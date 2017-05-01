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Точка зрения

Arabian Travel Market: Дубай раскрывает секреты успеха в развитии туризма - ФОТО 01.05.2017 10:50

С 24 по 27 апреля 2017 г. в Дубае прошла 17-я ближневосточная международная туристская выставка Arabian Travel Market (АТМ).

Выставка прошла успешно под патронажем Его Величества шейха Моххамед бин Рашид аль-Мактума, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, а также Департамента туризма и коммерческого маркетинга Правительства Дубая. 

С 1994 года, когда прошла первая выставка АТ М, ее показатели ежегодно увеличиваются на 10%.  В этом году на общей площади свыше 22 тысяч квадратых метров приняли участие 3 тысячи экспонентов из 87 стран мира, в том числе, 60 национальных туристских организаций из стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Центральной Африки, США и Юго-Восточной Азии, включая дебютантов с Филиппинских островов, из Вьетнама, Камбоджи, Румынии, Нигерии, Эквадора, Словении и Сан-Марино

В дни проведения АТМ было проведено 35 семинаров и технологических сессий, и ожидания от заключенных здесь бизнес-сделок составляли более 2,5 млрд долларов.

В среднем Arabian Travel Market ежегодно посещает около 26 тысяч  специалистов из 135 стран. В этом году АТМ вновь стала идеальной платформой для новых инициатив и проектов, услуг и предложений в туристском секторе региона и за его пределами. 

Отметим, что, по сообщению АзерТадж, Азербайджан на этой престижной выставке был представлен Министерством культуры и туризма, делегацию которого возглавил начальник отдела туризма Айдын Исмиев. Азербайджанский павильон объединил  40 туристических компаний нашей страны среди которых «PASHA TRAVEL», «Silk Way Travel/AZAL», «Absheron Hotel Group», «Zakher Travel Azerbaijan», «Аtlas Travel», «Azerbaijan Convention Bureau/ Baku Shopping Festival», «Baku City Circuit» и другие известные компании.

«Азербайджанский стенд посетил посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров и Генеральный консул нашей страны в Дубае Парвиз Исмаилзаде. В первый же день экспозиция нашей страны привлекла к себе большое внимание многочисленных посетителей, в числе которых профессионалы туристического рынка и потенциальные туристы. На стенде Азербайджана можно узнать о предложениях наиболее известных азербайджанских направлений, получить исчерпывающую информацию о туристическом потенциале и достопримечательностях нашей страны», - сообщалось в пресс-релизе по данному поводу.

По словам директора выставочной группы компании-организатора Reed Travel Exhibitions  Марка Уолша, этот год является переломным для туризма и гостеприимства в целом.

- Такое количество экспонентов и посетителей выставки, собравшихся вместе в очередной раз, указывает на ближневосточный регион, как один из самых быстрорастущих и наиболее динамичных рынков, – сказал он.

Грандиозность выставки действительно поразила: два огромных павильона, в которых в качестве экспонентов были представлены: авиакомпании; курорты и спа-центры; компании по прокату автомобилей; автобусные компании;  места для проведения конференций/поощрительных отпусков/встреч; круизные/паромные компании; наземные службы аэропортов; отели/службы размещения; представители служб интернет-поддержки; службы заказа билетов; организаторы специализированных праздников; представители телекоммуникаций/технических служб; туристические достопримечательности; туристические советы/ассоциации и так далее.

Обойти все 22 тысячи квадратных метров выставки – даже при том условии, если не задерживаться возле каждого из экспонентов, -  можно было только за несколько часов непрерывной ходьбы. И, возможно, не все удалось бы рассмотреть на один день. Тем более, что не задержаться было невозможно, настолько интересными, яркими и креативными были многие павильоны. 

Каждый из участников постарался максимально реалистично представить свой продукт или компанию: здесь можно было увидеть павильон с водопадами и птицами (безусловно, речь идет о визуальной и звуковой имитацией, но максимально реалистичной); увидеть огромные грузовики и роскошные автомобили; посетить павильоны оздоровительных центров и узнать обо  всех новшествах современной медицины и предоставляемых услуг; послушать лекцию о современном образе жизни и правильном подходе к досугу;  поучаствовать в настоящем Болливудском фильме  в одноименном парке развлечений или познакомиться с любимыми внезапно ожившими игрушками из Lego; почувствовать, что такое виртуальная реальность; познакомиться с настоящими туземцами из Тайваня; посидеть рядом со слоном из Индии (разумеется,  не настоящим), и еще многое, многое другое. Выставка бурлила и шумела, поток посетителей не заканчивался,  на каждом из представленных экспонентами стенде, в каждом павильоне заключались новые договора. 

Словом, АТМ – это такая «мини-модель мира»  в его самом лучшем и приятном виде: мультикультурализм, толерантность, разнообразие культур и традиций, доброжелательность и новые технологии. И, безусловно, новые проекты, которых у каждой из представленных компаний – в суммарном выражении, возможно, тысячи.

Основные посетители выставки – турагентства, организаторы различных конференций, представители экотуризма и экстремального туризма, организаторы групповых путешествий, специалисты по организации выходных, отели и группы отелей, наземные службы аэропортов,   туроператоры внутреннего и внешнего рынков, представители сферы туристических интернет-услуг, турагенты, специалисты по активному отдыху на выходных, технические службы/системы заказов, представители транспорта: воздушного, наземного, железнодорожного и водного транспорта.

И, конечно, журналисты, представляющие ведущие мировые издания. Представителем СМИ от Азербайджана в АТМ в этом году стало агентство 1news.az по приглашению дубайской авиакомпании flydubai. 

Сам стенд flydubai привлекал внимание экспозицией бизнес-класса бортов авиакомпании. Любой желающий мог убедиться в удобстве кресел, расположившись на них после долгого променада по павильонам АТМ.  Отметим, что стенд flydubai на АТМ  посетил Его Величество шейх Моххамед бин Рашид аль-Мактум, премьер-министр и вице-президент ОАЭ, правитель Дубая, и Его Величество шейх Хамдан бин Моххамед бин Рашид аль-Мактум, наследный принц Дубая.

Кроме того, здесь можно было попытать счастье и выиграть два билета на любой рейс flydubai, - для этого надо было лишь суметь успешно сыграть роль летчика: удержать штурвал во время виртуального полета, а затем – мягко посадить самолет.  

Авиакомпания flydubai на АТМ впервые представила свою программу бонусов OPEN, предлагающую простую и удобную схему накопления и использования бонусных баллов без минимального баланса и закрытых дат. На сегодняшний день к программе присоединились представители более 200 национальностей. При этом большинство участников OPEN -  из Индии,  их число составляет порядка 12% от общего. Второе место занимает Пакистан, за которым следуют Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ.  К слову, эта статистика также отображает разнообразие маршрутной сети flydubai.

Комментируя программу бонусов, исполнительный директор (Chief Executive Officer) flydubai Гейт Aль Гейт (Ghaith Al Ghaith), отметил: «Мы изменили концепцию путешествия в регионе, предоставив пассажирам свободу выбора и оплаты только тех услуг, которые им необходимы». А вице-президент по продвижению дополнительных услуг (Vice President of Ancillary Revenue) авиакомпании flydubai, Нахед Аль Кейли (Nahed Al Kheily), отметила: «Программа OPEN имеет минимум ограничений и предусматривает моментальное начисление бонусов.  Она проста и понятна. OPEN предлагает вознаграждение за каждый потраченный доллар. Мы расширяем наши партнерские отношения с отелями и ресторанами, лайфстайл- и розничными брендами, что позволяет клиентам OPEN зарабатывать бонусные баллы и продолжать их использовать для оплаты полетов, дополнительных услуг для любой поездки, в любой день и по любым маршрутам». 

Кроме того, совместно с Dubai Islamic Bank в ОАЭ запущена первая в своем роде ко-брендинговая карта программы OPEN, бонусы от flydubai, которая позволяет держателям карты зарабатывать больше бонусов, делая покупки внутри страны или зарубежом.  

Помимо этого, flydubai представила собственное туристическое подразделение «Holidays c flydubai», которое упростит организацию путешествий, предоставив клиентам возможность формирования индивидуальных туристических пакетов, включающих перелет, проживание в отеле и другие дополнительные услуги (трансфер, экскурсии, аренда автомобиля и т.д.). 

«Это подразделение станет новой вехой в развитии авиакомпании, демонстрирующей ее зрелость. «Holidays с flydubai» подарит нашим клиентам новый опыт путешествий – возможность самостоятельно планировать свой отдых, используя одну платформу», – сказал Хамад Обайдалла (Hamad Obaidalla),  коммерческий директор (Chief Commercial Officer) flydubai.

Вице-президент подразделения «Holidays c flydubai» Нельсон Д’Соуза (Nelson D’souza) отметил: «Соединяя тарифы отелей и различных сервисов онлайн-бронирования с нашими конкурентоспособными ценами на билеты, мы будем стремиться предлагать туристические пакеты по выгодным ценам, делая путешествия более доступными для большей аудитории. Мы будем тесно сотрудничать с ведущими экспертами туристической индустрии, чтобы пользовательский интерфейс и функциональность портала были удобны, приятны в использовании и надежны». 

Подразделение «Holidays c flydubai» будет предлагать туристические пакеты по маршрутной сети авиакомпании, включая следующие популярные направления: Азербайджан, Грузия, Египет, Индия, Мальдивы, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Танзания, Турция, Чехия и Шри-Ланка.

Подробнее о программе бонусов и новом сервисе – в беседе старшего вице-президента авиакомпании flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, на Ближнем Востоке, в Европе и странах СНГ Джейхуна Эфенди с журналистами.

Натали Александрова

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