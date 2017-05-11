Сложно представить, что будет с планетой через 100 лет, если отходы на свалку будут поступать с такой же скоростью, как это происходит в данный момент.

Ведь практически каждая вещь рано или поздно становится никому ненужным мусором. По полученным учеными сведениям, на каждого из жителей Земли приходится приблизительно по 1 тонне мусора в год. И, если бы весь накопившийся за один год мусор не уничтожался, а сваливался в одну кучу, то тогда из него образовалась бы гора высотой с Эльбрус (5642 м).

Кроме того, выброшенный и не переработанный мусор (например, батарейка, ртутная лампа) способен вступить в химическую реакцию и нанести непоправимый вред окружающей среде. Это касается и всевозможных растворителей, моющих средств и даже древесных изделий, которые были обработаны красками или химическими составами.

Разлагаясь, такие отходы отравляют почву, а также все растения, ягоды, деревья и цветы, растущие или взошедшие на ней. В итоге ягоды, плоды, деревья, вода из источников и родников становятся непригодными для употребления. Обидно, что это происходит из-за выброшенных кем-то консервных банок, тар из-под моющего средства или шампуня, банок с растворителем или краской.

Во многих случаях разложению мусора требуется несколько десятков лет, а иногда даже века. Например, для полного разложения пищевых отходов – месяц, для обычной офисной бумаги – 2 года, окурка – 5 лет, железной арматуры, применяемой в строительстве – 15 лет, автомобильных аккумуляторов и батареек – более 100 лет, для пластиковых бутылок – 200 лет, алюминиевой банки – 500 лет, для стекла – более 1000 лет.

На фото: прибрежная зона Абшерона

Существуют опасные отходы, которые нужно складывать в отдельный ящик (коробку), чтобы позже оставить на специально отведенной площадке, или отвезти в специализированную зону утилизации. Интересно, задумываются ли люди, при выбрасывании окурка или стеклянной бутылки мимо урны, о количестве времени, которое требуется для разложения этих отходов? Скорее всего, нет.

На сегодняшний день первой необходимостью для жителей Земли является переработка отходов, которые необходимо правильно и поэтапно сортировать. Логично, что без применения инновационных способов мусоропереработки, существует большая вероятность превращения нашей планеты в одну громадную свалку. И неудивительно, что ученые постоянно придумывают и внедряют новые способы переработки ТБО (твердых бытовых отходов).

Существует три главных этапа сортировки мусорных отходов.

Первый этап - отделение пищевых отходов от бытовых.

Второй - сортировка бытовых отходов, подлежащих переработке.

Третий – утилизация биоотходов (листья и ветки деревьев, сено и другое).

На фото: дачные поселки Абшерона

Часть мусора, не подлежащую вторичной переработке, можно использовать для получения электроэнергии. При грамотном подходе сжигания неперерабатываемых отходов можно обеспечить электроэнергией мегаполисы, иногда даже целые страны.

Сегодня Азербайджан существенно отстает от более развитых европейских стран в переработке твердых бытовых отходов. Это связано в первую очередь с тем, что в нашей стране практически не применяются современные системы сортировки мусора. Граждане не сортируют бытовые отходы, в результате чего мусор поступает на перерабатывающие заводы.

В Азербайджане с 1960 года функционирует Балаханинский мусорный полигон, (более распространенное название среди народа - "Балаханинская свалка"), состояние которого, не подходит под определение "современный". Десятилетиями мусор со всех точек Баку свозился в этот полигон без соблюдений каких-либо экологических стандартов и норм.

Большим шагом вперед в сфере вторичной переработки отходов стало открытие в декабре 2012 года завода по сортировке твердых бытовых отходов в Балаханы. Мощность этого завода 200 тысяч тонн мусора в год. 20% от отходов поступают на вторичную переработку. После отделения пригодных ко вторичной переработке материалов оставшаяся масса их направляется на Бакинский завод по сжиганию твердых бытовых отходов.

На фото: Завод по сжиганию твердых бытовых отходов в Балаханы

Здесь происходит процесс получения альтернативной энергии – тепло, производимое при сжигании ТБО, перерабатывается в электрическую энергию. Электроэнергии, производимой заводом в течение года, достаточно для обеспечения электричеством около 100 тысяч домов. Бакинский завод по сжиганию твердых бытовых отходов является самым современным и крупным объектом подобного рода не только в регионе, но и во всей Восточной Европе.

В конце 2016 года на территории поселка Гарадаг открылся центр по управлению отходами Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В центре предусмотрена утилизация 26 видов бытовых и промышленных отходов. На первом этапе рассмотрена переработка шламов и нефтешламов. Это первое и единственное в регионе предприятие по переработке шлама, образующегося в ходе буровых работ.

Кроме того, в будущем имеются возможности расширить список перерабатываемых отходов.

23 февраля 2017 года общественное объединение IDEA совместно с Министерством образования и компанией Azersun начали новый проект, посвященный сбору и переработке бумажных и пластиковых отходов. В рамках проекта предусматривалось размещение в высших учебных заведениях специальных сортировочных контейнеров для бумажных и пластиковых отходов. За короткий срок было собрано более 600 тонн макулатуры и отправлено на вторичную переработку.

Несмотря на все это, в Азербайджане переработка мусора только начинает свое развитие. Чтобы улучшить экологическое состояние в стране, первым делом, необходимо решить определенные проблемы сортировки мусора.

Для этого необходимо сделать следующее:

1. Обеспечить город контейнерами для раздельного сбора отходов. Необходимо разместить на них подробную информацию о том, какой именно мусор можно выбрасывать в каждый из контейнеров и каким образом это лучше всего делать.

2. Ввести в бытовое использование пластиковые пакеты с разными цветами для более удобного распределения отходов. Несколько лет назад в Баку были введены в эксплуатацию контейнеры для раздельного мусора, которые можно было встретить на остановках, но к сожалению, они так и не вошли в обиход граждан.

3. Необходимо информировать и инструктировать население о преимуществах раздельного сбора мусора путем привлечения внимания посредством СМИ. Если бы печатные и телевизионные СМИ чаще поднимали данный вопрос, то у граждан повышалась бы ответственность за чистоту города.

4. Следовало бы контролировать за раздельный сбор отходов, поощрять людей за правильный выбор мусорной ячейки, либо штрафовать за обратные действия. Примечательно что, в 2012 году в Азербайджане ввели штраф за выброс бытового мусора в неустановленных местах для физических (20 манатов), юридических (100 манатов) и должностных лиц (500 манатов).

5. Создать своеобразные "субботники", где любой гражданин страны смог бы получить вознаграждение за принесенную им макулатуру, железо и другие отходы

6. Необходимо строить специализированные заводы, которые занимались бы дальнейшей сортировкой мусора. Это помогло бы более тщательно сортировать бытовые отходы, что в свою очередь положительно бы сказалось на глубине переработки мусора. Непереработынный мусор, хранящийся на свалках разлагается и горит под лучами солнца, распространяя вредные токсичные вещества вокруг и покрывая густым дымом почти всю страну, создавая тем самым серьезную опасность для экологической среды городов и здоровья людей.

Экологическое состояние страны зависит от активности и сознательности участников процесса на всех этапах. Разделение мусора находится под ответственностью каждого отдельно взятого гражданина. Для того, чтобы система выборочного сбора мусора приносила ожидаемые результаты, необходимо всеобщее активное участие. Без этого - применение системы местными органами власти будет неэффективно.

Разделение мусора также требует определенного времени и приложения усилий для обучения жителей. Экологическое загрязнение стало очень актуальной проблемой на сегодняшний день, поэтому прежде чем бросать бутылку или бумажку на улице, подумайте, не являетесь ли загрязнителем природы именно Вы.

Нагиев Фаик

Инженерные обслуживания “EKOL”

Инженер технолог.