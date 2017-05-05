Тофик Аббасов

Мультикультурализм, как олицетворение уважительных отношений в человеческом сообществе, существует на протяжении столетий.

Будучи проверенным противоядием в свете опасных тенденций и трансформаций, и он подвержен разрушительным воздействиям. Следствием этого и становятся конфликты и войны на межэтнической, межрелигиозной основе, с которыми человечество сталкивается поныне.

Во избежание тяжелых и непредсказуемых изменений на глобальном уровне, ради предотвращения новых коллизий политические и общественные институты, творческие элиты снова обращаются к исторической практике, чтобы предвосхитить опасности, создать надежные механизмы защиты перед лицом новых рисков. Поиск функциональных и оригинальных форматов изучения и пропаганды позитивного опыта подвластен силам, которые нацелены на реальный прорыв ради общего блага.

Показательным в этом контексте может стать Научно-практическая конференция «Гейдар Алиев, молодость, мультикультурализм», который начнет свою работу в начале будущей недели в одном из древнейших образовательных центров Европы – Гумбольдском университете Германии с участием ученых, исследователей, студенчества из многих стран мира.

В наше время аналогичные мероприятия проводятся повсеместно, и искать сенсационное начало в предстоящем мероприятии может и не логично.

Однако есть довольно интересная особенность в событии, которое выгодно отличает Гумбольдскую конференцию от многих ей подобных.

Азербайджан, став одним из признанных центров мультикультурализма в мире, превратился в активную платформу, на которой разворачивается поистине масштабная научно-практическая работа с участием интеллектуального актива десятков стран. Результаты исследований, дискуссии ученых и практиков, расширение круга участников активных действий дают зримый результат.

Обнадеживающий разворот таких проектов Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ), как летние и зимние Школы мультикультурализма (для местных и зарубежных студентов), преподавание дисциплины «Азербайджанский мультикультурализм» в высших учебных заведениях страны и зарубежных государств, деятельность постоянных конференций и круглых столов дали плоды глобальному процессу разрядки. Многочисленные зарубежные партнеры прониклись пониманием важности усилий, которые оказывают рациональное воздействие на международные отношения посредством популяризации глубоких исторических и культурных корней азербайджанского культурного плюрализма.

Символично, что иностранные студенты, освоившие культурно-исторические коды азербайджанской толерантности, по собственной инициативе создав «Клуб друзей Азербайджана, ныне активно позиционируют на международной арене, бросая вызов деструктивным силам грозным оружием, имя которому культурное многообразие Азербайджана.

Не удивительно, что в качестве одних из инициаторов Гумбольдской конференции наряду с самим университетом древнего немецкого города и БМЦМ выступает международный студенческий «Клуб друзей Азербайджана».

Сопредседатели Клуба литовская студентка Саломея Лукайте и ее греческий коллега Дмитриос Аспроулис, их единомышленники из Эстонии, Германии, России, Болгарии, Израиля, Турции, Италии, других стран наряду с научно-педагогическим активом приняли деятельное организационно-творческое участие в разработке программы конференции. Она разнообразна и идейно-политически актуальна. Давнее многонациональное, религиозное и культурное разнообразие, сохранившее свою силу в Азербайджане, потому и влечет внимание представителей других стран, что являет собой пример здоровых общественных настроений, превращая страну в пространство предсказуемости и реального развития.

В начале 90-х годов прошлого века, когда политика национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева восстановила традиции толерантности и уважительного отношения к иным культурам, многообразие вновь получило развитие, как безальтернативная модель. Она окончательно была возведена в ранг нормы. С тех пор страна, следуя заветам политического патриарха, не только стоит на позициях открытости, но и инициирует многомерный диалог.

Конференция в Гумбольде – это свидетельство того, что мессиджи Азербайджана, благородные порывы политической и творческой элиты страны не только по достоинству оцениваются за пределами государства, но и находят адекватное понимание среди зарубежных кругов, воспринимаются в качестве сигнала к ответным действиям. Потому естественно, что за рубежом неуклонно растет численность друзей Азербайджана.

Об этом же свидетельствует и состав участников из числа зарубежных светил науки, специалистов, которые не покладая рук трудятся над превращением мультикультурализма в профилирующий элемент международной практики. Среди участников мероприятия обращают на себя внимание немецкие профессоры Клаус Вольф, Хендрик Бушотен, россияне Александр Нестеров и Олег Кузнецов, итальянки Клаудиа Паскуали и Андреа Коминчини и другие. Внушителен и научный десант из Азербайджана во главе с академиком Камалом Абдуллаевым и сучастием профессоров Мухтаром Имановым, Керимом Тахировым и другими. Встреча этих людей на одной площадке – это уже неординарное и многообещающее событие.

Высокий представительский уровень обещает серьезную и продуктивную работу в контексте сравнительного анализа различных моделей мульттикультурализма, выработки срединной стратегии работающих парадигм на базе совокупного научно-исследовательского материала.

Организаторы конференции довольно информированы о наличии огромного культурно-исторического потенциала в Азербайджане, реально обогащающего межцивилизационный диалог, потому считают важным превращение достижений мультикультурализма одной конкретно взятой страны в достояние общего характера.

Любое явление из глобальной общественной жизни только тогда имеет право на жизнь и процветание, когда становится доступным всем, когда вокруг него появляются международные сообщества. Мультикультурализм не исключение. Он может быть успешным, когда есть понимание необходимости сосуществования, важности толерантности, восприятие той или иной культуры в ее естественных основах и при наличии неформального желания жить без конфликтов с носителями других культур.

Для утверждения в умах современников этих истин и будут работать участники Гумбольдской конференции.