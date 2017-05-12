Проблема знакомства в современном мире вообще и нашем городе в частности остается весьма актуальной.

Особенности столь любимого пресловутого менталитета не позволяют даже людям в возрасте проявлять знаки внимания незнакомцам противоположного пола в общественных местах. А заводить исключительно служебные романы – не выход, хотя, справедливости ради, иногда и они заканчиваются ЗАГСом.

И что делать среднестатистическому гражданину (обоих полов) в возрасте «за тридцать» (и выше), если волею судьбы он (или она) все еще свободны от уз Гименея? Ну, или уже свободны? Знакомиться в интернете – это лотерея, причем, я сейчас говорю о интернет-форумах или соцсетях, где есть возможность худо-бедно узнать человека, прежде чем открыто проявить к нему симпатию. Потому что сайты знакомств у нас – это почти уже неприлично, учитывая основной контингент.

Увы, но женщине надо обладать определенной смелостью, чтобы зарегистрироваться на одном из них. И не потому, что там обитают маньяки, вовсе нет. А потому, что отношение к такого рода способам знакомства в нашем обществе достаточно неоднозначное, мягко говоря. Да, и по поводу маньяков – их там, может быть, и нет, но представителей мужского пола, ищущих на этих сайтах скорее «развлечения на вечер», нежели серьезных отношений – увы, большинство.

И что делать одиноким? Смириться со своей участью, поставить на себе крест? Особенно, если речь о женщинах, коих наше общество клеймило словом «разведенка»? И не известно еще, кому сложнее – им, или тем, кому до 30 лет не довелось еще побывать замужем, потому что к ним отношение тоже весьма подозрительное. Про мужчин я говорю не столь много потому, что им устроить жизнь проще, будь он разведенный с тремя детьми или «40-летний девственник». Хотя в наше кризисное время у мужчин с созданием и – особенно – содержанием семьи тоже возникли серьезные проблемы. Но это, как говорится, уже другая история.

Некоторое время назад в «Фейсбуке» появилась страничка под названием "Быстрые свидания Баку", о которой поспешили написать некоторые новостные сайты.

И началась вакханалия в комментариях! Что только не написали об этой инициативе!

Основным лейтмотивом комментариев был популярный возглас «Куда мы катимся», а потенциальных участников вечеринки, которую анонсировали в группе, называли вообще не слишком печатными словами. Это удивило, потому что такая практика известна по всему миру, и ничего предосудительного в том, что людям дают возможность познакомиться в приличном заведении, нет.

Кстати, формат был придуман в 1998 году раввином Яковом Дево из Лос-Анджелеса, дабы помочь людям познакомиться с целью вступить в брак. «Быстрые свидания» достаточно быстро распространились по всему миру как революционный способ знакомств для - внимание! - УСПЕШНЫХ, НО ЗАГРУЖЕННЫХ РАБОТОЙ ОДИНОКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

На самом деле, такой формат встреч, с одной стороны, снимает напряженность - ведь одно дело подойти к понравившейся девушке в обычном кафе (что может скомпрометировать ее), а другое – просто поговорить с ней в формате «Пять минут на беседу» там, где это определено самими условиями встречи.

То есть, само упоминание в названии таких вечеринок слова «свидание» - весьма условное, потому что это больше напоминает собеседования. При этом участники защищены организаторами в определенном смысле: то есть, желающие могут вообще назваться вымышленными именами, а их контакты – адрес электронной почты или телефон – сообщают выразившему симпатию собеседнику лишь с согласия самого обладателя этих контактов.

Встречи происходят следующим образом: в выбранном заведении (как правило, кафе) за определенным количеством столиков собирается несколько условных пар мужчин и женщин. Каждому участнику выдается бейджик с номером, который может быть единственным озвученным «именем» при желании.

Затем женщины рассаживаются за столиками с соответствующими номеру бейджика номерами, а мужчины «курсируют» от столика к столику, поговорив с каждой участницей ровно пять минут. При этом каждый участник и участница вечера делают пометку о впечатлениях о собеседнике на специальной анкете, и в конце вечера отдают ее организаторам. В случае возникновения взаимной симпатии организаторы связываются с обоими представителями потенциальной пары, сообщают им радостную весть, а дальше – по желанию участников, сообщают им их номера телефонов. Как сложатся их отношения дальше – зависит только от них самих.

По словам руководителя проекта Севиль Лятиф-заде, желающих познакомиться в формате «Быстрые свидания» оказалось даже больше, чем организаторы предполагали.

- Мы, безусловно, делаем отбор участников, для чего проводим своеобразное «психологическое тестирование», потому что нам важно, чтобы на такие встречи пришли люди, действительно желающие получить в результате серьезные отношения. Однако мы не исключаем, что многие могут найти на таких тематических встречах просто единомышленников, друзей или даже партнеров по бизнесу. Главное, что мы гарантируем им безопасность, остальное – на усмотрение самих участников, - слава Богу, все взрослые люди, - говорит она.

По ее словам, на первой встрече, состоявшейся 6 мая, присутствовали мужчины и женщины в возрастной группе: женщины – от 30 до 40 лет, мужчины – от 35 до 44 лет.

- Вообще будет несколько групп, которые весьма приблизительно будут определять возраст участников. Есть группы младшего возраста, есть более старшего. Для людей «за 50» жизнь тоже, знаете ли, не закончилась. И этот стереотип – мол, если тебе уже больше 40 лет, забудь про общение с новыми друзьями – мы хотим тоже изменить, - говорит С.Лятиф-заде.

Первая встреча, состоявшаяся 6 мая, прошла на русском языке. Однако в ближайшем будущем «Быстрые свидания» будут организованы и для азербайджаноязычной аудитории.

- Желающих найти себе пару очень много. Причем, мужчины обращаются к нам даже чаще, чем женщины. И все объясняют свое желание познакомиться в таком формате почти одинаково: «А где я могу найти себе пару, если я с утра до вечера на работе?».

Нам удалось побеседовать с участниками первой «Вечеринки быстрых свиданий». Участники действительно приятно удивили: почти все пришли на мероприятие с серьезными намерениями. «Почти» - потому что один из представителей мужского пола чуть не с порога объявил, что он – «честный человек, по причине чего предупреждает, что женат, и ищет здесь «постоянную партнершу». Правда, в первый раз ему не повезло: «Все тут ищут любви, «вторую половинку», а у меня она уже есть. Поэтому я буду приходить еще», - сказал он.

Но вот, как объяснили свое присутствие на мероприятии другие участники. Один из них, назовем его Руфат (имя изменено), сказал:

- Я работаю с 7 утра и порой до поздней ночи. Работа сложная, физическая, поэтому девушек в штате нет. Знакомиться на улице я не могу, это не принято в нашем обществе. А где мне искать себе жену? И как? В интернете – несерьезно. А здесь – есть надежда, что я встречу Ту Самую, - сказал он.

Другой наш собеседник рассказал почти то же самое:

- Знаете, я, хоть и приверженец национальных традиций, в одном с родней не согласен: я хочу найти жену сам, а не жениться на той, кого посоветуют мне многочисленные тети и сестры. Но проблема в том, что везде меня окружают только мужчины: и на работе, и на досуге.

На улице я никогда не подойду к незнакомой девушке, даже если она мне очень понравится. Не имею права ее компрометировать. А здесь я имею возможность увидеть, пообщаться с человеком, понять, что она из себя представляет. Это ведь очень важно! Знаете, я слышал отзывы об этом мероприятии – их обсуждали в соцсетях: говорили всякие гадости, мол, уважающие себя мужчина или женщина сюда не придут, такие свидания – удел «лохов». Я не согласен с этим категорически! Как раз таки, сюда придут те, кто действительно открыт для общения, кто хочет создать семью. Ведь это обговорено в самом формате встреч! И еще – здесь как будто снимается какое-то напряжение, здесь ты говоришь с незнакомой девушкой, но будто на законных основаниях, не рискуя обидеть ее своим вниманием или интересом. К тому же, никто мне без согласия самой девушки, даже если она мне очень понравится, ее телефон или другой контакт не даст. Это мне импонирует.

А за пять минут действительно можно многое понять о человеке, и о своем отношении – тоже. Я лично рад, что в нашей стране появились такие мероприятия. Молодые люди должны общаться, должны знакомиться сами. Чтобы завтра не было так: тебя «женили», а ты не можешь с этим человеком жить, и поэтому разводишься. И так разводы участились… - сказал он.

Женщины здесь были тоже разные: кто-то уже успел побывать замужем и еще не успел разочароваться в мужчинах. Были совсем молодые девушки, которые также хотят сами решать свою судьбу. Но главное, что атмосфера встреч была очень демократичной и открытой, и – это важно! – очень интеллигентной. Севиль Лятиф-заде выступила и ведущей вечера, и главным по «контролю за временем». А сами участники, несмотря на то, что впервые присутствовали на вечеринке такого формата, весьма гармонично себя чувствовали.

Но самое главное – уже первая вечеринка стала причиной образования новой пары!

- Я очень рада, что эти люди нашли друг друга с нашей помощью, и очень надеюсь, что скоро они обрадуют нас тем, что решили создать семью. Это прекрасно, когда люди находят друг друга! – сказала С.Лятиф-заде.

Мы также желаем паре счастья, а одиноким людям советуем попробовать сходить на такие свидания. В конце концов, человек сам строит свою судьбу. Как минимум – вы убедитесь в том, что нормальные мужчины и женщины еще остались, и в большом количестве. Заведете новые знакомства, и вовсе необязательно – романтические. Один из участников первой вечеринки – молодой предприниматель – нашел здесь будущих партнеров по бизнесу. Как максимум – вы сможете найти здесь человека, которого, возможно, искали всю жизнь.

Так что дерзайте. И удачи всем!

Натали Александрова