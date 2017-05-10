Мудрый и справедливый, Гейдар Алиев остался в сердце своего народа как пример патриотического служения своей Родине, своему государству, его чести и независимости.

Гейдар Алиев стал составной частью национальной идеи азербайджанского народа, его национального самосознания, образом гордости и достоинства азербайджанской духовности.

Государственная власть — одно из тех явлений, которые неразрывно связаны с историей всего человечества и судьбой каждого человека. В современном обществе значимость и актуальность государственной власти сохраняется под влиянием происходящих социально-политических преобразований. Нынешний этап развития государственности в Азербайджане, после распада СССР, сопровождается качественно новыми явлениями, процессами, затрагивающими все ключевые аспекты государственной и общественной жизни. В силу этого происходят кардинальные изменение в системе государственной власти, которая сложилась в первые годы формирования азербайджанской государственности и была закреплена в Конституции Азербайджана.

Если по-научному, то государство — это особая форма организации политической власти в обществе, обладающая суверенитетом и осуществляющая управление обществом с помощью специального механизма (аппарата). К внутренним функциям государства можно отнести экономическую, социальную, организаторскую, правовую, политическую, образовательную, культурно-воспитательную и др. Среди внешних функций следует выделить функцию взаимовыгодного сотрудничества в экономической, политической, культурной и других сферах с другими государствами, а также функцию обороны страны.

Осмысление хода истории неизбежно вызывает вопросы о роли в ней той или иной личности: изменила ли она ход истории; было ли неизбежным такое изменение или нет; что случилось бы без этого деятеля? Из очевидной истины, что именно люди делают историю, вытекает важная проблема философии истории о соотношении закономерного и случайного, которая, в свою очередь, тесно связана с вопросом о роли личности.

Важно понимать, что случайность, совершившись, перестает быть случайностью и превращается в данность, которая в большей или меньшей степени начинает влиять на будущее. Поэтому когда какая-то личность появляется и закрепляется в определенной роли, «случайность перестает быть случайностью именно потому, что налицо есть данная личность, которая накладывает отпечаток на события… определяя, как они будут развиваться» (Лабриола 1960: 183).

Приходится убедиться, что не каждому народу «везет» с присутствием личности в его рядах. Более того, как оказалось, не каждый народ вообще, способен прочувствовать значение личности среди своего этноса. К слову сказать, армянская нация, как ближайшие соседи, если судить по их образу жизни, только и нашла среди своих соотечественников никого другого, как Гарегина Нжде, поставив ему памятник в центре армянской столицы Еревана, которого сегодня армянская общественность представляет как философа, разработчика идеологии национального, армянского бытия.

Кстати, как уже отмечено в мировых СМИ, в гитлеровских архивах сохранилась докладная записка Розенберга, который познакомился с Нжде в 1934 году, после чего через полгода и была представлена Гитлеру та самая печально знаменитая докладная Нжде, в которой путем изучения антропологии армянского народа признавалось «арийское» происхождение армян. В 1941 году в Софии Нжде уже официально связывается с гитлеровскими оккупантами и ведет с ними переговоры о созыве в Берлине конференции дашнаков с целью создания «Армянского освободительного комитета при гитлеровской армии». Эта конференция созывается в апреле 1943 г., делегатами из Болгарии были Нжде и Каро Казаросян. Конференция приняла решение приступить к вербовке добровольцев для борьбы армянских боевиков, поддерживающий Гитлера, против Советской армии. Как уже общеизвестно, прошел Нюрнбергский процесс, закрепивший во всем мире за гитлеровцами звание нацистских преступников, и за Нжде, армянским общественным деятелем в том числе.

Настоящий политический лидер — человек, который имеет свою точку зрения по тем или иным политическим вопросам и ведет за собой большую массу последователей, представляя их интересы не через «антропологические расчеты чистоты нации», а через менталитет, традиции и просто любовь к своему народу. Как подтвердила история, в Азербайджане такой человек есть…

Древнегреческие философы относили к «великим» тех, кто справлялся с работой, неподвластной другим людям.

Гейдар Алиев относился к когорте именно таких людей. Есть неизменный постулат, неоднократно проверенный в ходе исторических процессов, цитирую: «Историю государств и народов творят великие личности, идейно и духовно сроднившиеся со своим народом».

Общенациональный лидер, основоположник азербайджанской государственности Гейдар Алиев — великий человек, оставивший яркий след в современной политической истории мира, навечно запечатлевший свое имя в историческом развитии своей Родины.

Слова известного российского поэта А.Пушкина: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, созидания, где план обширный объемлется творческой мыслью», как нельзя лучше помогают проявить предначертание судьбы, когда в 1993 году Гейдар Алиев спас Азербайджанское государство от краха, спас азербайджанский народ от бедствий. Он укрепил основы Азербайджана, спас его от предательских рук и попыток переворота и привел к возрождению и развитию. Отмечая мужество, целеустремленность, огромный опыт, неиссякаемую энергию общенационального лидера, не всегда осознаешь, что все его действия были не просто продуманы, а окрашены творчеством созидателя. Каждый азербайджанец видел в общенациональном лидере такие необходимые качества, как рационализм и мудрость, решительность, политическая дальновидность, реализм и новаторство. Гейдар Алиев был лидером, ставшим примером для всех будущих руководителей страны.

На протяжении всей своей жизни азербайджанский народ был опорой Гейдара Алиева. Он говорил: «Идеей моей жизни всегда была служба любимому азербайджанскому народу, нашей государственности, экономическому, политическому и духовному развитию нашей страны. Всю свою силу и волю на этом пути я получил только от своего благодарного народа. В самых трудных моментах и самых тяжелых ситуациях я надеялся только на свой народ. Это дало мне выносливость и волю, обеспечило наш успех». Смелость и стойкость характера Гейдара Алиева в самые тяжелые дни нашего государства и пройденные независимым Азербайджаном испытания не раз подтверждали мудрость этих слов.

Невозможно забыть, что общенациональный лидер Гейдар Алиев стал у руля государства, когда разрушился биполярный мир. И выбор его деятельности — стратегия государственной независимости, взвешенности, политической целесообразности стала уверенным шагом навстречу будущим вызовам. Первые годы объявленной независимости действительно были самыми трудными, страна столкнулась с необычайными трудностями и действительно стояла у края пропасти. Внутриполитические события азербайджанского общества впитывали в себя отголоски общего геополитического кризиса на постсоветском пространстве, включавшего в себя также и много политических соблазнов.

Но мудрость Гейдара Алиева, понимавшего разницу между представительским вариантом «государственной независимости» и истинно независимым государством, позволила возродить возможность самореализации национального духа, стала верным направлением в общенациональном проекте строительства азербайджанским народом сильного, независимого государства. Удивительным образом, сочетая оптимизм и реализм, Гейдар Алиев сумел создать основные направления общественного развития для воплощения в жизнь мечты всех граждан страны о независимом и преуспевающем Азербайджане.

Особое место в системе государственной власти Азербайджана занимает армия, которая играет решающую роль в обеспечении безопасного и стабильного развития общества. Являясь основным инструментом для ведения войны, армия любой страны представляет собой силу, которая используется государственной властью для проведения своей политики как на международном уровне, так и внутри государства. Сегодня Азербайджанская армия, как субъект государственной власти, выполняет огромные усилия по созданию безопасных условий жизнедеятельности азербайджанских граждан, применению более эффективных мер по обеспечению экономического и духовного развития страны, обеспечивает ее структуры в совершенствовании проектов международного общения и взаимодействия.

После развала СССР и вновь обретенной независимости, согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года, исторический день создания Азербайджанской Демократической Республикой отдельного Азербайджанского корпуса в 1918 году — 26 июня — объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджана, ежегодно отмечаемым азербайджанским народом. Сегодня Азербайджанская армия стала самым надежным гарантом независимости Азербайджанской Республики и ее народа, сделавшего выбор — создание демократического государства.

Национальная армия Азербайджана создавалась в непростых условиях. Летом 1991 г. конфликт в Нагорном Карабахе перешел в стадию открытой войны, хотя и необъявленной. Азербайджан был вынужден в срочном порядке создавать свои вооруженные силы, чтобы защитить гражданское население ряда районов, подвергшихся агрессии вооруженных бандформирований армянских сепаратистов.

Вновь создаваемые армейские части, батальоны самообороны, бойцы-добровольцы, с мизерным количеством вооружения и боеприпасов, не имея достаточного количества военных специалистов, практически с полным отсутствием боевого опыта, жертвуя собственными жизнями, защищали родную землю.

Отрадно, что под руководством общенационального лидера была восстановлена управляемость страны, в армии было введено единоначалие, место добровольческих батальонов заняли регулярные части. Уже первые шаги по военному строительству позволили переломить ситуацию: зимой 1993—1994 года Азербайджан смог освободить от армянских оккупантов Горадиз и добиться режима прекращения огня.

Вообще, необходимо отметить, что отношение Гейдара Алиева к защитникам родины, всегда было трепетным и уважительным, он говорил: «Это вопрос самоуважения, морали и духовности в каждом из нас». И еще в бытность существования СССР, когда среди дружных советских народов, на практике, в реальной жизни, существовал политический приоритет, так называемого «русского старшего брата», Гейдар Алиев добился приема азербайджанских юношей в бакинскую школу высшего объединенного командования и бакинскую Высшую военную мореходную школу, а также в другие военные школы СССР на льготных условиях. То есть общенациональный лидер, еще за двадцать лет до обретения Азербайджаном независимости, на самом высоком уровне, заложил необходимую базу для подготовки национальных военных кадров. И действительно, позже эти военные кадры явились настоящим оплотом зарождения национальной армии, после развала СССР и после обретения Азербайджаном государственной независимости.

Вспоминая двадцать первое апреля 2003 года, когда Президент Азербайджана Гейдар Алиев, из-за плохого самочувствия, дважды прерывал свое выступление на торжественной церемонии, посвященной 30-летию военного училища имени Джамшида Нахичеванского, хотя в душе сохранилась горечь от случившегося, становится понятно, насколько действительно глубоко этот человек относился к своему долгу — служить Родине. Во время произнесения речи случился сердечный приступ, но спустя десять минут Президент, под гром аплодисментов вернулся на трибуну. «Когда я говорил, я очень волновался и переживал, ибо военное училище имени Нахичеванского — это очень дорогое для меня дитя. Когда же я говорил, на меня смотрели не только друзья, но и те, кто недолюбливает, эти люди меня и сглазили», — улыбаясь, пошутил Гейдар Алиев. Он поговорил еще около 15 минут, трансляция была вновь возобновлена, но было видно, что Президент держится из последних сил. Внезапно ему снова стало плохо, трансляция вновь была прервана. Когда через пятнадцать минут Гейдар Алиев снова появился на сцене, все присутствующие встали и встретили овацией его слова: «Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец. Я желаю всем здоровья, счастья и успехов».

Гейдар Алиев показал военным курсантам, будущим офицерам, элите азербайджанского общества, пример исполнения своего долга — не щадить себя ради ответственности перед своим государством и его гражданами. Он так высоко поднял планку, как настоящую путеводную звезду, степень служения родному Азербайджану, искренней и безвозмездной к нему любви.

Проявленное личное мужество Президента Гейдара Алиева в случившимся, было своего рода посланием азербайджанскому обществу, и сегодня, по прошествии четырнадцати лет, жизнь доказала, что Гейдар Алиев был рожден и посвящен судьбой Азербайджану.

Весь политический курс общенационального лидера был направлен на консолидацию азербайджанского общества, на процесс восстановления суверенитета над частью своей территории. Борьба за справедливое решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта стала важнейшим направлением как внутренней, так и внешнеполитической деятельности Гейдара Алиева.

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана безостановочно развиваются и усовершенствуются. В стране созданы условия для формирования военно-промышленного комплекса, производства оборонной продукции. Верховный Главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев целенаправленно осуществляет усилия по укреплению армейского потенциала. Не один раз Президент отмечал в своих выступлениях, что «строительство сильной армии — это наша государственная политика, приоритет».

В рамках государственной программы Азербайджаном закупаются самое современное оружие и боеприпасы, проводятся, используя передовой мировой опыт, армейские реформы, повышается дисциплина, усиливается боеспособность армии. Именно поэтому, впервые с 1994 года, стало возможным победное наступление Вооруженных сил Азербайджана на армянские позиции и освобождение азербайджанскими войсками населенных пунктов и стратегических высот в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. Было положено начало освобождению от армянских захватчиков части оккупированных земель в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах.

В те тревожные апрельские дни Азербайджан оказался единым и решительным, и это, пожалуй, также следует считать фактором, подтверждающим успех внутренней политики, ранее провозглашенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и сегодня претворяемой в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым.

Совершенно очевидно, что Вооруженные силы Азербайджана в течение короткого времени могут освободить оккупированные азербайджанские территории военным путем. Азербайджанский народ, азербайджанские солдаты и офицеры проявили подлинный героизм и доказали противнику, что никогда не позволят создать на своей земле никакое армянское или еще какое-либо государство. Апрельские бои уже вошли в славную историю азербайджанской армии, приблизили урегулирование конфликта и полную, в будущем, победу. Стало совершенно ясно, что армянская армия не способна противостоять азербайджанским Вооруженным силам. Миф, годами создаваемый Арменией о ее превосходстве, полностью развеян. И, пожалуй, самое главное — это то, что моральный дух азербайджанского воина сегодня, как никогда, высок.

Если вдуматься, то с момента объявления Азербайджаном государственной независимости прошло совсем немного времени, всего, с точки зрения «мировой революции», каких-то двадцать шесть лет… Историческое мгновение… Но сколько уже сделано в процессе строительства молодого государства! Без всякого преувеличения, объективно — Азербайджан нашел свой верный путь политического, экономического и социального развития. У граждан нашей страны появилось главное — уверенность в завтрашнем дне, что означает стабильность и, не смотря на ситуационные трудности, благосостояние. Простые люди почувствовали возможность реального планирования своих семейных достижений для молодого поколения — учебы, наличия социальных «лифтов», создания карьеры.

Все это стало возможным, благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Некоторые говорят, что сбылись мечты Гейдара Алиева. Но это были не мечты, а прозорливость! Энергия, твердость и настойчивость, умение остро ставить проблемы и предлагать пути их системного решения, которые проявлял Гейдар Алиев на общенациональном уровне, все это оказалось фундаментом независимости Азербайджана.

Низкий поклон его памяти…

Татьяна Чаладзе

заслуженный журналист Азербайджанской Республики