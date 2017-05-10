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Тренд «коворкинга» появляется и в Азербайджане – ФОТО 10.05.2017 15:51

В Азербайджане формируется и развивается традиция коворкинга (совместной работы), которая широко распространена во многих ведущих странах мира.

Достаточно известным фактом является то, что подобные рабочие пространства, ставшие популярными в США и Западной Европе, представляют очень приемлемые условия для работы отдельных лиц, частных предпринимателей, проектных групп и даже небольших коллективов, а также играют существенную роль для их знакомства и совместной деятельности.

По сведениям посвящённого коворкингам издания Deskmag, на конец 2017 года, по всему миру было зарегистрировано 13,800 коворкинг центров.

Объединяя в себе общее рабочее пространство, коворкинги в основном созданы для работы вольнонаёмных профессионалов, работников сферы услуг, путешественников и людей, нуждающихся в офисе. Несмотря на это, коворкинг центры, число которых увеличивается с каждым днем, также служат офисом для коллективов большого количества компаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОВОРКИНГА: Работать в коворкинг центрах считается наиболее удобным решением для самозанятых лиц, или людей, запускающих новый проект или бизнес, а также для компаний с небольшим количеством сотрудников. Коворкинг подходит для совместной работы, расширения социальных и рабочих связей, обмена знаниями и опытом, и оказания профессиональной поддержки. Наряду с этим, есть много других преимуществ в пользовании коворкинг пространствами:

  • В отличии от арендованных офисов, комната в коворкинг центре не требует ремонта, оснащения мебелью и офисным оборудованием. Резиденты могут приступить к работе с своим компьютером и прочими личными вещами. Подобная схема экономит время и материальные расходы на поддержку офиса.
  • Коворкинг центр также освобождает Вас от необходимости оплачивать коммунальные расходы, чистку офиса и прочие расходы, а также предоставляет напитки. Оплата за эти услуги может быть частью выбранного вами пакета участия.
  • Являясь площадкой для совместной работы большого количества людей, коворкинг центры предоставляют высокоскоростной и неограниченный доступ в Интернет. Следует особо отметить данную услугу, так как основная часть нашей работы в современном мире напрямую связана с Интернетом.
  • Некоторые коворкинг центры также предлагают дополнительные услуги, как приёмный стол (reception) и получение почты, что в свою очередь освобождает Вас от необходимости нанимать отдельный персонал для выполнения этих функций.

МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ: Многие люди опасаются делить рабочее пространство с другими, работать в совместном офисе и полагают, что они будут мешать друг-другу. Концепция открытого офиса без стен (open space), которая стала очень популярной для большинства крупных компаний и организаций, полностью опровергает обоснованность таких фобий. Осознав преимущества совместных рабочих пространств, люди также выбирают коворкинг центры для выполнения и реализации своих индивидуальных проектов и идей.

В большинстве коворкинг центров установлены чёткие правила для всех резидентов.

Они призывают всех посетителей относиться уважительно к работе других резидентов и соблюдать тишину. Помимо этого, учитывая то, что резиденты коворкинг центров не сталкиваются друг с другом ежедневно и только знакомятся в новом совместном офисе, то вместо того чтобы мешать, они оказывают поддержку, получают помощь и обмениваются идеями по своим новым проектам. В коворкинг центрах также есть отдельные комнаты для встреч и заседаний, которые позволяют принимать гостей и проводить продуктивные встречи. Наряду с этим, специальные места для отдыха и перерыва на кофе-чай позволяют сбросить набранный за день стресс и пообщаться с другими резидентами.

КОВОРКИНГ – ИСТОЧНИК СВЯЗЕЙ! Согласно исследованиям, проведённым в 2007 году, самозанятые лица и люди, работающие из дома, а также сотрудники маленьких компаний страдают нехваткой общения и интеракции, а также постепенно теряют навыки живого общения. Помимо этого, среди профессионалов, работающих из дома, были обнаружены признаки слабоволия, слабой концентрации, нерабочего настроя, что приводит к их отстранению от рабочего процесса. Таким образом, коворкинг центры также способствуют решению данной проблемы.

Так как коворкинг центр принимает у себя большое количество профессионалов, он также играет роль объединяющего механизма и фактически создаёт между ними профессиональные связи и, потенциально, возможности для сотрудничества. Таким образом, вместе с тем что коворкинг предусмотрен для индивидуальной деятельности, он также является платформой для объединения людей, получающих синергию от совместной работы.

Айшан Гулиева

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