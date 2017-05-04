Недавно в СМИ была выставлена фотография миниатюрного экземпляра Корана, хранимая ныне в Музее Гейдара Алиева города Нахчыван. Эта книжечка примечательна тем, что ее всегда с собой, в кармане пиджака носил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

О привязанности Гейдара Алиева к религии Аллаха я знаю со студенческих лет. Он, его братья, многие в его роду носят имена наших святых. То есть по своему родовому, семейному происхождению Гейдар Алиев связан с исламом. Он часто выступал в мечети «Тезепир», оттуда же начался его последний путь в этом мире. Говорить об отношении Гейдара Алиева к исламу мне важно, что связано с моей деятельностью в редакции Энциклопедии Азербайджана. Я был заместителем Расула Рзы — ее редактора. Мне захотелось, чтобы информация о наших мечетях вошла в эту энциклопедию, что было делом невозможным для того периода времени. В первую очередь дело касалось мечети «Биби-Эйбат», которой как таковой и не было — она была разрушена. С помощью моего друга в архиве — Атахана Пашаева — я раздобыл черно-белую фотографию мечети для внесения в энциклопедию…

Привязанность Гейдара Алиева к религии видна из того, что он добился восстановления этой мечети, для чего пришлось изменить направление дороги, осуществить перенос значительного количества могил кладбища, что нелегкое дело.

Вовсе не случайны привязанность Гейдара Алиева к религии, придание им важности исламским ценностям. Если народ не чтит религиозные, свои моральные ценности, то он обречен на исчезновение, и это прекрасно знал Гейдар Алиев. Ислам является священной религией, и человек, у которого с точки зрения философии сознание и разум находятся на своем месте, после знакомства с ней обязательно чувствует влечение к ней. Как это случилось со многими гениями человечества. Любовь Гейдара Алиева к религии Аллаха, его уважение к национально-нравственным ценностям объясняются и тем, что ислам является самой совершенной божественной религией.

Приведу такой пример. В 1998 году саудовский король прислал письмо Гейдару Алиеву о выделении за свой счет квоты для 150 паломников для посещения Каабы. Общенациональный лидер на высоком, должном уровне отправил такое количество людей в паломничество. Я тогда был деканом исторического факультета государственного университета и также получил соответствующее предложение от Гейдара Алиева. Конечно же, у меня было желание посетить святыни ислама — города Мекку и Медину. Больше того, я с собой туда взял и своего друга-историка, преподавателя БГУ, ныне покойного Миргейдара Мирзоева, который происходил из семьи сеида, и после паломничества совсем преобразился. Хочу сказать, что Гейдар Алиев и в этом вопросе, как и в других, более или менее принципиально важных, не оставил меня без внимания.

На сайт Международной электронной библиотеки «Наследие Гейдара Алиева» ( http://lib.aliyev-heritage.org ) выставлено немало выступлений Гейдара Алиева, в той или иной степени касающиеся ислама. Вот отрывки, цитаты из его речи в мечети «Тезепир» на церемонии, посвященной третьей годовщине Ходжалинского геноцида: «Мы сами должны защищать себя, свою независимость, идя путем, предначертанным нам Аллахом, мы должны открыть свой путь и двигаться вперед этим путем». В другом месте речи общенационального лидера читаем: «Путь, на который мы вступили, — это путь верности нашим нравственным ценностям, традициям, религии, языку, истории. Насколько мы будем верны всему этому, настолько сможем осознать причины сегодняшнего тяжелого положения, будем помогать друг другу, поддерживать друг друга и сможем дать отпор армянским оккупантам».

Конечно, достойны внимания все выступления Гейдара Алиева, например, в той же мечети после паломничества в святые города Мекку и Медину. Вот как Гейдар Алиев делится своими впечатлениями: «… я пережил там самые возвышенные чувства в своей жизни, моя душа возрадовалась, мой дух воспрянул. Потому что я родился мусульманином и жил как мусульманин. Это было моим самым большим желанием — посетить столь священные для мусульманина места. И я достиг своего желания и намерения». Гейдар Алиев в той же мечети по случаю дня Ашуры говорил, что «мы и после этого будем идти по пути Корана — Шарифа, пророка Мухаммеда и никогда не забудем героизм имама Гусейна и всех его соратников, ставших шехидами во имя справедливости, истины, земли, Родины. Мы преклоняем голову перед памятью убитого имама Гусейна и его соратников. Я уверен, что наш народ всегда будет верен своим традициям, обычаям, религии, идеям». В другой раз, на мероприятии по случаю возвращения паломников из хаджа на Машиностроительном заводе имени Саттархана Гейдар Алиев призывал «прилагать усилия к очищению, возвышению, укреплению народа с точки зрения духовности. …И поэтому чистые по духу люди, те, кто служат религии, должны осознать то, насколько прекрасным даром для каждого человека, каждой личности является исламская религия, должны призвать людей к духовной чистоте и добиться этой цели». Гейдар Алиев отметил, что «возвращаясь из года в год к нашим духовным ценностям, традициям, мы сможем достичь этого в нашей стране, нашем обществе».

Горжусь, что по тому же пути пошел и Ильхам Алиев. Не забуду слова, сказанные Президентом на разговении во время месяца Рамазан, куда Ильхам Алиев впервые был приглашен председателем УМК Аллахшукюром Пашазаде. Загодя скажу, что Президент ежегодно присутствует на таком традиционном разговении. Но то было в первый год правления Ильхама Алиева, и потому Аллахшукюр Пашазаде был немного не уверен в себе. В своем выступлении он дал знать, что был в беспокойстве относительно принятия приглашения руководителем государства, чему могла помещать его чрезмерная занятость. Ответ Президента Ильхама Алиева был прост: «Я никогда не забываю исторических друзей, людей, с которыми держал связь. Моя должность изменилась, но мое доброе отношение к людям остается неизменным».

При Ильхаме Алиеве восстановлена мечеть 743 года в Шамахе, одна из самых древних на Кавказе, которая была разрушена во время геноцида населения страны армянами. Хочу выразить особую признательность главе государства за возведенную Мечеть Гейдара — самую большую на Кавказе. Этим шагом Ильхам Алиев возрадовал душу своего отца. Президент, который, как и его отец, всей семьей совершил паломничество в Мекку, и где им разрешили войти в Каабу и совершить там намаз, знал, что гениальная личность Гейдар Алиев был сторонником единства в исламе, жил идеей объединения исламского мира. Потому Ильхам Алиев добился, чтобы в Мечети Гейдара был совершен намаз единства мусульман Азербайджана, когда плечом к плечу молились представители шиитов и суннитов страны. Такое богослужение достойно очень высокой оценки.

Президент Ильхам Алиев как-то сказал: «несколько лет назад я посетил святую Каабу в Мекке и возносил молитвы о реализации намерений — чтобы в Азербайджане была возведена Мечеть Гейдара, самая большая мечеть.

Как мусульманин, я рад, что мне удалось добиться этого, и в то же время я рад тому, что трижды молился в святыне Каабы». И мы, в свою очередь, помолимся, чтобы Всевышний Аллах принял мольбы нашего Президента, укрепил его стопы в исламе. А ведь ему не сладко приходится на своей должности. Так, Ильхам Алиев признавался, что Армению Европа поддерживает потому, что азербайджанцы — мусульмане. По словам Президента, «имеют место двойные стандарты. В чем причина? Спрашиваешь — ответа нет. Это тоже своего рода тактика. Когда вопрос не устраивает, на него не отвечают. Но мы знаем ответ — двойные стандарты. Здесь играет роль религиозный фактор. Мы — мусульмане, поэтому к нам относятся с позиции двойных стандартов».

В своей другой речи Ильхам Алиев признался в том, что «на нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан никогда не даст на это согласия. Нагорный Карабах — наша неотъемлемая историческая земля и мы восстановим нашу территориальную целостность».

Как бы там ни было, каждый народ, каждое государство должно защищать свои ценности. В тяжелые годины нас всегда спасало религиозное единство. Так было и в годы геноцида 1918—1920 гг., так было и после Кровавого января.

Если мы в своей религии, поклонении, веровании допускаем какие-то ошибки, отклонения, искажения, то будем допускать большие ошибки во всем. Это означает, что для нас нет ничего святого. Мы не можем трогать то, что является для нас святым, мы обязаны его беречь. Ислам, в отличие от других религий, в том числе божественных, является единобожием, в чем и заключается его главное преимущество и сила. Если не тронем, побережем эту святость религии Аллаха — его единобожие, тогда мы сможем сохранить святой свою семью, защитить свою родину, во всем сохраним свою святость.

Уверен, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане Годом исламской солидарности и предстоящие в нашей стране Игры исламской солидарности послужат укреплению отношений между мусульманскими странами. Объявление 2017 года Годом исламской солидарности является наглядным свидетельством того, что Президент Ильхам Алиев придает особое значение солидарности исламского мира. Этой инициативой глава нашего государства впервые в истории адресовал политический месседж всему исламскому миру, подчеркнул важность выступления с единой позиции, достижения солидарности. Это также наглядное свидетельство высокой оценки, данной Президентом Азербайджана исламской религии и солидарности мусульманского мира.

Ягуб Махмудов,

член Научно-религиозного совета УМК, заслуженный деятель науки, академик, директор Института истории