«Дело ВАК»: к чему может привести ликвидация крупнейшей организации азербайджанской общины в России

Азербайджано-российские отношения всегда отличались высоким уровнем и плодотворным сотрудничеством по всем направлениям.

Баку, заявляя о стратегическом характере отношений с Россией, всегда был заинтересован в углублении как торгово-экономических, так и политических связей.

Более того, Азербайджанское государство постоянно учитывало стратегические интересы России в регионе, поддерживая, в том числе, дружественную страну в международных организациях. В стране сохранилось особое отношение к русскому народу, языку и культуре, и основной причиной этого является то, что азербайджанский народ бережно хранит присущие ему традиции толерантности и мультикультурализма.

Сегодня русские - третья по величине этническая группа в Азербайджане и одна из крупнейших диаспор русских за пределами России. Деятельность созданной в 1993 году Русской общины Азербайджана, объединяющей в своих рядах более 120 тысяч русских, охватывает практически все города и районы республики. В стране функционируют 6 православных храмов, 3 из которых находятся в Баку.

Тем более странной и непонятной кажется ситуация вокруг Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), возможно, даже спровоцированная некоторыми подогреваемыми армянским лобби антиазербайджанскими группами в российских структурах.

На 15 мая в Верховном суде России назначен процесс по иску российского Минюста об отмене регистрации ВАК.

Ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста АПА сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых Министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Несмотря на столь строгую формулировку, речь идет всего лишь о незначительных технических недоработках в деятельности огромной организации, охватывающей более 70 российских регионов и основы которой были заложены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщил в интервью 1news.az советник президента ВАК, член президиума Конгресса Камран Рустамов, в закон «Об общественных организациях» часто вносятся изменения и дополнения, в соответствие с которыми должны привести свои уставы эти структуры.

По его словам, в декабре прошлого года был проведен съезд организации и принят новый устав, который был направлен на утверждение российского Минюста.

«Конгресс предоставил в Минюст РФ, в компетенцию которого входит проверка деятельности всех общественных организаций, необходимые документы, но в них были обнаружены некоторые, чисто механические, непринципиальные ошибки», - сказал он.

Возникает вопрос: кому и зачем нужно упразднение мощной организации, объединяющей одну из крупнейших общин в полиэтнической России.

Ведь такое решение может не только нанести урон на азербайджано-российские отношения, но и сказаться на общей атмосфере толерантности в России. Более того, оно же способно бросить тень на деятельность России в регионе, на ее непредвзятую позицию.

И еще один буквально напрашивающийся вопрос: неужели в России, где действуют многочисленные диаспорские организации, именно в отношении азербайджанской демонстрируется столь необъективное отношение?

Неужели именно в документах нашей структуры была замечена та самая «соломинка», за которую по наущению некоторых кругов поспешили ухватиться российские правоохранители, и которая послужила угрозой ее закрытия?

Такая ситуация на фоне увеличения российской военной помощи Армении также бросает тень на беспристрастную миссию РФ в качестве посредника в карабахском урегулировании и на ее мандат сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Свою обеспокоенность ситуацией вокруг ВАК выразил ряд общественных деятелей и организаций Азербайджана, в том числе, Русская община страны, диаспорские структуры, СМИ, которые призвали российское правительство предпринимать продуманные шаги и не превращать отношения между двумя странами и народами в заложника армянского лобби.

Отношение азербайджанской общественности к происходящему в интервью 1news.az как нельзя лучше выразила известный писатель-публицист, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова:

«Я удивляюсь тому, что вся эта ситуация дошла до Верховного суда. Удивляюсь тому, что такую мощную солидную организацию по каким-то техническим проблемам хотят лишить регистрации. Неужели это нельзя было решить в рабочем порядке? Даже если в чем-то была вина юристов ВАК - понятно, что было переизбрано руководство Конгресса, и в связи с этим нужно было представить новые документы. Но считаю, что все это можно было решить в рабочем порядке, не доводя дело до Верховного суда.

Я не несу ответственности за людей, которые занимаются документацией в ВАК, но где-то все-таки я на их стороне, потом что считаю, что это все можно было решить, не доводя до прессы, общественных обсуждений, до привлечения к данной теме больших организаций.

Все наши русскоязычные общины, все наши культурные общества выразили свой протест, в парламенте выразили отношение, члены межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия высказались по этому поводу. В связи с этим вопросом даже специально приезжал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан в Госдуме Дмитрий Савельев – мы ему все высказали, он обещал посодействовать.

И после этого все-таки должен состояться судебный процесс. Я считаю, что мы должны дождаться его окончания. Уверена, что решение будет положительным, что юристам нашего Конгресса дадут время на исправление документов и представление их в надлежащем виде.

Очень не хотелось бы конечно, чтобы из-за этого наша организация закрылась. Она и не может закрыться – в не входят сотни тысяч членов. Может, будет перерегистрация, может, она будет как-то по-новому называться.

Но организация, которую благословили своим участием два президента – Азербайджана и России, просто не может прекратить свое существование по каким-то техническим причинам. Я в это не верю, и не думаю, что все закончится закрытием организации».

Ф.Багирова