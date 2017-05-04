История возложила на великого лидера Гейдара Алиева две судьбоносные миссии — спасения и созидания.

Мудрый, решительный политический лидер и неподражаемый государственный деятель, он мастерски справился с обеими миссиями. Избавил Азербайджан от глубокого кризиса, хаоса и анархии, таких чудовищных угроз, как сепаратизм и утрата независимости. Все, кто пережил и видел тот период, хорошо помнят, какой ценой это далось.

Великий лидер вел борьбу одновременно на двух фронтах. С одной стороны, боролся с тяжелым наследием прошлого, а с другой, — шел непроторенной дорогой, создавая основы национальной государственности, национальной экономики. Азербайджан находился на перепутье, все приходилось начинать заново. Гений Гейдара Алиева позволил выбрать самый правильный путь, терпеливо, камень за камнем вновь возвести разрушенное здание. Была разработана стратегия коренных реформ, охватившая все сферы жизни страны, благодаря чему Азербайджан, избавившись от глубокого спада, вышел на ровный путь развития.

Реформист Гейдар Алиев

Жизнеспособность, устойчивый характер, успешные результаты стратегии реформ великого лидера Гейдара Алиева позволяют называть его великим реформатором и стратегом. То есть главное — это отнюдь не инициативы, законы и законодательные акты, а умение предвидеть, рассчитать результат каждой реформы. Феноменальная личность Гейдар Алиев, рекомендуя на первоначальном этапе не спешить, говорил: «Мы осуществляем реформы не в один день, не в один месяц, может, не в один год, а постепенно».

Естественно, вначале необходимо определиться с целью и лишь после этого можно думать о реформах. Цель Гейдара Алиева заключалась в обеспечении благополучной жизни для народа, построении демократического и правового национального государства, увековечении независимости, превращении Азербайджана в авторитетную страну мира. Азербайджан становился членом престижных международных структур, уверенно интегрировался в мировое сообщество. Необходимо было время, чтобы понять истину, скрывавшуюся за мыслями великого лидера: «Членство в Совете Европы — это не мед, а, может, даже перец». Хотя перец жжет, Азербайджан не свернул с пути интеграции. Несмотря на то, что в мире, в том числе в Европе, и сегодня продолжается обидная для нас политика двойных стандартов. Однако мы, преодолев трудности, давление извне, уверенно идем к целям, намеченным великим лидером 20—25 лет назад.

Основной фактор, обеспечивающий успех начатых Гейдаром Алиевым и продолжающихся сегодня реформ, постоянно совершенствуемых и приводимых в соответствие с современным этапом развития, заключается в том, что они не только опираются на мировой опыт, но и учитывают национальный менталитет, национальный образ мышления. Эти реформы однозначно берут начало в первой национальной Конституции, принятой в 1995 году. Принятие Конституции создало правовую базу для реформ во всех областях. Сегодня, по прошествии многих лет, мы можем более отчетливо увидеть, как изменилась, обогатилась ценностями наша жизнь, с чего мы начинали и к чему пришли.

Реформы, черпающие силы в идеях Гейдара Алиева, очень многоспектрны и многогранны, это — богатое наследие и школа. Это наследие, наверное, еще долго будет изучаться, исследоваться и анализироваться, из него будут сделаны выводы для будущего. Мне же хотелось бы коснуться ряда моментов, привлекающих особое внимание, поделиться личными наблюдениями, мыслями и суждениями.

Земельная реформа Гейдара Алиева и азербайджанская модель развития аграрного сектора

То или иное новшество, в особенности реформы трансформационного характера, обычно воспринимается неоднозначно, вызывает полемику. Земельная реформа великого лидера являлась именно таким радикальным шагом. Наряду с теми, кто приветствовал инициативу Гейдара Алиева о передаче земли крестьянам, нашлись и скептики. Некоторые поднимали шумиху, утверждая, что сельское хозяйство развалится, в стране возникнет нехватка продовольствия. Гейдар Алиев считал, что последнее слово в этом судьбоносном вопросе за народом. Поэтому проект был вынесен на всенародное обсуждение и одобрен. Затем была подготовлена соответствующая программа и создана правовая база. Касаясь итогов первого этапа реформ, великий лидер говорил: «Мы прибегли к радикальным мерам в проведении земельных реформ. Должен сказать, что результат идеален. Причем это только начало».

Процесс, естественно, протекал трудно. Распределение земель являлось чувствительным вопросом, поэтому возникали споры, некоторые должностные лица допускали случаи зло-употребления. Несмотря на все трудности, крестьянин стал хозяином земли.

Земельная реформа на пространстве бывшего СССР впервые была проведена именно в Азербайджане.

Обратим внимание на некоторые характерные факты. В результате земельной реформы было упразднено более 2 тысяч колхозов и совхозов. Часть плодородных земель, принадлежавших коллективным хозяйствам, была передана 870 тысячам семей — примерно 3,5 миллиона субъектам. В стране стали применяться три формы земельной собственности — государственная, муниципальная и частная. Великий лидер с большой дальновидностью говорил, что развитие аграрного сектора в Азербайджане будет зависеть от результатов земельной реформы. Жизнь подтвердила эти его слова.

Аграрно-земельные реформы — это не разовая кампания. То есть передача земли крестьянам либо выделение ее в государственную или муниципальную собственность — это еще не все. В первое время люди не имели конкретного представления о том, как пользоваться долевыми землями. С другой стороны, для возделывания земли необходимы были техника и финансовые средства. Но ведь далеко не все обладали такими возможностями.

Прошли годы, Азербайджан окреп, и государство пришло на помощь крестьянину: был создан «Агролизинг», производителям на льготных условиях были предложены техника, удобрения, породистый скот. Вот уже некоторое время им предоставляются субсидии и льготные кредиты, применяются льготы в обеспечении топливом, смазочными маслами, налогообложении. Все это свидетельствует об успешном продолжении на нынешнем этапе развития Президентом Ильхамом Алиевым аграрно-земельных реформ, начатых Гейдаром Алиевым в 90-х годах минувшего столетия.

В Азербайджане, переживающем в настоящее время постнефтяной период, аграрная сфера вышла на ведущие позиции в ненефтяном секторе, ее доля в валовом внутреннем продукте с каждым годом растет. Сегодня поставлена такая важная задача, как повышение экспортного потенциала отрасли. Сокращение нефтяных доходов особенно актуализировало данный вопрос. Президент Ильхам Алиев дал соответствующим государственным структурам серьезные поручения, связанные с развитием экспортоемких отраслей аграрного сектора — хлопководства, табаководства, шелководства и фундуководства — и лично контролирует их исполнение.

Азербайджан может компенсировать недополученную в результате снижения цен на нефть валюту за счет ненефтяного сектора, в особенности аграрной отрасли, и это уже реалии дня. Бренд Made in Azerbaijan как экологически безопасная продукция стал привлекать внимание мира. Речь Президента Ильхама Алиева на недавнем республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции создает наглядную картину экспортного потенциала аграрного сектора: Азербайджан занимает четвертое место в мире по производству и экспорту фундука. Экспорт фундука принес стране валюту на сумму 105 миллионов долларов. Анализируя перспективы данной отрасли, Президент сказал, что «мы спокойно можем довести эти 105 миллионов до 200 миллионов». Другие экспортные показатели таковы: помидоры — 94 миллиона, хурма — 68 миллионов, сахар — 62 миллиона, хлопок — 24 миллиона долларов. Еще несколько интересных фактов: за три месяца этого года экспорт хлопка-волокна увеличился более чем на 700, молочной продукции — на 260, яблок и гранатов — соответственно на 144 и 125 процентов.

Начиная 20 лет назад аграрные реформы, передавая землю крестьянам, Гейдар Алиев, наверное, предвидел сегодняшний день, думал о постнефтяном периоде, продовольственной безопасности страны.

Еще одна важная цель связана с полным обеспечением самой страны сельскохозяйственной продукцией. Если посмотреть на основные показатели по самообеспечению, то картина полностью прояснится. К примеру, сегодня Азербайджан обеспечивает себя говядиной на 92 процента, бараниной — на 99 процентов, птицей — на 98,6 процента, яйцами — на 99,6 процента, молоком и молочной продукцией — на 80 процентов. На фоне этих показателей вспоминаются дни, когда в начале 1990-х годов мы, простаивая в длинных очередях, покупали по талонам замороженное мясо. В области зерноводства, плодоводства, овощеводства также повышается уровень самообеспечения, сокращается зависимость от импорта. Наряду с продовольственной безопасностью, это означает экономию валютных резервов.

К качественно новому этапу развития аграрного сектора нас привели реформы, начатые в 1996 году великим лидером и продолженные на современном этапе в соответствии с велением времени Президентом Ильхамом Алиевым. Это одновременно позволило максимально сократить негативное влияние глобального финансово-экономического кризиса на нашу страну. Таким образом, появилась азербайджанская модель развития аграрного сектора, привлекшая внимание всего мира.

Отменив цензуру, Гейдар Алиев зажег «зеленый свет» перед печатью

Развитие демократии, путь строительства демократического общества проходят через свободу слова, мысли и печати. Неслучайно, проблемы, с которыми азербайджанская печать столкнулась в начале 90-х годов минувшего столетия, серьезно беспокоили

Гейдара Алиева, побуждали его к поиску возможных путей решения. В частности, тяжелыми оковами для медиа стала цензура. Великий лидер ждал удобного времени и условий для начала реформ в области печати. Это произошло в 1998 году.

Если взглянуть на общественно-политическую, военную картину того периода, то станет ясно, почему Гейдар Алиев отменил цензуру спустя пять лет после прихода к власти. Армяне перешли в наступление по всему фронту, в южном регионе подняло голову сепаратистское движение, определенные внешние силы совершали открытые провокации против нашей страны. Что же касается самих работников медиа, то среди них было немало некомпетентных людей, а порой даже лиц, превратившихся в инструмент в руках сепаратистов и провокаторов. В таких условиях предоставление печати безграничной свободы могло сработать против пока еще хрупкой независимости.

Гейдар Алиев одну за другой преодолел угрозы, утвердил общественно-политическую стабильность, имевшую жизненно важное значение для страны. Теперь уже можно было приступать к коренным реформам в области печати. Хорошо помню, какую мощную реакцию в обществе вызвал Указ великого лидера «О дополнительных мерах в области обеспечения свободы слова, мысли и информации в Азербайджанской Республике» от 6 августа 1998 года. Если земельная реформа считалась революционным шагом в экономической сфере, то отмена цензуры данным Указом была встречена как столь же радикальное решение.

Что же произошло потом? Мои коллеги праздновали упразднение Главлита. Одновременно с этим газеты, находившиеся под контролем оппозиции, перешли в наступление на чиновников. В некоторых случаях вместо критики звучали оскорбления и клевета, что приводило к обострению отношений между печатью и чиновниками. Судебные тяжбы, связанные со СМИ, стали обыденным явлением. Гейдар Алиев предвидел проблемы, которые могли быть вызваны переходным периодом, знал об их неизбежности. На одном из совещаний, обращаясь к чиновникам, он говорил: «Видите, пишут и обо мне. Но я ни на кого не подаю в суд».

Ажиотаж постепенно проходил, все с течением времени становилось на свой путь.

Спустя некоторое время начались институциональные реформы. Через два года после упомянутого Указа было упразднено Министерство печати и информации. В 2002 году в Закон «О средствах массовой информации» был внесен ряд изменений и дополнений, тем самым отменено положение, связанное с государственной регистрацией печатных изданий. Теперь для того, чтобы выпускать газету, достаточно было одного заявления.

С созданием спустя некоторое время, в 2003 году, на первом съезде журналистов Азербайджана Совета печати началось применение саморегулирования печати, таким образом, отношения между обществом и медиа стали постепенно нормализироваться.

Это — еще один пример жизненности и дальновидности стратегии реформ Гейдара Алиева. Так же, как жизнь не стоит на месте, так и любая реформа требует подхода к себе в соответствии с велением времени. Мы живем в совершенно иное время, чем 20 лет назад. Президент Ильхам Алиев, который с 2003 года вывел Азербайджан на путь динамичного развития, предпринимает не имеющие аналога шаги в области расширения свободы слова и печати. Нигде в мире государство не оказывает непосредственную помощь печати и не оплачивает долги той или иной газеты издательству. Возможно, впервые это сделало Азербайджанское государство. На основании Распоряжения, подписанного Президентом в феврале 2006 года, государство взяло на себя погашение долгов газет издательству.

В последующие годы Президент Ильхам Алиев принял решение об оказании единовременной материальной помощи СМИ, была намечена концепция государственной поддержки развитию медиа. В 2009 году был создан Фонд государственной поддержки средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики.

Строительство и предоставление журналистам жилья за счет государственных средств также является событием, не имеющим аналога в мировой практике. Эта поддержка, внимание и забота представляют исключительное значение в повышении экономической независимости СМИ и профессионализма журналистов, усилении роли медиа в строительстве гражданского общества. Кроме того, Интернет в Азербайджане доступен для всех, каждый может свободно выражать свои мысли в социальных сетях.

Где можно встретить лучшую модель свободы слова и печати?

Отмена смертной казни и гуманизация политики наказания

В начале этого года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Тем самым начатые еще в середине 1990-х годов великим лидером Гейдаром Алиевым судебно-правовые реформы вступили в качественно новый этап.

10 февраля 1998 года в Азербайджане была отменена смертная казнь. Это был очень смелый шаг, основанный на принципах уважения к правам человека. Отмена смертной казни была обусловлена философско-правовыми взглядами Гейдара Алиева, его позицией, опирающейся на глубокий научный анализ, мировую практику и реальность. «Всесторонне проанализировав уголовно-правовую политику, будучи приверженным таким высоким идеям, как справедливость, свобода, гуманизм и человеколюбие, я пришел к выводу об отмене смертной казни в нашей стране и выступил с этим историческим заявлением», — подчеркивал великий лидер.

Спустя ровно 19 лет — 10 февраля 2017 года Президент Ильхам Алиев подписал вышеотмеченное историческое Распоряжение. Возможно, совпадение дня и месяца — чистая случайность. По сути же, внимание привлекают, в первую очередь, преемственность в реформах, логическое продолжение намеченного великим лидером стратегического курса.

Смертная казнь и сегодня часто выносится на повестку дня в мировом масштабе. В Азербайджане тоже есть сторонники проведения жесткой политики наказания. Однако насколько эффективны смертная казнь и другие жесткие наказания в предупреждении преступлений?

Когда речь заходит об этом, я вспоминаю приговор, вынесенный в советское время судом в одном из отдаленных уголков Азербайджана. В одном из районов начальник управления лесного хозяйства за взятку в 10 рублей был приговорен к наказанию в виде ареста сроком на 10 лет: по одному году тюрьмы за каждый рубль! Или же расхитители государственного имущества на крупную сумму, взяточники приговаривались к смертной казни, приговоры хладнокровно приводились в исполнение.

Несмотря на проведение жесткой политики наказаний, не сокращались ни уровень, ни масштабы преступности. Сегодня в некоторых странах, в том числе в ряде штатов США применяется смертная казнь. Однако это не способствует предотвращению насилия, убийств и грабежей. В штате Калифорния преступность достигла такого уровня, что федеральное правительство думает о вмешательстве в устрашающий ход событий. Или в соседнем с нами Иране виселица не может заставить наркоторговцев отказаться от этого пути. В Азербайджане же, идущем по пути гуманизации политики наказания, где смертная казнь отменена, уровень преступности, в особенности, количество тяжких преступлений, с каждым годом сокращается. Это реальный факт, подтверждающий, что осуществленные в нашей стране судебно-правовые реформы привели к положительным результатам.

Что же касается борьбы с коррупцией, то Азербайджан создал такую уникальную модель, как ASAN xidmяt. Эта модель, являющаяся инициативой Президента Ильхама Алиева, сведя до минимума контакты между чиновниками и гражданами, полностью оправдывает себя как успешный механизм борьбы с коррупцией и взяточничеством. Неслучайно, брендом ASAN xidmяt заинтересовались сегодня даже развитые страны мира. Данная модель отличается высокой культурой обслуживания, вносит неоценимый вклад в устранение волокиты, бюрократии, взяточничества. Можно ли было добиться всего этого жесткими мерами наказания?

Таким образом, Президент предпринял еще один исторический шаг. Специалисты, одобряющие Распоряжение о гуманизации политики наказания, единодушны в том, что данный документ заложил начало перехода правовых реформ в области уголовного преследования и исполнения наказаний в качественно новый этап.

Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров так охарактеризовал значение документа: «Распоряжение обеспечит принятие комплексных институциональных, законодательных практических мер для либерализации уголовно-правовой политики, ограничения применения мер в виде ареста и лишения свободы за не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, декриминализации преступлений, устранения фактов, создающих условия для коррупции в области уголовного преследования и исполнения наказаний и применения современных информационно-коммуникационных технологий. Оно придаст импульс осуществлению очередной волны реформ в каждом из отмеченных направлений».

Данные меры, являющиеся продолжением судебно-правовых реформ, привлекают внимание как по сфере охвата и масштабам, так и в силу своего гуманизма и целей. Они свидетельствуют о том, что Президент Ильхам Алиев придает особое значение воспитательной роли освобождения от наказания, исправлению лица без изоляции от общества, устранению факторов, создающих условия для преступления.

Формула успеха: преемственность и последовательность в реформах

В азербайджанской практике реформ внимание, в первую очередь, привлекают преемственность и последовательность. Из вышеотмеченных примеров можно убедиться в том, что это является формулой успеха. Реформа дает реальные результаты, когда поэтапно проводится одновременно в рамках конкретного периода и условий.

Было бы уместно привести несколько характерных примеров, подтверждающих верность данного вывода. Передав 20 лет назад землю крестьянам, великий лидер заложил основу аграрных реформ. Он знал, что на этом дело не заканчивается. Для возделывания земли, получения высокого урожая крестьянам нужны техника, удобрения, семена и финансовые средства. Но в то время бюджет был ограничен, поэтому государство не имело возможности помочь крестьянам. Прошли годы, Азербайджан укрепился, увеличились бюджетные средства. И тогда Президент Ильхам Алиев, руководствуясь принципом преемственности и устойчивости в реформах, стал принимать меры, обеспечивающие развитие частного сектора. Как мы уже отметили, сегодня государство оказывает фермеру всестороннюю поддержку: предоставляет льготы, связанные с обеспечением техникой, семенами, удобрениями, топливом, в связи с налогами. Выделяются кредиты на приоритетные проекты и отрасли производства.

Путь развития, пройденный Азербайджаном в последние 14 лет, достигнутые им потрясающие успехи органично связаны с системным, творческим продолжением в соответствии с велением времени Президентом Ильхамом Алиевым идей великого лидера, намеченных им пути и стратегии. Взгляды Президента, связанные с демократией, привлекают внимание оригинальностью и логичностью: для формирования истинно демократического общества в первую очередь необходимо создать материальную базу. В странах со слабой экономикой слаба и демократия. Экономические реформы должны идти параллельно с политическими реформами, дополнять друг друга. В противном случае любой успех будет преходящим.

Верность этих взглядов, мыслей подтверждает сама жизнь. В настоящее время Азербайджан является одной из передовых стран мира по уровню экономического развития. А это, в свою очередь, открывает путь обеспечению более последовательного характера строительства гражданского общества, достижению национального согласия. Особенно характерна в этом контексте тенденция формирования нормального диалога между политическими силами в вопросах, связанных с общенациональными интересами, то, что проявления радикализма в политике уступают свое место либерализму. Решительные шаги, предпринятые Президентом в последнее время в области строительства гражданского общества, расширения свободы слова и печати, обеспечения плюрализма мнений обусловлены именно сложившейся благоприятной средой.

Вы, наверное, помните, какие усилия Гейдар Алиев прилагал для защиты частного сектора, предпринимателей от вмешательства административных органов, необоснованных проверок. На одном из проведенных совещаний он даже поручил установить в коридоре урну, чтобы предприниматели опускали туда свои жалобы. Как продолжение экономических реформ, Президент Ильхам Алиев на последующем этапе принял более радикальное решение: все проверки в частном секторе были приостановлены на два года, в государственной регистрации субъектов предпринимательства стала применяться система «единого окна». Спустя некоторое время была сокращена налоговая нагрузка предпринимателей, созданы структуры, оказывающие им необходимую технико-правовую помощь, информационные, логистические и другие услуги, апелляционные советы.

Таким образом, политико-экономические итоги 1993—2017 годов дают полное основание сделать следующий вывод: идеи великого лидера Гейдара Алиева, начатые им реформы, успешно, творчески продолжаемые Президентом Ильхамом Алиевым, избавив Азербайджан от спада, вывели его на путь большого и невероятного развития.

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Французский политолог Жан Блондель так характеризует политическое лидерство: «Политическое лидерство— это власть, осуществляемая одним или несколькими индивидами, с тем, чтобы побудить членов нации к действиям». Харизматичный, мудрый, решительный лидер Гейдар Алиев смог побудить к действиям, мобилизовать весь народ. В тяжелых и противоречивых условиях, когда страна переживала глубокие политико-экономические потрясения, за короткое время были достигнуты успехи, можно сказать, во всех сферах жизни, Азербайджан стал уверенно интегрироваться в мировую экономическую систему. Одновременно со строительством независимого государства была создана совершенно новая по сути азербайджанская модель реформ. С 2003 года под руководством нового лидера — Президента Ильхама Алиева начался второй этап реформ. Этот этап, основанный на принципе преемственности и последовательности в реформах, приносит Азербайджану все новые и новые успехи, открывает более широкие горизонты.

Аслан Асланов,

генеральный директор АЗЕРТАДЖ