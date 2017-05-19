Азербайджан известен в мире как нефтяная и газовая страна.

Впервые в мире именно в нашей республике еще в XIX веке стали добывать нефть промышленным способом.

В сентябре 1994 года именно здесь был подписан международный нефтяной контракт, получивший название «Контракт века». Азербайджан пригласил иностранных инвесторов для разработки крупных нефтяных и газовых месторождений в секторе Каспийского моря. Когда подписывался «Контракт века», многие не верили в успех. Ведь для его осуществления надо было решать экономические, политические и даже геополитические вопросы.

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Исторические этапы развития хлопководства в Азербайджане – ЧАСТЬ I

Хлопок Азербайджана. Упадок отрасли хлопководства и возрождение сельского хозяйства Гейдаром Алиевым - ЧАСТЬ II

Нефтяная стратегия и дипломатия Гейдара Алиева помогли преодолеть все проблемы, возникавшие на этом пути, придав мощный толчок развитию экономики во всех сферах республики, открыв путь широкому потоку иностранных инвестиций. В целях справедливого распределения доходов, получаемых от нефти, среди граждан страны был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджана — прозрачная структура, отвечающая всем международным стандартам.

Однако «надеяться только на цены на нефть — очень опасно», — предупреждал Президент Ильхам Алиев. «Мы должны постараться забыть о факторе нефти и строить нашу экономику без опоры на нее. В будущем мы намерены ликвидировать зависимость от нефти и цен на нее путем направления доходов от продажи нефти на создание сильной всесторонне развитой, высокотехнологичной экономики. А для этого необходимо обеспечить высокую транспарентность в области накопления и расходования нефтяных доходов. Как показало время, цены на нефть оказались нестабильными. И именно в эти годы политика государства меняется в пользу еще большего развития ненефтяного сектора.

Именно поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил необходимость наращивания ненефтяного экспорта и дал в связи с этим конкретные поручения. Именно поэтому на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2014 году и предстоящим задачам, было привлечено внимание к развитию ненефтяного сектора.

Как известно, падение цен на нефть сказалось на снижении притока иностранной валюты в государственную казну. И такие сферы, как информационные технологии, сельское хозяйство и туризм, могут внести свой вклад в повышение экспортного потенциала республики и диверсификацию структуры экспорта.

Как предлагали эксперты, в перечень стратегически важной продукции необходимо включить хлопок, а также другую продукцию, напрямую связанную с обеспечением продовольственной безопасности страны. С этой точки зрения крайне необходимо изменить портфель продукции, имеющей стратегический характер для страны, и расшириться за счет новых видов продовольствия.

За 12 минувших лет правительство эффективно использовало финансовые поступления от продажи нефти, направляя их на решение важнейших задач социально-экономической политики, реализации государственных программ по развитию регионов, новых отраслей промышленности ненефтяного сектора, обеспечению государственной, энергетической и продовольственной безопасности, укреплению обороноспособности республики. Нефтяной фактор сыграл существенную роль не только в развитии отраслей экономики, но и в укреплении независимости страны.

Впрочем, производству хлопка в экономике страны в 70—80-е годы прошлого века уделялось особое внимание. Для развития отрасли в республике были выделены большие финансовые средства, сельскохозяйственная техника: пропашная, обрабатывающая и уборочная, построили новые хлопкоочистительные заводы, а также два маслоэкстракционных завода в Гяндже и городе Алибайрамлы. В отрасли работали не только рабочие и крестьяне совхозов и колхозов, но и сельское население, в сборе сырца участвовали студенты и высших и средних специальных учебных заведений. За годы советских пятилеток объемы производства и заготовок выросли до 800 и более тысяч тонн в год. Благодаря экспорту в республику поступала иностранная валюта, что имело позитивный фактор для развития сельского хозяйства. Возросли доходы сельского населения, обеспечена их полная занятость.

Однако развитие хлопководства замедлилось в начале 90-х гг. (об этом мы рассказывали во второй части статей данного цикла).

Аналитические исследования показали, что в последующие годы в удельном весе структуры ВВП по причине роста доли индустрии и отраслей услуг доля аграрной отрасли снижалась. В Азербайджане она составила 6,2%. Причинами низкого уровня реального роста являлись несовершенная структура сельскохозяйственного производства в целом по регионам, средний размер хозяйств, неприемлемый с точки зрения ведения расширенного воспроизводства, недосягаемое для мелких крестьянских хозяйств выполнение таких услуг, как ирригация, агротехсервис, ветеринария, фитосанитария, научные исследования, маркетинг. Неспособность аграриев реализовать собственную продукцию из-за недостаточного развития рыночной инфраструктуры. Так, динамика посевных площадей увеличивалась за счет тех сельхозкультур, в которых наблюдается прирост объемов производства, и наоборот, снижается удельный вес тех культур, в которых наблюдается спад объемов производства. Так, крестьяне расширили посевные площади зерновых культур, картофеля, бахчевых и овощных культур за счет резкого сокращения посевных площадей хлопка, табака, винограда, чайного листа и кормовых растений, а также частичного сокращения площадей фруктов и ягод. Таким образом, структура сельского хозяйства была сформирована нерационально, и в ней не нашлось места для развития сфер хлопка, табака, винограда других агрокультур, которые ныне возрождаются.

2016 год стал отправной точкой для наращивания экспортоориентированной продукции, и прежде всего табачного листа, фундука, коконов, миндаля, и главное — возрождения отрасли хлопководства, которая ныне стала приоритетной сферой сельского хозяйства.

17 сентября 2016 года Президент Ильхам Алиев в Сабирабадском районе провел республиканское совещание, посвященное развитию хлопководства. На нем были проанализированы все этапы развития хлопководства в республике. Еще в советское время великий лидер Гейдар Алиев хорошо знал, что хлопководство занимает очень важное место в развитии Азербайджана как союзной республики и улучшении благосостояния граждан республики. Глава государства указал на то, что сегодня хлопководство в стране переживает спад. На то есть как объективные, так и субъективные причины.

Уже с 2004 года в регионах стали реализовываться широкомасштабные инфраструктурные проекты. Сегодня все регионы Азербайджана обеспечены электричеством, газом, питьевой водой. Республика сегодня экспортирует электричество и газ в зарубежные страны. Построенные электростанции не только обеспечивают потребности граждан в электроэнергии, но и создают экспортный потенциал.

Реализация инфраструктурных проектов являлась главным условием выполнения государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие регионов Азербайджанской Республики.

Одной из важнейших задач, стоявших перед республикой, было обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому в республике высокими темпами шло развитие зерноводства, животноводства, растениеводства в целом. Азербайджан сегодня обеспечивает себя куриным мясом на 100 процентов, молоком и молочной продукцией — примерно на 80 процентов. В решении вопросов продовольственной безопасности у республики имеются большие достижения.

В последние годы предпринимателям были выданы льготные кредиты на сумму более 1 миллиарда манатов для реализации различных проектов. Однако спад в хлопководстве показывал, что государство непременно должно вмешаться в эти дела. Рыночная экономика вовсе не означает, что все будет идти как следует.

«Поэтому было принято решение о том, что, коль скоро, сегодня подавляющее большинство вопросов, связанных с продовольственной продукцией и продовольственной безопасностью, нашло решение и реализуемые проекты в ближайшее время принесут свои плоды, то сейчас государство должно оказывать еще большую поддержку развитию сельского хозяйства, а также более масштабно вмешиваться в эту сферу. Вмешиваться в том смысле, что мы должны помочь фермерам, решить их проблемы, восстановить и развивать традиционные в нашей стране отрасли, которые, к сожалению, переживают спад», — подчеркнул глава государства.

Производство продукции экспортной направленности имеет особое значение. Хлопок также является продукцией экспортной направленности. Не случайно его называют «белым золотом». Нынешний год является первым в восстановлении хлопководства.

Однако, посмотрев сейчас на статистику, можно увидеть не самую радужную картину. Если благодаря неустанным усилиям великого лидера и большой самоотверженности трудящихся в 1970—1980-х годах заготавливалось миллион тонн хлопка, то в 2015 году было собрано всего 35 тысяч тонн. Если в те годы хлопок засевался на площади 300 тысяч гектаров, то в прошлом году он был засеян всего на 18 тысячах гектаров.

Поэтому сейчас принимаются серьезные меры. В 2016 году хлопок был засеян на площади 51 тысяча гектаров. Это примерно втрое больше, чем годом ранее. Для выращивания нового урожая израсходованы большие средства, оперативно приняты все необходимые меры. Приняты меры, связанные с орошением, электроэнергией, завезены новые хлопкоуборочные комбайны, сельскохозяйственная техника тысяч наименований, определенная часть техники еще находится в пути.

Развитие хлопководства, наряду с решением экономических вопросов, одновременно является социальным вопросом, так как на хлопковых полях 24 районов будут работать около 70 тысяч человек, что означает повышение занятости. За 13 лет в стране созданы 1 миллион 300 тысяч рабочих мест. Предприняты очень серьезные шаги по ликвидации безработицы. В Азербайджане демографическая динамика позитивная. Это связано с экономическим развитием, население увеличивается. Если в 1970-х годах население страны составляло 7 миллионов человек, то сегодня эта цифра приближается к 10 миллионам. Если в те годы к уборке хлопка привлекали студентов, то сегодня необходимости в этом нет, так как у нас достаточно трудовых ресурсов. Поэтому развитие хлопководства означает создание новых рабочих мест.

«Считаю, что в следующем году посевных площадей станет еще больше, и, таким образом, должно возрасти и число работающих. В хлопководческих районах к этой работе будут привлечены сотни тысяч людей. В нынешнем году мы на 20 процентов повысили и закупочную цену хлопка. Тем не менее, следует посмотреть, может, надо повысить еще», — указал Президент и дал поручение соответствующим государственным органам — повысить закупочные цены, насколько это возможно.

Второе республиканское совещание по хлопководству Президент провел в Саатлинском районе, в котором за годы реформ полностью реконструирована инфраструктура, улучшилось обеспечение электроэнергией, водоснабжением, газификация достигла 80 процентов. Все сельские дороги в Саатлы ремонтируются, успешно строятся социальные объекты. В соответствии с Государственной программой построили современную больницу, Олимпийский центр, школы, детские сады. Основными задачами государства являются создание современной инфраструктуры, решение проблем электроэнергии, газификации, питьевой воды, мелиорации, строительство сельских, магистральных дорог, что само по себе придаст импульс стремительному экономическому и социальному развитию. А это, в свою очередь, создает хорошие условия для развития бизнеса, предпринимательства, улучшения бизнес-среды, изучения новых экспортных рынков и выход на них.

Президент Ильхам Алиев дал старт посевной кампании хлопчатника в 2017 году. К новому сезону сельские предприятия хорошо подготовились. Они приобрели современную технику, подготовили необходимое оборудование, минеральные удобрения, лекарственные препараты против сельхозвредителей. В текущем году намечается вырастить и заготовить обильный урожай сырца.

Для возрождения отрасли требуются крупные финансовые вливания. В текущем и прошлом годах в Государственной инвестиционной программе были предусмотрены крупные финансовые средства на развитие хлопководства, приняты комплексные меры по обеспечению хлопкоробов обрабатывающей и уборочной техникой. В прошлом и текущем годах Азербайджан получил тысячу единиц новой техники, в 2016 году получили около 100 хлопкоуборочных комбайнов, в текущем году ожидается поступление более 200 современных комбайнов. ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и его структуры на местах эффективно провели работы по мелиорации. Выполнив большой объем работ по мелиоративному улучшению земли, хозяйства на местах включили в оборот новые посевные площади.

Благодаря этим комплексным мерам плантации хлопчатника расширились на несколько десятков тысяч гектаров, с которых ожидается собрать рекордный урожай хлопка. По заключенным договорам площади посевов хлопчатника расширились до 136 тысяч гектаров, а средняя урожайность определена на уровне 20 центнеров. А это, по сравнению с прошлым годом, означает рост объемов производства в несколько раз. Учитывая, что техническое обеспечение села современной техникой сейчас намного выше, чем в советское время, то и урожайность в нынешнем году, в предстоящие годы должна заметно возрасти.

Хлопчатник — это техническая культура, выгодная для развития экономики республики. Это отрасль, которая приносит валюту стране, хлопок-волокно реализуется на мировых биржах. Поэтому нет нужды искать рынки, что является большим преимуществом в деятельности производственно-коммерческих компаний. В то же время отрасль должна развиваться на новой технической основе, применении передовых технологий, которые используются в таких странах, как США, Китай, Индия, являющихся основными производителями хлопка-сырца.

Путь инновационно-ориентированного устойчивого развития сельского хозяйства, как считают эксперты, зависит от того, насколько эффективно используется существующий потенциал аграрного сектора республики и правильно прогнозируются объемы производства и реализации. С этой точки зрения в республике хлопководство возрождается на основе модернизации отрасли, где главную роль будут играть новые технологии возделывания хлопчатника, внедрение новых инноваций для получения стабильно высоких урожаев.

В настоящее время машиннотракторный парк республики обновился за счет импорта новой пропашной, обрабатывающей и уборочной техники, причем производительность их во много раз выше, чем это было в советское время. Сегодня применяются новые технологии орошения, качественно меняется мелиоративное улучшение земель, улучшается качество и повышается плодородие почвы на земельных участках, отведенных под хлопчатник. Развитие хлопководства придаст мощный импульс к привлечению огромного числа трудовых ресурсов, в основном из сельского населения, обеспечит их занятость. И хотя труд сельских тружеников механизирован, все же остается немалая доля ручного труда при возделывании хлопчатника. Я имею в виду кетменную обработку кустов хлопчатника. По традиции, в самом начале уборочной кампании белой страды первыми на поля выходили хлопкоробы-сборщики. Самый качественный сбор белоснежных волокон сырца осуществляется вручную, и только через определенное время после дефолиации плантаций на поля выходит уборочная техника.

С 2016 года государство оказывает поддержку развитию хлопководства. В прошлом году закупочная цена хлопка была повышена с 41 до 50 гяпиков, одновременно предоставляется субсидия в 10 гяпиков. Сельские жители проявляют большой интерес к хлопководству, и государство готово вкладывать сотни миллионов долларов на развитие отрасли. Особенно окружены заботой и вниманием предприниматели. Так, по линии Национального фонда помощи предпринимательству на льготных условиях предоставлены кредиты на сумму более 2 миллиардов манатов. Эти средства вкладываются в реальный сектор экономики. Благодаря кредитам построены сотни тысяч новых предприятий, открыты десятки тысяч новых рабочих мест, созданы новые возможности для развития ненефтяного сектора нашей страны.

Зейтулла ДЖАББАРОВ

Продолжение следует…