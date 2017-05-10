Реализация политических инноваций в современном Азербайджане

В этот дорогой для каждого гражданина нашей страны день — 10 мая — мы неизменно вспоминаем не только деяния великого общенационального лидера и светлого человека, создателя независимого Азербайджана и блестящего гуманиста, но и те сложнейшие вызовы, которые достойно принял Гейдар Алиев.

За короткое историческое время Азербайджан прошел через большие испытания, накопив значительный политический опыт разрушения тоталитарной системы, обретения государственной независимости, становления суверенной демократической государственной власти. Именно Гейдар Алиев дал старт модернизационному прорыву Азербайджана в

ХХI веке!

С возвращением на вершину государственного управления общенационального лидера Гейдара Алиева была предотвращена разгорающаяся гражданская война, вызванная непрофессиональным управлением НФА и соответствующим кризисом власти. Общенациональный лидер Гейдар Алиев с присущим ему талантом сумел переориентировать принципы политического управления с принуждения на силу убеждения, что само по себе было первой политической инновацией.

Нравственные принципы и стиль управления общенационального лидера Гейдара Алиева формировали предпосылки и необходимые условия для комплексного инновационного развития Азербайджана. Благодаря дальновидности и решительности общенационального лидера Гейдара Алиева, несмотря на сложнейшие условия, вызванные армянской агрессией, молодое независимое азербайджанское государство активно развивало демократические институты, рыночную экономику и социальную защиту, что способствовало признанию нашей страны мировым сообществом как современного цивилизованного актора глобальной политики.

Проведение политических инноваций — это сложный, динамичный и многовекторный процесс, определяющийся взаимодействием внутренних компонентов и внешнеполитических факторов, сочетанием тенденций традиционного развития и модернизационных эффектов. Проблема политических инноваций и национальных ценностей, крайне актуальная для модернизирующихся стран. Естественно, что и в Азербайджане в конце ХХ века она приобрела особую значимость в связи с выбором собственного вектора модернизации.

Реальное функционирование политических инноваций свидетельствует о балансе интересов и равновесии в политической практике интересов социума и государства в демократическом развитии. Политический опыт многих развитых стран свидетельствует, что политические инновации государственной власти являются второй после завоевания политической власти крупной проблемой, которая решается на этапе модернизации, так как закладываются основы будущих отношений равных прав государства и социума.

Ответственной за будущее демократического суверенного развития Азербайджана в самых сложных условиях становления национальной государственности стала созданная в ноябре 1992 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым партия «Ени Азербайджан». Представители интеллигенции, люди, пользующиеся большим уважением в азербайджанском обществе, составившие ядро партии, понимали, что только Гейдар Алиев как истинный лидер нации может спасти независимость страны. Важнейшим институтом, способствующим политическим инновациям, соединившим интересы государства и общества, стала партия «Ени Азербайджан». «Приход нашей партии к власти был необходимым и неизбежным, — отмечал Президент Ильхам Алиев в речи на торжественном заседании, посвященном 20-летию партии «Ени Азербайджан». — Но мы хорошо помним и то, что партия «Ени Азербайджан» создавалась как оппозиционная партия. Однако, в отличие от нынешних сил, именующих себя оппозицией, она никогда не была в оппозиции к своему государству и народу. Наша партия и ее члены во все времена были привержены государственности».

Партия «Ени Азербайджан» формировалась общенациональным лидером Гейдаром Алиевым как инновационная партийная структура в кризисный, военный период с ориентацией на долгосрочную стратегическую перспективу комплексного национального модернизационного развития.

В разработке общенациональным лидером Гейдаром Алиевым концепции политических инноваций, на наш взгляд, можно выделить два периода: стабилизационный и консолидирующий, в процессе которых утверждалась необратимость независимого развития Азербайджана. Выход на политическую арену партии «Ени Азербайджан» и спасение страны от братоубийственной гражданской войны общенациональным лидером Гейдаром Алиевым положили начало стабилизационному демократическому независимому развитию страны.

Современные политические исследования подтверждают, что политические инновации могут возникнуть при доминировании какой-либо политической партии или конкретного политического лидера с харизматическими чертами. В случае с Азербайджаном эти два фактора — партии власти и харизматического лидера — совпали идеально и стабилизировали всю политическую систему. Политический курс, проводимый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, позволил нашей стране успешно избежать общественных потрясений и стать на путь устойчивого, инновационного и суверенного развития.

После июня 1993 года правомочно говорить о формировании креативной инновации дизайна всей политической системы суверенного Азербайджана, закрепленного Конституцией 1995 г. Стабилизационный период способствовал демократической трансформации многопартийной системы, так как партия власти перешла от тактических мер политического развития к постановке стратегических задач общенационального характера.

Нельзя не отметить тот крайне негативный внешнеполитический фон националистического этнократизма, предусматривающего достижение целей армян за счет других народов, на котором начиналось инновационное развитие страны. Особое внимание общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял карабахской проблеме: три из четырех резолюций Совета Безопасности ООН, подтверждающие территориальную целостность Азербайджанской Республики с формулировкой «Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», были приняты во второй половине 1993 года. С тех пор, несмотря на огромные усилия армянской диаспоры протолкнуть Арцах как вроде бы историческое название Карабахского региона, именно обоснованная Гейдаром Алиевым формулировка Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики регулярно вносится в ежегодно принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе».

К внешнеполитическим факторам стабилизации, способствующей инновационному развитию, следует отнести заложенную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым многовекторную, сбалансированную систему политического взаимодействия с ведущими акторами глобальной политики. В результате общенациональному лидеру Гейдару Алиеву удалось преодолеть лимитрофный, ищущий внешнеполитическую протекцию геополитический статус азербайджанской государственности в период АДР и период правления НФА.

Ключевым импульсом к инновационному развитию Азербайджана стала разработанная и реализованная на практике нефтяная стратегия общенационального лидера Гейдара Алиева. Данная стратегия имела не только экономическое обоснование, но и глубокую психологическую мотивацию западного истеблишмента вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана. Харизма Гейдара Алиева, помноженная на силу убеждения и глубокие знания возможностей нефтедобычи на Каспии, поломала стереотипное западное восприятие Азербайджана только как «горячей точки». Новое восприятие нашей страны как ответственного современного государства, руководимого сильным и компетентным лидером, способствовало развитию инвестиционной привлекательности Азербайджана. Всеобъемлющие меры государственной политики, направляемые Гейдаром Алиевым, способствовали внутренней экономической и социальной стабилизации, без которых инновационное развитие не представлялось возможным.

Разработанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым государственнообразующая идеология синтезировала национально-политическую консолидацию и эффективные модели политической практики. Такой синтезированный феномен определяется в современной западной политологии как стратегическая акторность политического лидера. Политический проект инноваций интегрировал в себе общенациональные мобилизационные приоритеты и степень реализации правящей партией предыдущих предвыборных программ. Заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым основы инновационной модернизации и соответствующей ей национально-политической консолидации способствовали укреплению государственного суверенитета, составляющего важнейшее условие успешного развития Азербайджана.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев считал, что демократическая модель взаимоотношений между личностью, обществом и государством должна быть законодательно закреплена. Внедрять суверенную волю народа как источника власти призвана была Конституция, опирающаяся на традиции и реалии собственной страны. Особой заслугой Гейдара Алиева следует считать тот факт, что в Конституции Азербайджана одно из наиболее важных мест занял принцип прав и свобод человека и гражданина, сформулированных в их современном осознании во Всеобщей декларации прав человека и гражданина, принятой ООН. Азербайджанская Республика подписала все девять из основных международных соглашений по правам человека. Наша страна является участницей более 50 международных документов в области защиты прав человека.

Конституция Азербайджанской Республики, не фиксируя господствующую идеологию, создает условия для идеологической нейтральности публичной власти. Такая политическая инновация, предложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, расширила возможности политического плюрализма, не противоречащего конституционным основам азербайджанской государственности. Заложенный в Конституции АР принцип равноправия как важнейший правовой статус личности, создал фундаментальную основу социального консенсуса, поддерживающего на юридической основе баланс интересов всех слоев общества. Осуществления прав и свобод человека стали отправной точкой в решении стратегических и тактических задач политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, в проведении социальных реформ, выработке государственных программ.

Показательно, что еще до принятия Конституции в мае 1995 года общенациональный лидер Гейдар Алиев в целях поддержания политического и правового авторитета государства, усиления общественного признания государственных институтов, достижения гражданского согласия заложил основу гуманистической традиции, инициировав введение института помилования и утверждения Комиссии по вопросам помилования при Президенте. Азербайджан присоединился к международной системе защиты основного права человека — права на жизнь, в ее конкретной форме запрета смертной казни.

Политические инновации, разработанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, взаимосвязаны и взаимообусловлены развитием национальной государственности, совершенствованием системы государственного управления, строительством правового демократического государства и его социальной ориентацией, формированием механизмов национально-политической консолидации. Согласование и обеспечение баланса личного, общественного и государственного интересов общенациональный лидер Гейдар Алиев считал одной из важнейших стратегических задач азербайджанской государственной политики. Преемственность этому курсу достойно продолжает Президент Ильхам Алиев: «Сейчас мы развиваем и усиливаем демократический процесс в нашей стране. Мы придаем очень большое значение верховенству закона и защите прав человека. Политические и экономические реформы поддерживали друг друга, и сегодняшний Азербайджан демонстрирует, что мы выбрали правильный путь».

Широкое разнообразие форм политических инноваций как самых востребованных в настоящее время моделей развития не сводится к унифицированному, строго регламентируемому набору институтов и правил. Более того, в политической науке при всем обилии теорий инноваций нет консенсуса по генезису инноваций и их воспроизводству. Однако единодушно признается, что развитие политических инноваций определяется социально-экономическими условиями, национальными традициями устройства государства и политической культурой. Преемственность политических инноваций в Азербайджане не отменяет эволюцию политической системы, о чем свидетельствует выдвинутая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реформа Основного закона. В частности, введение института вице-президентов. Глубоко символично, что Первым вице-президентом стала депутат Милли Меджлиса трех созывов, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиева, награжденная орденом «Гейдар Алиев» за плодотворную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджанской Республике, широкую пропаганду культурного наследия азербайджанского народа в международном масштабе и большие заслуги в организации первых Европейских игр.

Политические инновации на современном этапе развития Азербайджана, как отмечал Президент АР Ильхам Алиев на первом заседании Милли Меджлиса АР пятого созыва — поддерживают «стабильность, позитивную общественно-политическую ситуацию, укрепление единства между народом и властью. Эти факторы обусловливают наше успешное развитие». Сегодня перед нами открываются еще более широкие перспективы и гарантии этому — воплощение Президентом Ильхамом Алиевым политических инноваций в современном Азербайджане.

Общечеловеческий опыт доказывает, что в историю входят избранные, становятся же ее достоянием лучшие, деяние которых эпохальны и неповторимы. Сверяя свой путь с завещаниями общенационального лидера Гейдара Алиева, азербайджанский народ ощущает себя самодостаточным, укрепляет в себе гордое ощущение достоинства, помноженное на чувство ответственности, чтобы идти дальше.

Агия Нахчыванлы,

профессор,

доктор политических наук,

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики