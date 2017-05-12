В политике есть такой распространенный феномен, как уставание от власти. Он и сенсационен, и поучителен, и происходит, когда верховные лица на добровольной основе оставляют посты и уходят. Кто в небытие, кто в историю.

Во многих случаях это создает возможность избежать скандалов и суда, а в иных — и летального исхода.

А случаев уставания от государственных политглупостей — по пальцам пересчитать. Служение иллюзорному курсу, когда манипулирование массовым сознанием становится главной составляющей политики, присуще кровавым диктаторам. «Победный конец» в их случаях всегда приводит к черной дыре.

Поводом вспомнить об этом служит безудержное восхищение, которое в последние дни царит в Армении, отмечающей, подумать только, сразу два праздника победы — во Второй мировой войне и по случаю «освобождения города Шуша».

Восседающие в верхах руководители подняли народ на ноги, чтобы воздать должное силе армянского оружия и духу армянского солдата. Те, кто вверг народ в пучину лишений, по-прежнему парят в облаках. Кровавый бизнес поднял их на гребень славы, но теперь норовит утопить в море народного гнева.

С приходом в армянскую власть новых лиц, которые физически не участвовали в преступлениях против азербайджанского народа, не были операторами этнических чисток, убийств детей, женщин и стариков, появилась надежда не перелом. Появление в кресле премьера, министра обороны и на других позициях новых лиц многие расценили как добрый знак.

В Армении определенная часть общества посчитала, что вот-вот пришельцы положат начало избавлению от массового психоза и паранойи, что выдержана на мнимой «победе освободительной войны». Похоже, радужные ожидания или преждевременны, или же и вовсе беспочвенны.

О том, как армянский солдат «освобождал» Шушу, которая несколько дней пустовала, говорить не будем, это тема совершенно другого расклада. А вот о том, чего делать нельзя и уж тем более не стоит бестолково повторять, высказаться надо.

При нынешних реалиях Армении создается впечатление, что условием для вовлечения в управленческий процесс новых сил обязательным является следование догматизму, чтобы зомбирование современников не прерывалось. Власти упорно муссируют «истину», согласно которой-де, карабахская война была навязана Армении. Стало быть, защита своего права на свободную и мирную жизнь стала объективной необходимостью.

Следование этой «истине» ставит своей целью обелить действия преступных мафиозных групп, которые на закате советской страны всколыхнули некогда цветущий азербайджанский Карабах во имя перекройки административных границ внутри большой страны. Получается, что причины, вызвавшие войну, исходили от Азербайджана, а не от Армении, потому так называемые азатамартики и взялись за оружие, чтобы подавить воинственных азербайджанцев.

Значит, установление победы и мира было вынужденной мерой, которая показала решимость армян защитить свое достоинство.

Говоря о неоплатном долгу армянскому солдату, рефреном звучит еще и тема Нахчывана, из чего следует вывод, что хищнический аппетит армян не только не унимается, но и разыгрывается с новой силой. Вот так идеология кочарянов и саргсянов стимулирует «победителей» на закрепление «завоеваний», толкая их к роковой участи.

Насколько такого рода призывы и напутствия адекватны умонастроениям большинства, социальному положению большинства с деградирующей экономикой? Ответ на этот вопрос дают косвенные признания все тех же армянских руководителей, которыми они делятся, говоря о положении на передовой, о возможностях страны в региональном раскладе, наконец, о судьбе мирного процесса вокруг карабахского кризиса.

Тревога и плохие ожидания — вот собирательная квинтэссенция подтекста высказываний, с помощью которых руководители страны описывают действующее положение вещей и ожидания на ближайшую перспективу. В армянских лидерах после апреля 2016 года прочно осел комплекс неполноценности. Акцент на проблеме перевооружения армии, усиления ее боеспособности — постоянный спутник актуальных бесед и переживаний.

Ереван усиленно форсирует приобретение новых вооружений. Спасением для него является возможность закупок по внутренним ценам в рамках ОДКБ. Как видится, это обстоятельство новое руководство минобороны страны рассматривает как преференцию.

Но все было бы замечательно, если бы не ответные действия Азербайджана. Ереван воспринимает это обстоятельство как фактор повышенного риска, от которого его бросает в дрожь. Оказать воздействие на Баку, чтобы прервать поступления, Армения не в силах. Другое дело — плакать в жилетку в контакте с Москвой. Она разыгрывает блеф, мол, мы союзники, потому Москва должна исключить фактор иска в конфликте прекращением поставок вооружений Азербайджану, забывая о наличии альтернатив у Баку.

И все это происходит на фоне заявлений типа: «Нагорный Карабах — это пусть и непризнанная, но страна», которую новые представители истеблишмента также повторяют как священную мантру.

Что это означает для Баку, не имеет смысла разъяснять, потому к месту недоумение, когда армяне педалируют важность продолжения переговорного процесса, исподтишка торпедируя мирный план.

Да, это верно, что в результате применения силы рушится порядок и надолго воцаряется хаос. И чем глубже заходят в тупик противостояние, ненависть, агрессия, тем труднее находить выход из положения. Коль так, то что же помешало Еревану 25 лет назад действовать в русле этой истины?

Ереван сам открыл ящик Пандоры, взявшись за оружие, воспользовавшись неготовностью соседа. И сегодня, когда баланс сил изменен, и кое у кого трясутся поджилки, тиражируются дешевые байки о миролюбии Армении.

Ереван не упускает случая, чтобы не говорить о внедрении механизмов мониторинга и контроля над линией соприкосновения. Опять же это дешевый отвлекающий маневр.

Послушать армянских эмиссаров, когда они распространяются о нарушении международных обязательств будто бы со стороны Азербайджана, не долго предположить, что оные призывы озвучивают люксембуржцы или же скандинавы, которым присущи немерная сдержанность и благовоспитанность, даже если на кону предмет ожесточенных прений.

В Ереване настолько увлеклись словоблудием, что не отдают себе отчета, насколько их слова расходятся с действиями. Там массированно переоснащается армия, разрабатывается концепция новых военных приоритетов. Надо ли говорить — для чего и против кого это все предпринимается?!

Но в стране есть политический авангард, который не первый год бьет в набат, предостерегая власть от повторения фолов и политглупостей, необоснованных претензий на всесильность, на восторженное восхваление так называемых завоеваний. В условиях эфемерной государственности, которая, кстати сказать, стала предметом неотложного беспокойства для самой власти, необходим поворот к прагматизму, отказ от шапкозакидательства.

Настал момент исторического выбора, за которым две перспективы — движение вперед или же позорный откат назад. Третьего не дано.

Тофик Аббасов