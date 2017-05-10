Это признание Гейдар Алиев сделал в далекие 1990-е годы в беседе с приехавшей в блокадный тогда Нахчыван специальным корреспондентом нашей газеты, кавалером ордена «Слава», ныне покойной Светланой Федоровной Мирзоевой, которая привезла с собой фотографии, на которых Гейдар Алиев был запечатлен с деятелями искусства.

Как она повествует в вышедшей несколько лет назад своей книге, в одной из предыдущих встреч Гейдар Алиевич с горечью посетовал на то, что его фотоархив, хранившийся на прежней работе в Баку, был уничтожен, и она поставила перед собой цель разыскать хотя бы часть таких фотографий. Как я помню, у нее был богатый архив фотографий, сохранившихся за несколько десятков лет работы в отделе культуры газеты, и, конечно, ее поиски увенчались успехом, а часть снимков ей предоставили сами деятели искусства. И вот эти фотографии перед взором ее высокопоставленного собеседника, который, перебирая их, с улыбкой вспоминает, связанные с каждым снимком события, встречи.

— Искусство прошло через всю мою жизнь, — сказал он. — Поэзия, театр, музыка, живопись, скульптура, — все это для меня не просто соприкосновения с захватывающим, увлекательным миром, не просто смена впечатлений и отдых. В искусстве я черпал силу, в нем я черпаю оптимизм, чувство радости в жизни. От общения с деятелями искусства я получал обстоятельные знания, глубокие ощущения прекрасного в жизни, человеческих отношениях.

И вот, беря поочередно каждую из фотографий в руки, он вспоминал: «Это Ниязи, мой добрый друг! А это мы с дорогим моим Рашидом Бейбутовым на юбилейных торжествах в Казахстане... Прекрасная наша балерина Гамэр Алмасзаде, мы вместе с ней начинали строить хореографическое училище... А вот мы с замечательным моим товарищем Таиром Салаховым...». Тогда же, углубляясь в свои воспоминания, Гейдар Алиев рассказал своей собеседнице о том, как, при каких обстоятельствах познакомился с Саттаром Бахлулзаде, как вместе с Ниязи «заболел» идеей проведения, ставших впоследствии знаменитыми на весь Советский Союз, пятничных филармонических концертов, ставших своеобразными «университетами слушания симфонической музыки».

Гейдар Алиев был многогранной личностью. Несмотря на то, что вся его жизнь была посвящена политической деятельности, а руководство государством всегда держало под прессом огромной ответственности и обязанности своевременно и адекватно отвечать на вызовы времени, он всегда держал руку на пульсе национального искусства, всегда был в курсе того, что заслуживало внимания.

Гейдар Алиев очень любил театр. Он говорил: «Театр — это святое место. Театр всегда играл очень большую роль в формировании людей с духовной точки зрения. Я всегда был связан с театром, близок к нему. Это непреходящее чувство... Люди, работающие в области театра и искусства, очень самоотверженные люди. Когда смотришь на них со сцены, они чаще кажутся беззаботными и счастливыми людьми, но многие не знают об их жизни за сценой, даже не представляют себе. Я это знаю. поэтому высоко ценю людей искусства. Наш народ развил свое искусство, культуру, литературу», неслучайно, начиная с 1969 года, когда у руля страны встал Гейдар Алиев, театральная жизнь страны значительно оживилась.

Как вспоминает доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли, регулярный характер приняли торжественные празднования юбилеев выдающихся людей искусства, организация богатых по содержанию, форме и стилю конкурсов. Гейдар Алиев постоянно принимал участие в церемониях открытия культурных центров, в премьерах спектаклей различных театров. Приход руководителя республики в театр всегда вдохновлял артистов на новые творческие свершения, способствовал обогащению и обновлению репетуара.

«Гейдар Алиев часто бывал на наших премьерах и обязательно приходил после спектакля за кулисы, чтобы поделиться впечатлениями, — вспоминает сегодня первая женщина-режиссер, народная артистка, лауреат Государственной премии Азербайджана Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова. — Он был прекрасным рецензентом, и у него был хороший вкус. Однажды после одного из спектаклей он пригласил нас на чай к себе на работу. Он задавал связанные со спектаклями вопросы и спрашивал присутствовавших на встрече своих подчиненных: «А вы были на этом спектакле?» Они отвечали, ошибались в названиях, он смеялся.

Атмосфера на этих встречах была приятная, и мы общались непринужденно. Он часто беседовал с нашим знаменитым талантливым актером Анатолием Фальковичем. Я даже помню, как он, обняв Фальковича за плечи, спрашивал: «Фалик, а ты помнишь то-то и то-то?» О Гейдаре Алиеве Гюльджахан ханум всегда вспоминает с благодарностью, особо подчеркивая, что именно он спас страну от гражданской войны, от хаоса и распада в те дни, когда народ был в растерянности и страхе перед будущим. Всю жизнь она помнит те дни, когда была удостоена Государственной премии Азербайджана за свой прославившийся среди театралов Советского Союза спектакль «Шаги Командора», о котором советская пресса писала, что «бакинский театр сумел сказать о великом поэте нечто новое, волнующее и увлекательное». Гейдар Алиев был на премьере, и спектакль ему очень понравился. Спустя определенное время, когда перед ним положили на утверждение список выдвинутых на награждение госпремией, составленный комиссией по присуждению премий, фамилии Гюльахмедовой-Мартыновой там не оказалось. Это не прошло мимо внимания Гейдара Алиева. Как рассказал потом Гюльджахан ханум председатель комиссии, писатель Мирза Ибрагимов, Гейдар Алиев спросил: «А где спектакль «Шаги Командора», он же прошел все туры? Прекрасный спектакль, я его посмотрел». И, не дожидаясь ответа, собственной рукой вписал фамилии создателей спектакля в список победителей. «Он был незаурядный человек», — говорит Гюльджахан ханум. Кстати, именно из-за этой заминки со списком номер газеты «Бакинский рабочий» со списком удостоенных Государственной премии Азербайджана читатели на следующий день получили с большим опозданием — к часу дня: пришел приказ аннулировать весь отпечатанный тираж, и печатная машина была запущена заново. Гейдару Алиеву принадлежит фраза: «Пусть справедливость верх берет!», и вот это был тот самый случай.

Вот что вспоминает в эти дни народная артистка Азербайджана, Артист мира ЮНЕСКО, композитор Франгиз Ализаде: «Это общеизвестный факт, что Гейдар Алиев всегда интересовался искусством, в частности, музыкой, сам когда-то рисовал, мечтал стать архитектором, и те, кто наблюдал его в общении с людьми искусства, всегда говорили, что он получал истинное наслаждение от этого общения. Он гордился великими людьми, деятелями искусства Азербайджана, и благодаря ему небольшая в общем-то республика в советское время имела восемь Героев Социалистического Труда. Кроме того, он был личным другом, — и это были не формальные отношения руководителя государства с людьми искусства, — это была настоящая мужская дружба, например, с Кара Караевым, Фикретом Амировым, Ниязи. Он часто проводил с ними беседы и даже был инициатором создания некоторых произведений. Например, 8-й симфонии Арифа Меликова, с которым они вместе были в Мекке. Это посещение глубоко впечатлило его, и он даже подал идею посвятить совместному путешествию в святые места музыкальное произведение. Так появилась 8-я симфония, имеющая подзаголовок «Вечность».

Гейдар Алиев посещал многие спектакли, оперы, балеты и всегда проходил за кулисы, чтобы побеседовать с людьми искусства. И всегда он делал тонкие замечания, чувствовалось, что он очень внимательно все прослеживает, знает этих людей искусства, знаком с их произведениями, с их редкими интерпретациями, в курсе того, что происходит в искусстве, в музыке Азербайджана.

Неслучайно. многие композиторы и по сей день посвящают ему свои произведения. Мы знаем, что такие произведения есть и у Тофика Бакиханова, у нашего замечатеоьного симфониста, ныне покойного Джевдета Гаджиева. Мы знаем, что ему посвящают свои произведения уже более молодое поколение композиторов. У меня тоже есть оркестровая симфоническая поэма, которая называется «Посвящение». Ею дирижировал лично Мстислав Ростропович».

Стоит привести отрывок из воспоминаний о Гейдаре Алиеве Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглу, которыми он поделился с автором многотомника «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» Эльмирой Ахундовой.

«Вы знаете, с каким вниманием он относился к концертам, проводимым во Дворце, сегодня носящем его имя. По окончании большого правительственного концерта я провожал его из зала. Проходя мимо оркестра, тихо сказал ему:

— Гейдар Алиевич, они голодные.

Когда мы зашли за кулисы, он спросил меня:

— Ты что сказал?

— Гейдар Алиевич, ребята по ночам разгружают вагоны, подрабатывают, где могут. Ну не должен скрипач циклевать полы. Многие уезжают в Турцию, в другие страны. Симфонический оркестр может развалиться…

Гейдар Алиевич ничего не ответил. И я всю ночь переживал, не наговорил ли лишнего… Но уже в 11 утра следующего дня мне позвонили из Кабинета Министров с поручением подготовить все необходимые документы для повышения зарплаты музыкантам симфонического оркестра в четыре раза. Это был революционный шаг в поддержке национального достояния, каким является наш оркестр — первый профессиональный симфонический оркестр на всем Ближнем Востоке.

Следующей была хоровая капелла, затем — балетная труппа Оперного театра, а потом Государственный ансамбль танца. Позднее стали присуждать Президентские стипендии молодым деятелям культуры, появилась Красная книга одаренных детей и многое другое. Этими неординарными мерами Гейдар Алиев сохранил высокий уровень профессионализма нашей культуры».

Надо сказать, что деятели культуры Азербайджана высоко ценили заботу и внимание к ним руководителя государства. Их благодарная память, в частности, проявилась на прошедшей в 1999 году церемонии вручения им высоких наград азербайджанского государства — орденов «Независимость» и «Слава», которые Гейдар Алиев вручал лично. Так, народная артистка Азербайджана Лейла Бадирбейли поблагодарила его за проявляемую о них заботу. «Вы не забываете о нас в своей трудной и напряженной работе, и мы это очень ценим»,— сказала она.

«Я постоянно задаюсь вопросом, есть ли в мире второй такой глава государства, который оказывал бы столько внимания культуре, проявлял заботу о ее развитии», — сказал на церемонии вручения народный артист республики композитор Сулейман Алескеров.

Воспоминания о Гейдаре Алиеве, которыми деятели культуры неустанно при случае делятся, обогащая образ общенационального лидера Азербайджана дополнительными красками, яркими чертами личности, также представляют собой особую ценность как для нынешнего, так и для будущих поколений. Им будет у кого учиться высокому профессионализму и культуре.

Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА