агрессора.

Более того, Саудовская Аравия как ведущее государство Персидского Залива не признает Армению и не устанавливает с ней дипломатические отношения, и это - тоже результат нашего внешнеполитического вектора, когда страны понимают именно суть проблемы и важность сохранения именно такого статуса, такого формата.

С другой стороны, мы, как в принципе, и многие ведущие ближневосточные страны, являемся поставщиком энергоресурсов, и это тоже сближает нас и с Саудовской Аравией, и с Катаром, и с Кувейтом - потому что мы регулируем и координируем наши шаги в сфере нефти, газа, цен на энергоресурсы.

И, несмотря на то, что мы не являемся членом ОПЕК, мы как бы поддерживаем ценовую политику в сфере нефти и газа, что дает нам определенные преимущества и сближает интересы - наши и этих государств.

С каждым из них у нас есть достаточно тесный формат двустороннего сотрудничества, и я думаю, что это принципиальный, выверенный и нацеленный на будущее внешнеполитический курс, потому что многовекторность и сбалансированность как раз и обуславливает наши взаимоотношения как с Западом, Россией, так и с исламским миром.

Мы не живем в изоляции, а являемся достаточно значимым игроком в регионе, где смыкаются интересы многих государств и, используя этот фактор, мы должны и впредь, поддерживая эти отношения, реализовывать свои национальные и государственные интересы».

Ф.Багирова, Е.Остапенко