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Точка зрения

Сванте Корнелл: США необходимо восстановить свой авторитет на Кавказе 04.05.2017 15:48

Соединенные Штаты должны восстановить свой механизм давления и авторитет в беспокойном регионе Южного Кавказа, зажатом между Россией, Турцией и Ираном.

Об этом пишет в своей статье директор американского исследовательского центра «Институт Центральной Азии и Кавказа», а также сооснователь Института политики безопасности и развития в Стокгольме аналитик Сванте Корнелл.

«Значимость Кавказа никогда не измерялась цифрами. Он важен как точка пересечения географических, культурных и геополитических путей», - пишет Корнелл в своей статье, опубликованной на сайте The American Interest.

«Как и во времена Монголов или Тамерлана или борьбы между Российской, Оттоманской или Сефевидской империями, так и сегодня Кавказ является своего рода местом встречи, мостом или барьером между востоком и западом, севером и югом, между Европой и Азией, Россией и Ближним Востоком», - говорится в статье.

Находившийся под российским контролем с начала XIX века, сегодня Кавказский регион медленно, но уверенно восстанавливает свои позиции на международной арене, пишет аналитик. Несмотря на глубокие разногласия, все три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Грузия и Армения – стремятся к тесным взаимоотношениям с США.

Сегодня регион зажат между несколькими ключевыми аспектами, меняющими систему европейской безопасности. Среди них Сванте Корнелл называет агрессивную экспансию России, исламский радикализм, растущие амбиции Ирана на Ближнем Востоке, а также противоречия, раздирающие Турцию.

«Безусловно, все это должно привлечь внимание Соединенных Штатов к региону с тем, чтобы США разработали последовательную политику по отношению к нему», - пишет Корнелл.

Однако за последнее десятилетие произошло обратное, отмечает он. В то время как 10 лет назад США имели значительное влияние во всех трех странах Южного Кавказа, после того как эра Обамы уступила место эре Трампа, у Вашингтона не осталось какой-либо четкой политики по отношению к этому региону. В итоге интересы США больше не занимают значимого места в процессе принятия решений лидерами Азербайджана, Грузии и Армении.

«Результат говорит сам за себя. В 2013 году Армения отклонила проект ассоциативного соглашения с ЕС, согласившись войти в руководимый Москвой Евразийский экономический союз.  Отношения США с Азербайджаном – единственной страной региона, граничащей как с РФ, так и с Ираном – к 2015 году ухудшились до предела», - пишет Корнелл.

«Даже в Грузии – любимице и демократов, и республиканцев – на сегодняшний день не считают необходимым включать прозападные фигуры в свои избирательные кампании», - добавляет он.

Автор пишет, что Соединенные Штаты практически дезинтегрировались с Кавказа, и, как следовало ожидать, мало что от этого изменилось к лучшему в регионе.

Наиболее очевидным примером он считает широкомасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в апреле 2016 года, приведшие к сотням жертв и вызвавшие опасения новой полномасштабной войны.

И если нынешняя тенденция не изменится, то Вашингтону, как полагает Корнелл, не следует удивляться, если события на Кавказе приведут к новым проблемам, влияющим на стабильность самих США, а также долгосрочные интересы США в более широком регионе.

Сванте Корнелл убежден, что Америке стоит пересмотреть свою политику по отношению к Кавказу, принимая во внимание реалии региона, а также придерживаясь реалистичного подхода в плане увеличения американского влияния.

«В результате ошибочного восприятия глобального баланса сил авторитет США на Кавказе сегодня ниже, чем когда-либо с момента обретения странами региона независимости», - пишет автор.

По его мнению, политикам пора осознать необходимость существенного вложения времени и политического внимания в регион, в целях изменения восприятия Запада.  

«Если США решатся на это, то можно ожидать усиления рычагов западного влияния в этом маленьком, но, тем не менее, важном регионе, что отразится на положении Америки и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии, и в Восточной Европе», - убежден Корнелл. 

С полной версией публикации можно ознакомиться в разделе News Hub:

The Raucous Caucasus: the US must restore its leverage and credibility in the region

Елена Остапенко

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