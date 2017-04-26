Президент США Дональд Трамп выступил 24 апреля с официальным заявлением по случаю годовщины трагических событий в Османской Турции 1915 года.

Как отмечает издание The Hill, Трамп выразил соболезнования армянской диаспоре Соединенных Штатов и всего мира, однако избежал термина «геноцид», как и его предшественник Барак Обама.

«Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате «Мец Егерна» («Большой резни»), одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянскому сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей!» - сказал Трамп.

Президент США призвал помнить об уроках прошлого, чтобы не допустить их повторения. Он также поприветствовал усилия турок и армян в признании и принятии во внимание болезненной истории.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов полагает, что выдержанный тон речи Трампа был ожидаемым и говорит о том, что он осознает всю серьезность этого вопроса.

«Трамп не стал оригинальничать в таком серьезном вопросе. Он осознает, что это чувствительный процесс, и любой шаг вправо или влево может повлечь за собой большие проблемы», - сказал политолог в разговоре с 1news.az.

«Вчерашнее выступление Трампа показало, что он, будучи человеком, готовым на экстраординарные меры в других вопросах, в этом комплексе проблем предпочитает сохранять осторожность», - добавил он.

По словам Тофика Аббасова, Трамп не дал лишнего повода армянским националистам и официальному Еревану начать новую кампанию спекуляций по этой теме.

Бывший президент США Барак Обама в своих ежегодных посланиях также избегал термина «геноцид», говоря о событиях 1915 года в Османской Турции.

Азербайджанский политолог, депутат парламента Расим Мусабеков отмечает, что обращение Дональда Трапа по случаю годовщины т.н. «геноцида армян» в Османской империи не слишком обрадовало Ереван.

«Президент США при характеристике этого события воспользовался неправовой формулировкой на армянском языке «Мец Егерн» и не произнес вожделенного армянами слова «геноцид», - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Также вопреки продвигаемой армянскими лоббистами цифры о полутора миллионах убитых Трамп ограничил общее число жертв (депортированных, пострадавших и погибших) в 1,5 миллиона, что соответствовало численности армян в Османской империи того периода, отмечает политолог.

«Так что, подпереть авторитетом американского президента мифическую и крайне преувеличенную цифру погибших армян их лоббистам далее будет сложно», - написал он.

Как прокомментировал заявление Трампа представитель Белого дома Шон Спайсер, послание президента соответствовало заявлениям предыдущих американских администраций.

«Предыдущие администрации использовали ту же лексику. Если вы изучите лексику заявлений президентов Обамы и Буша, а также их предшественников, то увидите, что президент Трамп был последователен в этом вопросе», - сказал Спайсер.

Армения настаивает на том, что в результате т.н. «геноцида» в 1915 году в Османской империи были убиты полтора миллиона армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени.

Согласно историческим данным, во время Первой мировой войны армянское население Османской империи вело борьбу на стороне Антанты против военного блока Тройственный союз, в который входила Османская Турция.

По мнению азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, «шумиха вокруг того, произнесет ли очередной президент США слово «геноцид», обращаясь к армянской диаспоре, свидетельствует о порочности политики, проводимой Арменией, а также о попытке дезориентации общества».

По его мнению, этот факт сам по себе ничего практически не изменит, а если и изменит, то только к худшему: «Армения сама втянула себя в изоляцию и сегодня сжимает на своей шее эту петлю».

«Крупным державам, таким как США, нет дела ни до Армении, ни до Турции. Им важно гарантировать собственные национальные интересы», - сказал Ильгар Велизаде в разговоре с корреспондентом 1news.az.

При этом сильные мира сего руководствуются прагматическими целями и задачами, которые позволили бы упрочить их позиции в тех или иных регионах в долгосрочной перспективе, полагает политолог.

«США расценивают ситуацию практично: они понимают, что внешнеполитический ресурс Армении и ее производительность для Соединенных Штатов минимальна, тогда как Турция является ключевым партнером США в регионе, во взаимодействии с которым можно реализовать целый ряд взаимовыгодных проектов», - сказал он.

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере. Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания т.н. «геноцида» на основе заявлений современников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2014 году впервые принес соболезнования потомкам армян, погибших на территории Османской империи. При этом он подверг критике власти Армении, которые, по его словам, превращают эту тему в предмет политического конфликта.

Елена Остапенко