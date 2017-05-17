История о том, как азербайджанские озабоченные мужчины «достали» иностранную студентку возмутила соцсети

Статус в «Фейсбуке» иностранной студентки Университета АДА Камиллы Петринцовой (Kamila Petrincová) стал «хитом» социальных сетей.

К сожалению, девушка, проживающая в данный момент в Азербайджане, и не раз выражавшая искреннюю любовь к нашей стране, на этот раз подняла весьма актуальную для нашего социума тему. А именно: тему неадекватного поведения некоторых наших мужчин по отношению к незнакомым девушкам (особенно славянской внешности или иностранкам).

«Мне очень нравится жить в Азербайджане, но есть небольшой нюанс, который меня расстраивает. Это – азербайджанские парни. Как вы можете себя так вести? Каждый день я получаю многочисленные запросы и сообщения. Я действительно очень стараюсь быть вежливой, но сейчас уже становится слишком. Некоторые люди почему-то не понимают, что я не хочу встречаться/ужинать/болтать, и когда я говорю, что у меня есть молодой человек (я обычно говорю, что я замужем), они говорят: «Но в Европе ты же можешь встречаться со многими парнями сразу!».

Самое ужасное произошло, когда я однажды сидела в «Старбаксе» и болтала с мамаой по телефону. Один парень сел рядом, пытаясь заговорить со мной, а потом даже поцеловал мне руку! То же самое произошло в супермаркете напротив дома, где я живу: охранник пытался прикоснуться ко мне, обнять за талию, следил за мной. Я уже не говорю о водителях «Убер», которые постоянно просят меня прогуляться с ними после поездки.

Я не хочу говорить несправедливые вещи, но такие настойчивые ухаживания создают мне большие неудобства. Я не животное, на которое можно охотиться на улицах!» - написала Камилла.

Статус вызвал большой резонанс, массу перепостов и последующих обсуждений. Увы, но большинство из комментирующих женщин – не иностранок, а наших с вами соотечественниц, - поверили Камилле на все 100 процентов.

«В нашем городе можно ходить только с «зяхирмаром» на лице, а эта девушка, скорее всего, просто милая, добрая и улыбчивая. Ее доброжелательность эти уроды просто неверно воспринимали. Но как можно так себя вести? Стыдно за нас!» - писали одни.

Некоторые мужчины пытались шутить, но большинство были возмущены. Вот, к примеру, что написал один из них: «Мне кажется, многие даже умные мои земляки к этому относятся с улыбкой. А на самом деле это выглядит жутко отвратительно. Многие уже привыкли. Но мы после долгого проживания в других странах забыли. Возвращаемся, переживаем чувства, каких испытывает эта девушка.

Часть проблемы лежит в общественном менталитете. Но, большая часть проблемы в атмосфере безнаказанности для одних, в забитости и напуганности других».

Представительницы женского пола описывали похожие случаи «приставаний» в общественном транспорте, в центре города, и грустно шутили: «Надо похудеть и пострашнеть, и ходить с соответствующим выражением лица».

Другие уверяли, что от этих «озабоченных» нет спасения, даже если ты зимой в «дутике» и без макияжа. Словом, тех, кто возмутился бы и обвинил гостью нашего города во лжи, практически не было. А если и были, то лишь те, кто пытался превратить эту ситуацию в шутку.

Сама Камилла спустя пару дней опубликовала еще один статус, в котором она благодарила всех за поддержку: «Дорогие азербайджанские друзья, спасибо вам большое за поддержку! Я даже не ожидала такого количества положительных комментариев и подбадривающих сообщений! Я рада, что мы подняли эту проблему, которая, как выяснилось, очень актуальна как для гостей страны, так и для местных жительниц. Я уверена, что, только говоря о проблеме, ее можно решить. Азербайджан – потрясающая страна, с большим потенциалом. И его надо развивать на всех уровнях, а не только в сфере экономического развития. Только вместе мы можем сделать Азербайджан лучше».

И в первом, и во втором статусе гостья нашей страны права. Об этой проблеме нельзя молчать, и ее надо решать. Вопрос в том, как?

Как, если даже в «Фейсбуке» мужчины считают нормальным написать незнакомой женщине «приватное сообщение», а в случае вежливого отказа общаться тут же возмущаются: «А чего ты тогда делаешь в соцсетях, раз такая приличная?». Как, если сегодня почему-то стало возможным приставать к девушкам, и не бояться, что прохожие остановят и осудят? Как, если пристают даже к женщинам с детьми? Как, если задевают даже девушек, которые выходят в город с мужьями, братьями и родителями?

Можно, конечно, искать причины такой популярности у мужского пола у автора ставшего скандальным статуса Камиллы, что некоторые уже сделали. Мол, она все придумала, она поднимает рейтинг своей страницы, мол, кто ее знал до этого случая. Можно. Но это как минимум нечестно по отношению к самим себе.

И что-то с такой негативной оценкой нашей с вами действительности делать надо. Может, предложите варианты?..

Натали Александрова