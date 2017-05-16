Информационная война. Сегодня этот термин, означающий продвижение «нужных» идей и антипропаганду «неугодных и непослушных», очень быстро завоевал популярность, в особенности, среди идеологов и адептов «оранжевых революций».

Ни для кого не секрет, что неутомимые «борцы за свободу» «бесправных народов» стран, уж очень сильно отдаленных от их собственных держав, усиленно проталкивая в массы идеи «оранжизма», в большинстве случаев пользовались поддержкой своих властей - иногда гласной, чаще негласной.

«Цветочные мотивы»

Достаточно вспомнить «арабскую весну», превратившую некогда процветающие народы Ближнего Востока в обездоленных и гонимых мигрантов, или волну «цветных революций», захлестнувших более близкие к нам страны постсоветского пространства.

Если хорошо подумать, то напрашивается единственный вывод – всеми этими процессами управляет рука невидимого кукловода, сбивая одну за другой оранжевые звенья и нанизывая их на единую цепь хаоса. И вдруг вроде бы эффективное, годами проверенное оружие дает осечку – одно звено никак не поддается воздействию.

Не помогает ничего: ни щедро вливаемые в «пятую колонну» долларовые гранты, ни нескончаемые злобные выпады западных «радиоголосов», ни лживые доклады и отчеты щедро подпитываемых «фридом хаусов» и «хьюман райтс вотчей».

Вконец отчаявшись, кукловод вводит в игру ключевой объект воздействия – информацию.

«Не заплатишь, не поедешь»

Недавно, вбив в Google на английском ключевое слово «Azerbaijan», мы наткнулись на довольно странное и любопытное явление – первым в поиске высветился сайт известной американской неправительственной организации Freedom House.

Небольшое отступление: расположение того или иного сайта на первой странице поиска зависит от ряда факторов. Как правило, первыми высвечиваются сайты, содержимое которых по числу ключевых слов и фраз в наибольшей степени соответствует запросу. Также учитываются количество страниц и время, которое пользователь провел на сайте, цитируемость ссылок на него, возраст и история домена, скорость загрузки сайта, частота обновления информации. Чем больше сайт соответствует этим запросам, тем более интересным и полезным для пользователей его считают поисковые системы и поднимают его на вершину поиска. Понятно, что сайты, расположенные в топ поиска, забирают себе большую часть пользователей.

И здесь стоит обратить внимание на один немаловажный момент - выше результатов поиска или на самой верхней строчке первой страницы поисковика обычно высвечивается сайт, информация на котором считается контекстной рекламой, иными словами проплаченный.

Этот нехитрый, но отнюдь недешевый метод обычно применяется для раскрутки и продвижения сайтов в поиске. То есть, в первой строчке сайт стоит до тех пор, пока поисковой корпорации за это платят. Как только оплата прекращается, он передвигается в стволе поиска на несколько строк ниже.

И вот теперь возникает интересный вопрос: кому и для чего нужно оплачивать очень дорогое место в верхней строчке поисковика только для того, чтобы пользователь, вбив запрос, первым наткнулся на сайт, который систематически на основе ложной информации обливает грязью Азербайджан?

Freedom House, периодически выступая с многочисленными статьями о якобы ограничении свободы и нарушении прав человека в Азербайджане, в отношении Армении ограничивается лишь тем, что изредка мягко журит ее.

Достаточно одного взгляда на эту страницу, чтобы увидеть, что негативные статьи об Азербайджане публикуются буквально каждый месяц: дата последней информации – 12 мая.

Просто ради спортивного интереса, в поиске самого сайта Freedom House мы набрали слово «Armenia». И вот, пожалуйста: последняя новость относится аж к началу августа 2016 года (!)

Вот вам и двойные стандарты в чистом виде, которые ставят под большое сомнение объективность и открытость организации.

«Где собака зарыта?»

Сам факт такого уж чересчур предвзятого подхода наталкивает на мысль о явно небескорыстных интересах, которые превалируют в деятельности Freedom House. Всем давно уже понятно, что эта организация критикует исключительно по заказу и только те страны, которые проводят независимую политику.

Но кто заказчик? Есть старая и давно оправдавшая себя поговорка: «Кто платит, тот и заказывает музыку».

Чем же зарабатывает на существование Freedom House и кому нужно с завидной настойчивостью очернять Азербайджан?

Согласно открытым источникам, бюджет Freedom House, штаб-квартира которой расположена в Вашингтоне, на 66-80 % посредством грантов финансируется правительством США. Также организация финансируется на пожертвования правительств, организаций и частных лиц.

Президентом Freedom House с 2010 года является советолог по образованию Дэвид Крамер, который до этого работал в фонде Маршалла, а еще раньше в Государственном департаменте США - заместителем госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда.

Фото: Дэвид Крамер

Еще одна организация - неправительственная Global Witness - не пожалела сил и средств для того чтобы выйти на «лидирующую» позицию в поисковике Google с аналогичной целью – необоснованно и однобоко покритиковать Азербайджан.

Эта организация, приверженная к скрупулезному подсчету доходов далеких ресурсодобывающих стран, известна своей близостью к кругам, которым покровительствует небезызвестный Джордж Сорос - главный инвестор и вдохновитель бархатных революций.

Фото: Джордж Сорос

Как видно из вышеизложенных фактов, речь идет об организациях, очень неплохо владеющих всеми доступными методами информационной войны.

В безуспешных попытках бросить тень на высокий международный авторитет суверенного Азербайджана, эти т.н. «правозащитные» организации и их покровители ни разу не поинтересовались причиной, по которой более 1 миллиона азербайджанцев, насильственно изгнанных из родных очагов и ставших беженцами и вынужденными переселенцами, до сих пор не могут вернуться на исконные земли?

Ответ прост, все эти доклады и отчеты так называемых «транспарентных организаций» - очень хороший инструмент в руках некоторых, возможно подогреваемых армянским лобби, политиков для давления и вмешательства в дела таких независимых государств, как Азербайджан.

Они забывают только одно – методы эти, адаптированные к условиям «холодной войны», давно уже устарели, и в нынешних условиях доступа к любой альтернативной информации и возможности отличить белое от черного, практически не работают.

Ф.Багирова